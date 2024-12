‘Alerta’, el exhumorista de ‘Sábados felices’, le advirtió a su esposa de las tentaciones en ‘La casa de los famosos’: “Tiene que entender”

Juan Ricardo Lozano, 'Alerta' advirtió a su esposa sobre lo que pueda pasar en 'La casa de los famosos' - crédito @alertahumor/Instagram y cortesía Canal RCN

El comediante Juan Ricardo Lozano, conocido por su personaje más popular de Alerta, lanzó indirecta a su esposa Carolina acerca de las cosas que podrían pasar dentro de La casa de los famosos Colombia, reality al que entrará por decisión del público.

“Si Adán fue tentado por una mujer desnuda que le dio una manzana, lo mismo le puede pasar a cualquier hombre”, aseguró el humorista.

El comediante bogotano, que sostiene una relación de 22 años de los cuales lleva 14 casado, advirtió a su compañera de vida y madre de sus cuatro hijos que dará la pelea con todas su armas, pues se proyecta como el ganador.

Juan Ricardo Lozano 'Alerta' aceptó el reto de someterse a la votación del público para ingresar a 'La casa de los famosos' - crédito La Casa De Los Famosos Colombia/Youtube

Desde que se anunció su postulación, Alerta causó sensación entre los seguidores del formato que rápidamente demostraron su preferencia por el también abogado de profesión que aceptó el reto de aspirar a entrar en La casa de los famosos 2025, pues el comediante como era de esperarse se comprometió a que si era elegido, tanto sus rivales como el público iban a ver mucho humor durante su competencia.

“La gente dice que los comediantes somos amargados, pero es que ellos en realidad nos nos conocen, esos son mitos que crean, aquí me van a poder ver tal y como soy. Habrá locuras, relaciones raras y por su puesto alegría, ya que los haré reír”, mencionó en su presentación.

Ahora, como oficial participante, pues Lozano ganó las votaciones del grupo 4 en las que se enfrentó a cinco personajes más, advirtió a su esposa que en cuanto a la fidelidad, él está expuesto a ser tentado, pero además, generó controversia al afirmar, que si llegara a pasar algo al respecto sería producto del juego, puesto que él se tomará su desempeño como un trabajo. “Mi señora tiene que entender que yo voy a estar en trabajando”, sentenció entre risas.

Juan Ricardo Lozano, 'Alerta' cumplió 14 años de matrimonio junto a Carolina, madre de sus hijos con quien lleva 22 de relación - crédito @alertahumor/Instagram

“He aprendido a hacer tolerante y a ampliar la mentalidad. La casa de los famosos para mí es un reto en el que quiero saber en realidad, quién soy yo ahí me conoceré y me conocerán”, agregó el humorista bogotano que pese a su trayectoria y reconocimiento no le dio temor enfrentarse a la contienda que le permitió reiterar el apoyo que da su fanaticada.

¿Quién es la esposa de ‘Alerta’, participante de ‘La casa de los famosos’ 2025?

Pere a que el también licenciado en lingüística y literatura duró casi 30 años al aire interpretando diversos personajes de ficción con los hizo reír a los colombianos en el programa de humor Sábados felices, poco saben sus seguidores sobre su vida personal., ya que el público en realidad se ha enamorado es de sus ceraciones entre las que destacan el Cuentahuesos, Echeverri y Tontoniel.

Juan Ricardo Lozano, 'Alerta' visitó 'La casa de los famosos' a la que entrará en 2025 - crédito @lacasadelosfamososcolombia1/Instagram

A sus 59 años, Juan Ricardo Lozano como es su nombre de pila tiene cuatro hijos y ya es abuelo. En sus redes sociales aunque comparte poco con su pareja ha dejado saber el amor y admiración que le tiene. Llevan juntos 22 años y llegaron al altar en 2010 cuando formalizaron legalmente y ante Dios su unión.

“Celebrando los 14 años de matrimonio con el amor de mi vida ❤️ El 7 de noviembre de 2010 me casé con esta hermosa mujer mi Carito del alma. Si bien cumplimos 14 años de matrimonio en realidad llevamos 22 años de estar juntos y este aniversario es muy especial por que lo celebramos junto con nuestras madres hijos y nietos y hoy le doy gracias a Dios por nuestra hermosa familia. Y, a la virgen santísima también garcias por proteger y cuidar a nuestro hermoso hogar. QUE SEAN MUCHOS AÑOS MAS DE AMOR FAMILIA Y ARMONIA ❤️🌴... SALUD!”, escribió el comediante en su cuenta oficial de Instagram para celebrar su aniversario número 14.

Precisamente Juan Ricardo escribió la noticia que confirmaba su ingreso al reality show al lado de su esposa con la que agradeció cada voto que le dieron sus fanáticos.

Juan Ricardo Lozano, 'Alerta' recibió junto a su esposa la noticias de que entrará a 'La casa de los famosos Colombia' 2025 - crédito @alertahumor/Instagram

“Hola, estamos aquí en un evento muy especial con mi esposa Carito y la verdad queremos hacer un pequeño paréntesis para agradecerle a todos los colombianos por haberme apoyado incondicionalmente para estar yo en el concurso de La casa de los famosos. Durante todo el tiempo estuvimos liderando el puntaje, mil y mil gracias por apoyarnos, a mi esposa también gracias por apoyarme”, estas fueron las primeras palabras del también abogado que agradeció a los votantes durante una boda a la que asistió en pareja.