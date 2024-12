El adiós a Sandra Reyes: la conmovedora coincidencia de la muerte de su personaje en ‘Pedro el Escamoso 2’

Reyes enfrentó un destino similar al de su personaje en 'Pedro el Escamoso 2' - crédito Montaje Johan Largo/Infobae

La televisión colombiana se encuentra en luto. En el transcurso del domingo 1 de diciembre de 2024 se anunció el fallecimiento de la reconocida actriz Sandra Reyes, a sus 49 años a causa de un cáncer de seno, que silenció su gran talento en las artes escénicas.

La noticia de la muerte de Reyes ha conmovido al mundo del entretenimiento. Desde las redes sociales, diferentes personajes han envidado sus condolencias, como el caso del comediante colombiano Don Jediondo, que de la plataforma X compartió lo siguiente:

“Luto en la TV. Colombiana: Falleció la destacada actriz Sandra Reyes. La vimos y disfrutamos de su actuación en series como “Pedro El Escamoso y La mujer del Presidente. A sus familiares y amigos mis condolencias”, publicó @DonJediondo/X.

La coincidencia de la muerte de la actriz colombiana con su personaje en la serie televisiva y de la plataforma Disney Plus ‘Pedro el Escamoso 2: Más Escamoso que Nunca’, dejó un sin sabor en los seguidores del personaje, que en menos de seis meses se han tenido que despedir a la persona detrás de la doctora Paula Dávila. En la producción, la doctora (Reyes) enfrentó un diagnóstico terminal de cáncer.

Miguel Varoni, que nterpretó a Pedro El Escamoso, rindió homenaje a su compañera a través de las redes sociales. En su cuenta de Instagram, expresó su tristeza y admiración por Reyes, publicando una foto de la primera temporada de la telenovela y escribiendo: “Hasta siempre mi Doctora Paula … sumerce no sabe la falta que me va a hacer!!! Dios me la Bendiga!!! Siempre estar en mi corazón…”.

La muerte de la doctora Paula en ‘Pedro el Escamoso 2′

En ‘Pedro el Escamoso’, la doctora Paula, su personaje, enfrentó su enfermedad con dignidad, organizando una emotiva despedida con sus seres queridos. El desenlace es recordado como uno de los más conmovedores de la televisión colombiana. La serie, emitida por Caracol Televisión, marcó a toda una generación y consolidó a Reyes como una figura querida por los televidentes.

En el capítulo donde el personaje de la doctora Paula le cuenta a Pedro sobre su enfermedad y el poco tiempo que le queda de vida, la escena se torna melancólica y esperanzadora. La doctora insta a Pedro a que no se compadezca de ella, dado que ya aceptó su enfermedad y que nada podrá cambiarlo.

Además, resalta que después de buscar ayuda y entender lo que le estaba sucediendo, entendió que no era buscar un ¿por qué?, sino un ¿para qué? “La verdad no estoy tan tranquila. Y estoy triste porque yo amo la vida, pero he aprendido que no vale la pena el desgaste de sufrir por algo que uno no puede cambiar”.

La doctora Paula le dice a Pedro que en otra vida lo buscará y no lo dejará ir: “Cuando me enfermé la primera vez y yo busqué apoyo de muchas formas en filosofías, en creencias distintas, para poder entender por qué me estaba pasando algo tan difícil. Y lo primero que entendí es que tenía que cambiar el porqué, por el para qué. Todavía no lo tengo muy claro, pero sí encontré una última esperanza. Yo ya estuve en este planeta, Pedro, y voy a volver.”

Confundido, Pedro le pregunta si de verdad cree en eso, a lo que el personaje de la doctora Paula responde: “No pierdo nada en creer eso. ¿Y si llega a ser cierto? Créame, yo voy a volver. Y lo voy a buscar. Y esta vez no lo voy a dejar ir”.

En capítulos posteriores, llega el momento del deceso de la doctora. En la escena del funeral, Pedro se despide de su primer amor con las siguientes palabras: “Cuando yo me encontré con la doctora Paula, después de muchos años de no verla, ella me habló de esa espantosa enfermedad. Pues que me la consumió toda. Ella una vez me pidió que la recordáramos como a la misma felicidad a pesar del dolor. Yo siento que la estamos recordando así, con felicidad. Yo me acuerdo de ella cuando trabajábamos allá en Freydell. Yo era el chofer de ella, y ella se me sentaba ahí atrás; y yo la llevaba y la traía. Y nos enamoramos. Y después nos casamos. También sé que ella va a ser recordada por todos con felicidad. Porque todos los que tuvimos la suerte de conocerla, de tratarla de verla fuimos felices. Ella se fue feliz”

La noticia del fallecimiento de Sandra Reyes ha generado un gran impacto, recordando su legado en la televisión colombiana y su contribución al éxito de ‘Pedro el Escamoso’ y ‘Pedro el Escamoso dos: Más Escamoso que Nunca’. La actriz había estado alejada de las cámaras tras una transformación personal, pero su papel en la última temporada de la serie fue uno de sus últimos grandes trabajos.

No obstante, en su larga trayectoria, Reyes también se destacó en la televisión colombiana participando en producciones como ‘Rigo’, ‘La Mujer del presidente’, ‘Tres Milagros’ y ‘La Saga: Negocios de Familia’. Y en la pantalla grande quedarán títulos como ‘La pena máxima’, ‘Gordo, calvo y bajito’, ‘Esto huele mal’, entre otras.