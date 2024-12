Estos fueron los invitados especiales con los que Feid sorprendió en su segunda fecha en Bogotá

Estos fueron los invitados especiales de Feid en su segunda fecha del 'Ferxxocalipsis' en Colombia - crédito montaje @feid / Instagram @anghyy19 / X

En la noche del 30 de noviembre, Feid celebró junto a sus fanáticos bogotanos su segunda fecha en la capital del Ferxxocalipsis Tour en el Coliseo MedPLus donde más de 20.000 personas se reunieron para cantar los mejores éxitos del paisa.

Los miles de fanáticos del Ferxxo se encargaron de compartir por medio de redes sociales algunos videos de los mejores momentos de la presentación, en donde destacaron la puesta en escena y la voz del reguetonero.

Feid tuvo tres invitados en su segunda fecha en Bogotá - crédito @feid/Instagram

Sin embargo, varios videos también dejaron ver que él al cantante de Normal también quiso dar una noche inolvidable con la invitación de grandes exponentes de la música en Colombia.

La primera sorpresa de la noche la dio con el monteriano Manuel Turizo, con el que aprovechó para cantar su colaboración Boraxxa lanzada en febrero del 2020. “Yo quiero que le hagan una bulla bien fuerte a Manuel Turizo mor”, dijo Feid segundos antes de invitar al cantante al escenario.

La aparición de Manuel generó la euforia en los más de 20 mil espectadores y cientos de reacciones en redes sociales que confesaron haber querido estar en concierto para disfrutar de los cantantes.

El monteriano fue la primera sorpresa de Feid en una fecha del concierto en Bogotá - crédito @juanjo_guerrero14 / TikTok

“Re afortunados”, “no quiero ver, yo quería estar alla”, “ay no, como me hubuewra gustado escuchar esa canción en vivo”, “Feid dio el concierto de mis sueños y no estuve ahí”, “ay no, con esta invitación de Manuel no pude soportar”, “Feid y Manuel cantando mi canción”, “que nos regales otra colaboración”, fueron algunas de las reacciones de la segunda noche.

Morat se unió al ‘Ferxxocalipsis’

La otra sorpresa llegó cuando el Ferxxo anunció que sería acompañado de la banda bogotana Morat para interpretar su trabajo colaborativo Salir con vida. “Ellos se llaman ‘Mor - at’, Morat, vamos a hacer caer esto porque están en su puta casa”, dijo en cantante antes de dar paso al grupo.

El grupo bogotano sorprendió con una presentación en medio del show de Feid - crédito @juanjo_guerrero14 / TikTok

“Como es que no están gritando esa canción”, “Feid no se compara con nada”, “La mejor noche con Ferxxo y Morat”, “anoche Feid unió mis dos gustos musicales, llevo a Morat”, “acabo de ver que Feid llevó a Morat, estoy llorando”, “No puedo creer lo que mis ojos están viendo, Feid y Morat en Colombia”, fueron las reacciones tras la aparición del grupo en el Ferxxocaliopsis.

La tercera sorpresa de la noche

En medio de la euforia de la noche y después de la invitación de Manuel Turizo y Morat, Feid le tenía una última sorpresa para su segunda fecha en Bogotá, el paisa se encargó de invitar al grupo urbano de Medellín Piso 21 para que le ayudaran a cerrar su segunda fecha en Bogotá.

La invitación de la banda se conoció horas antes de la presentación por un video de los cuatro integrantes en un camerino del Coliseo MedPlus.

Piso 21 cantó junto a Feid en su segunda fecha en Bogotá - crédito @coliseomedplus / TikTok

El grupo cantó Querida, colaboración con Feid que desató las reacciones en redes sociales, en donde, al igual que con Morat, piden que el paisa tenga una nueva colaboración junto a ellos. “Necesitamos una nueva colaboración de Feid y Piso 21″, “eso es mucho tema”, “necesito que esto se repita”, “esto es un temazo”, “Feid como siempre con sus conciertos por lo alto”, fueron las reacciones.

Feid recibió diciembre al ritmo de Rodolfo Aicardi

Miles de fanáticos del cantante paisa no solo resaltaron a los invitados presentes en la segunda fecha, sino también varios momentos en los que Feid dedicó tiempo para hacer de su presentación un recuerdo especial para los asistentes.

Razón por la que el cantante aprovechó que su show se estaba dando en la madrugada del 1 de diciembre para celebrar junto a sus seguidores y dar la bienvenida a la Navidad con un cover de Cariñito, canción de Rodolfo Aicardi tradicional en las fiestas de fin de año en Colombia.

El paisa canto un cover de 'Cariñito' en su concierto para recibir diciembre - crédito @julsflowers16/ TikTok

“Ferxxito, nunca, pero nunca me abandones cariñito”, “no, imagínate decir que recibí diciembre con el Ferxxo”, “este man es un idolo, lleva lo paisa en la sangre”, “que viva diciembre y el Ferxxo”, fueron algunas de las reacciones.

El cantante se presentará por última vez con su Ferxxocalpsis en Bogotá en la noche del 1 de diciembre, en la que los asistentes están a la espera de los invitados que lo acompañaran en el escenario, en donde suena con fuerza la probabilidad de que sea Karol G o Ryan Castro.