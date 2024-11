Sebastián Yatra deslumbró con su actuación en el desfile de Día de Acción de Gracias en Nueva York

De acuerdo con Billboard, la actuación del cantante paisa fue aclamada por su sólida interpretación vocal y su destacada presencia escénica - crédito @yatrasworldd_nyc / Instagram

En el Macy’s Thanksgiving Day Parade en Nueva York, el cantante colombiano Sebastián Yatra, reconocido por éxitos como Traicionera y Tacones Rojos, fue una de las figuras destacadas.

Durante el desfile, el cantante colombiano brilló sobre una carroza inspirada en Alicia en el País de las Maravillas, donde compartió escenario con la artista dominicana Natti Natasha. A pesar de la lluvia que acompañó la jornada, miles de personas se congregaron en las calles de la Gran Manzana para disfrutar del evento y ver a sus artistas favoritos, mientras los icónicos globos de los personajes más conocidos desfilaban por las avenidas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El desfile también contó con otras grandes estrellas como Jennifer Hudson, que interpretó clásicos navideños como Jingle Bells y Let There Be Joy, lo que marca el inicio de la temporada festiva. La cantante australiana Kylie Minogue también participó y presentó sus populares temas Padam Padam y Can’t Get You Out of My Head, aunque tuvo que protegerse de la lluvia con un paraguas sostenido por uno de sus bailarines.

Yatra hizo su debut en el teatro de Broadway el pasado lunes 25 de noviembre de 2024, en el emblemático Ambassador Theatre de Nueva York - crédito @sebastianyatra / Instagram

Por su parte, Sebastián Yatra, que en su trayectoria musical ha sabido destacar el talento latino, sumó un momento especial al evento al actuar en el papel del abogado corrupto Billy Flynn en la famosa producción de Broadway, Chicago. En esta ocasión, el artista colombiano estuvo acompañado por la reconocida bailarina mexicana Bianca Marroquín, que ha sido parte fundamental de esta obra a lo largo de los años. De acuerdo con Billboard, la actuación del cantante paisa fue aclamada por su “sólida interpretación vocal” y su destacada presencia escénica.

El Macy’s Thanksgiving Day Parade, que es una tradición desde su primera edición en 1924, ha cambiado notablemente con el paso de los años. Originalmente, el desfile no incluía los gigantescos globos que lo caracterizan hoy en día y su principal atracción eran los animales del zoológico de Central Park. Además, en sus inicios, el evento no estaba vinculado al Día de Acción de Gracias; de hecho, se conocía como el “Desfile de Navidad de Macy’s”.

Sebastián Yatra debutó en Broadway

Hay que destacar, que Yatra acumula diversos reconocimientos desde que dio inicio a su carrera en 2013, incluyendo nominaciones a los Billboard, los MTV o los Latin Grammy (de los cuales ganó dos en 2022 por su álbum Dharma y su canción Tacones Rojos), sumado a la nominación a los Premios Óscar por su canción Dos Oruguitas, parte de la banda sonora de Encanto.

Este debut marca un hito importante en la carrera del cantante colombiano, quien logró trascender más allá de la música para adentrarse en el mundo del teatro musical norteamericano - crédito Félix Márquez / AP

El cantante colombiano ha explorado diferentes horizontes artísticos, como por ejemplo, los roles en películas y series de televisión, o su presencia como jurado en La Voz Kids, en sus versiones colombiana y española, donde sin lugar a dudas destaca y actualmente, es reconocido en el mundo del espectáculo a nivel mundial en cada una de sus facetas artísticas.

Yatra hizo su debut en el teatro de Broadway el pasado lunes 25 de noviembre de 2024, en el emblemático Ambassador Theatre de Nueva York, dando inicio a una residencia que se extenderá hasta el 22 de diciembre del año en mención. En esta histórica actuación, el paisa interpreta el papel de Billy Flynn, el abogado que se ve envuelto en métodos éticamente cuestionables para defender a las protagonistas de la famosa obra de Broadway, Chicago, quien manipula a la opinión pública para asegurar el éxito de su defensa.

Este debut marca un hito importante en la carrera del cantante colombiano, quien logró trascender más allá de la música para adentrarse en el mundo del teatro musical norteamericano.

Finalmente y de acuerdo con el portal Elle, en esta función inaugural el cantante colombiano “recibió una ovación de pie por parte de todos los asistentes”, en reconocimiento tanto a sus interpretaciones como a los pasos de baile que ejecutó como parte de la coreografía.