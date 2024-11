Laura Sarabia habló de la llegada de Benedetti al Dapre y las reacciones que causó en el gabinete ministerial: “no puede ser un jardín infantil”

Tras el escándalo de las ‘chuzadas’, Armando Benedetti y Laura Sarabia se encontrarán trabajando de nuevo para el presidente Petro - crédito crédito Juan Diego Cano/Presidencia

El remezón que causó la nueva etapa política de Armando Benedetti, que dejó su cargo como embajador de Colombia ante la FAO, en Italia, para volver como asesor de Gustavo Petro bajo la dependencia del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) todavía genera polémica.

En especial en torno a Laura Sarabia, la directora de la entidad, que en años previos trabajó con el mismo Benedetti, y cuya relación laboral salió a la luz pública con la revelación de unos escandalosos audios que contenían declaraciones de Benedetti en contra de Sarabia y fuertes acusaciones contra el presidente y su campaña.

En la entrevista que concedió la directora del Dapre a El Tiempo, se refirió a las fricciones que el dentro del gabinete ministerial y de otros funcionarios del Estado por la llegada de Armando Benedetti para ocupar un cargo como asesor del Gobierno.

En cuanto a este tema, Sarabia comunicó dos aspectos que llamaron la atención; el primero, que no renunciaría al Dapre y, en segundo lugar, un mensaje sobre la reacción de los ministros a la llegada del también exsenador.

Sobre una potencial renuncia, fue contundente. Dijo que “la verdad es que ni he renunciado, ni el Presidente me ha pedido renunciar. Hoy soy la directora del Dapre”, confirmó. Entonces, sobre si pretende seguir en el Gobierno Petro o no, expresó que “será una decisión que hablaré con el Presidente en su momento, pero ahora no veo la necesidad”.

“Un gabinete no puede ser un jardín infantil”: Laura Sarabia

Pero también se refirió a las reacciones de los otros servidores en los ministerios sobre la incorporación de Armando Benedetti como asesor de Petro. “Y lo que pienso y siento sobre el regreso de Benedetti se lo manifesté al Presidente, y en privado quedará en esa conversación”, dijo.

Entonces procedió a hablar sobre los funcionarios de Gobierno con quienes, aunque “tiene un trato amable”, en medio de todo lo que ha sucedido sobre la decisión del primer dignatario de traer a Benedetti a Colombia, sí consideró que “un gabinete no puede ser un jardín infantil”.

Especificó que “el país merece que haya adultos atendiendo las necesidades del país y de los ciudadanos”, en atención a las reacciones de los servidores sobre la decisión del Presidente, que han manifestado su descontento con esta decisión y han solicitado a Gustavo Petro reconsiderarla.

No obstante, el nombramiento ya se consolidó y Benedetti comenzará sus funciones de inmediato. Además la hoja de vida del exsenador ya está publicada en la página de la Presidencia

En cuanto a la permanencia de Benedetti, Sarabia expresó incertidumbre: “No sé cuál será el destino de esto y yo creo que vendrá el momento de tomar las decisiones que sean”. Esto indicaría que persiste el posible distanciamiento y las fricciones internas dentro del gobierno de Petro.

Mientras tanto la directora del Dapre expresó que sigue firme con el Ejecutivo y comentó que su rol en el gobierno ha sido objeto de ataques debido a su capacidad para ser una “piedra en el zapato” para muchos. Además, mencionó que “la verdad es que ni he renunciado ni el Presidente me ha pedido renunciar. Hoy soy la directora del Dapre”.

Habló del caso de Marelbys Meza

La polémica en torno a Sarabia y su entrevista también incluyó acusaciones realizadas por Marelbys Meza, quien en una entrevista con Semana aseguró que, en efecto, habría una orden del uso de un polígrafo y chuzadas en su contra tras el robo de un maletín con dinero en efectivo.

Meza desafió a Sarabia a que “diga la verdad”. A pesar de esta controversia, Sarabia sostuvo que “lo único que tengo es mi nombre y lo voy a defender hasta el último momento”. Laura Sarabia, ex asistente de de Armando Benedetti, reafirmó que la mayoría de las acusaciones son especulaciones sin pruebas sólidas. “Cada cosa que llega, mis abogados la entregan a la Fiscalía”.