Así fue el curioso relato de Sandra Reyes sobre su supuesto encuentro con extraterrestres

Sandra Reyes es una de las actrices que dejó su huella en la televisión colombiana y su rostro es recordado por su aparición en las novelas más famosas, como es el caso de Pedro, el escamoso; Rigo; Tres Milagros, Clase aparte, entre otros y la noticia de su fallecimiento durante el 1 de diciembre de 2024 acaparó los medios nacionales y las redes sociales.

Entre los episodios más recordados por parte de los internautas, fuera de su carrera, se encuentra su estilo de vida, puesto que era reconocida por su vestimenta relajada, además de su actitud de amabilidad y calidez hacia sus allegados y compañeros de set.

Sin embargo, hay un aspecto particular por el que es recordada la actriz. Se trata de su relato sobre el supuesto encuentro que tuvo con extraterrestres, según declaraciones recogidas por el programa Buen Día Colombia, del Canal RCN, hace aproximadamente dos años.

A sus 49 años, la actriz partió del plano terrenal, por lo que sus seguidores empezaron a compartir nuevamente este tipo de contenido, en el que ella afirmaba creer firmemente en la existencia de otros seres en el universo. Incluso, indicó que hace algunos años tuvo un encuentro con extraterrestres.

En la entrevista, Reyes aseguró haber tenido encuentros con seres de otro mundo y haber recibido mensajes de su parte. Del mismo modo, indicó que su interés en el tema comenzó en un centro comercial donde adquirió el libro Rescate de la Tierra. Desde ese momento empezó a creer en la presencia de extraterrestres en la Tierra.

En su relato indicó que viajó a bordo de una nave espacial y el libro le ayudó a comprenderlo: “Hace mucho me subí a una nave, me llevaron a una nave. En ese momento no lo entendí tanto, pero ahora me doy cuenta que era real. Pensé que había sido como una especie de sueño y no se lo conté a nadie porque quién me iba a creer”.

Durante sus experiencias, Reyes aseguró haber sido llevada a un lugar a través de un pasaje similar a un túnel. Aunque no tiene consciencia plena de lo ocurrido en ese lugar: “Sé que estuvimos en un lugar que creo que no era la Tierra porque tenía como una atmósfera rara, distinta. No sé. Y nos metíamos como en un túnel dentro de la Tierra. No me acuerdo qué pasó ahí, no lo tengo consciente”.

La actriz aseguró que recibió mensajes, pero hubo uno puntual que orientó gran parte de su nueva perspectiva sobre la vida y estaba relacionado con vencer el miedo, tal como asegura haber recibido de estos seres: “El mensaje es que no tengamos miedo, que vibremos alto”, reiteró.

El impacto del suceso mantuvo a Sandra Reyes constantemente atenta a señales provenientes del mundo extraterrestre y durante su vida siguió fielmente a páginas y comunidades que aseguran recibir y compartir estos mensajes, que ella creía que eran “constantes”.

El testimonio de la actriz generó sorpresa entre sus seguidores, pues hay algunos que consideran necesario explorar lo desconocido. Aunque estas declaraciones fueron cuestionables para algunos, que no creyeron lo mencionado por la actriz.

La partida de Sandra Reyes

La famosa murió después de padecer un cáncer de seno, de acuerdo con declaraciones entregadas por su primo Nicolás Reyes que expresó lo siguiente sobre su fallecimiento: “Ella enfrentó esta etapa con valentía y dignidad, siempre rodeada del amor de su familia y amigos cercanos”, de acuerdo con las declaraciones replicadas por Noticias Caracol. La noticia sorprendió a los colombianos que la recuerdan por su talento y pasión con la que abordaba cada uno de sus personajes.