A qué se dedica el padre Chucho en Estados Unidos tras dejar el país por amenazas de muerte

Jesús Hernán Orjuela, más conocido como el padre Chucho, sacerdote muy querido por su comunidad, se vio obligado a dejar Colombia debido a una serie de amenazas de muerte que recibió. A pesar de que inicialmente pensó que solo se quedaría en Estados Unidos por un tiempo, hasta que disminuyeran las amenazas en su contra, el religioso encontró una nueva oportunidad para seguir cumpliendo con su vocación sacerdotal en el país norteamericano.

Actualmente, el padre Chucho se dedica a ofrecer misas virtuales para sus feligreses en Colombia; la transmisión de las eucaristías son todos los días desde las 5:00 a. m. (hora colombiana), a través de su canal de YouTube. Esta iniciativa ha permitido que siga conectado con su comunidad en su país natal, a pesar de la distancia física.

Además de aprovechar la virtualidad, el párroco comenzó a trabajar con diferentes comunidades en Estados Unidos, visitando varios estados y celebrando misas para los feligreses que lo han invitado. “Se me abre la posibilidad de trabajar con muchas comunidades que me esperan y tantos estados que dicen que los visite. Eso sí, jamás dejaré de ser sacerdote”.

A pesar de las amenazas y la distancia, el padre Chucho sigue siendo un líder espiritual para su comunidad en Colombia y un ejemplo de dedicación y compromiso para las comunidades que ha visitado en Estados Unidos. Cabe agregar que esta no sería la primera vez que el religioso predica en el extranjero: “Yo me voy a otro lugar, pero jamás voy a dejar de ser sacerdote, y esa es una de las oportunidades que me da el gobierno americano, poder trabajar como sacerdote”.

En entrevista con La red viral, el católico contó sobre los motivos por los que tuvo que abandonar Colombia. “No me voy por miedo, me voy para proteger mi vida; las amenazas me obligaron a salir. Mis declaraciones, aunque sacadas de contexto, aumentaron estas amenazas. Es triste que en nuestro país hemos vivido en guerra; a mi abuelo lo mataron en esta guerra de muchos años”, dijo en el programa de televisión.

Durante la charla con el medio citado, Jesús Hernán Orjuela dejó en claro que solo permanecería en el país norteamericano en lo que menguaban las amenazas en su contra. Igualmente, recordó que también vivió un momento cercano a la muerte cuando estuvo en Israel en 2023, “debo cuidar la vida porque lo vi en Israel, gracias a Telemundo tuve la posibilidad de ir y decir que no me devolvía hasta que no saliera el último así me maten, no le tengo miedo a entregar mi vida por otros”.

Es importante destacar que el padre Chucho ha sido muy agradecido con el Gobierno estadounidense por haberle concedido una visa de residencia, lo que le ha permitido establecerse en el país y seguir cumpliendo con su vocación sacerdotal. “Agradezco a los americanos que nos reciben y al gobierno de Estados Unidos por concederme una visa de residencia. Dios bendiga a los EE. UU. que algunos desprecian. Amo mi patria, pero como Jesús en el evangelio fue a su tierra y fue despreciado, así que debo ir a otro lugar”, mencionó.

A pesar de la distancia, el padre Chucho sigue siendo muy querido por su comunidad en Colombia, y su presencia en las redes sociales ha permitido que siga conectado con ellos. Su historia es un ejemplo de cómo la fe y la vocación pueden superar incluso las circunstancias más difíciles, y cómo la solidaridad y la acogida pueden hacer una gran diferencia en la vida de las personas.