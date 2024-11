Sara Corrales reveló los planes que tiene para la boda y la luna de miel con Damián Pasquini: quiere incluir a sus fans

La actriz Sara Corrales viene usando sus redes sociales para dar detalles de los preparativos de su boda con Damián Pasquini - crédito cortesía Sara Corrales

En octubre pasado, la actriz Sara Corrales sorprendió a todo el mundo de la farándula al anunciar su compromiso con el empresario argentino Damián Pasquini. A través de sus redes sociales, la paisa reconocida por su trabajo en papeles como Vecinos, Los Victorinos, El Clon o El señor de los cielos, expresó su emoción por esta nueva etapa en su vida, revelando que de momento la ceremonia se celebraría en algún punto entre abril y mayo de 2025, en México.

Desde entonces las preguntas de sus seguidores sobre cómo avanzan los preparativos son recurrentes, y la propia Sara los alienta a hacerlo, invitándolos a involucrarse en elecciones como el traje de novia o aspectos relacionados con el catering, o tips a tomar en cuenta para elegir el sitio de la recepción posterior a la subida al altar.

Recientemente la actriz realizó una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram desde Ciudad de México, donde reside desde hace 12 años y donde actualmente trabaja en un nuevo proyecto de televisión para la cadena Telemundo, llamado La Jefa.

La antioqueña habló con sus seguidores y resolvió algunas dudas relacionadas tanto con su próximo trabajo en televisión, como en lo referente a los preparativos de la boda. Una de las preguntas que surgió en la transmisión se relacionó con su luna de miel, y al respecto adivirtió que no será un solo destino el que visitarán. “Dentro de poco voy a ir a España porque para nuestra luna de miel vamos a pasar unos días allí, y de ahí salimos a otros lugares”, comentó emocionada.

Posteriormente organizó una dinámica de preguntas y respuestas, aprovechando un descanso de sus grabaciones de La Jefa. Varias de ellas se centraron en la elección de su vestido de novia, y fue por esa razón que publicó varias imágenes probándose un modelo que al parecer la tenía fascinada. Eso sí, dejó ver que más allá de disfrutar el proceso, elegir el vestido no será fácil.

“Me derrito con todos los vestidos que me he medido. No saben cómo he disfrutado esta etapa de planeación de nuestra boda”, escribió la actriz junto a las imagenes publicadas en las historias instantaneas.

Entre las dudas que despejó, una de ellas se relacionó con la sugerencia de un usuario de hacer un sorteo que le permita a unos cuantos fans estar presentes en la boda.

Ante esta proposición, Sara confirmó que esa es la idea. “¿Y qué sugieren, cómo hacemos el sorteo? Porque yo si los voy a invitar a ustedes”, dijo, manifestando que eso era algo que ya estaba hablado con su prometido. “Ya con Damián lo hemos hablado y si, de verdad, es algo que queremos hacer porque ustedes han sido parte de mi vida, de mis triunfos, de todo... ¿Cómo no van a hacer parte de este momento tan especial?”, afirmó. En todo caso, la paisa invitó a sus seguidores a que hicieran sugerencias de cómo organizar la dinámica.

Sara Corrales habló de su despedida de soltera

Entre los detalles que compartió desde el anuncio de su compromiso, uno de los que más llamó la atención se relacionó con la tradicional despedida de soltera. Al respecto, cuando le preguntaron si la tendría, la actriz no dejó ninguna duda: “¡Pero obvio! Y no una, quiero varias”, afirmó. “Unas con el grupo de amigas de Colombia, otro con el grupo de amigas de México, otro con las amigas de Damián, otra con las del gimnasio...”, comentó.

Lo más inusual de su postura sobre el tema es que la propia Sara reveló que hasta invitó a su prometido a una de ellas. “Lo invité a una de las despedidas porque yo sí odio ese concepto de que él no puede estar como si uno la fuera a cagar o algo por el estilo”, expresó.