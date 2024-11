Lady Tabares fue confirmada como la tercera participante de ‘La casa de los famosos Colombia 2’

Lady Tabares vuelve a la pantalla en ‘La casa de los famosos Colombia - crédito captura de video

Lady Tabares, conocida por su papel en la película La vendedora de rosas, fue confirmada como la primera participante directa de la edición 2025 de La casa de los famosos Colombia.

Este anuncio generó gran expectativa entre los seguidores del reality, que se estrenará en el primer trimestre del próximo año.

La producción del programa ya comenzó a revelar los nombres de los participantes que ingresarán con cupo directo, sorprendiendo a los televidentes con la inclusión de Tabares, que vuelve a las pantallas después de años de ausencia.

La actriz, que alcanzó la fama en los años 90, está lista para entrar al popular programa televisivo que estará al aire en 2025 - crédito @canalrcn/Instagram

Nacida el 31 de mayo de 1982 en Medellín, Tabares alcanzó la fama a finales de los años 90 gracias a su actuación en la película dirigida por Víctor Gaviria, que retrata la dura realidad de los niños de la calle en el país.

Su vida personal, sin embargo, ha estado marcada por momentos difíciles, incluyendo una condena a prisión en 2002 por su implicación en un homicidio, de la cual fue liberada en 2014.

La participación de la actriz en el reality ha sido recibida con entusiasmo por sus seguidores, que destacan su resiliencia y capacidad de superación. Además, muchos estuvieron de acuerdo con su ingreso puesto que consideran que es la “única famosa” que ha estado en el programa de convivencia del Canal RCN.

Los seguidores del ‘reality’ esperan con entusiasmo su participación en 2025 - crédito @lacasadelosfamososcolombia1/Instagram

“Ay me encanta Lady 😍❤️”; “Ay me encanta que le den esa oportunidad 😭🌹”; “Me encantó esto se lo merece verdaderos famosos que dieron la talla en el cine”; “La primera famosa de hace años de verdad que entra a eso”; “Todo mi apoyo para ella. Se lo merece mucho 👏”; “Me encanta creo que lo veré por ella, porfa Leidy gánate este reality dala toda”; “Merecido ❤️‍🩹”; “Ella si se merece ganar eso 🙌ojalá así sea🙌”; “Me parece muy bien que entran directamente los que realmente sí son famosos no los que se las dan de famosos en realidad son influencer 👏”; “Ella merece estar ahí y sé que vamos a enamorarnos de su personalidad 🥳”, son algunas reacciones en las redes sociales.

A través de un video junto a los host digital del programa Ornella Sierra, la paisa compartió su emoción por esta nueva etapa, afirmando que está lista para disfrutar de la experiencia.

“¡Lady, felicidades! ¿Qué se siente pasar del cine a la televisión y no a cualquier cosita, sino a La casa de los famosos Colombia?, preguntó la influenciadora barranquillera y la actriz expresó: “Feliz, emocionada, expectante, con toda la actitud, y todos los poderes”. Además, Ornella cuestionó: ¿Cuál va hacer tu estrategia para gozarte esta experiencia? y Tabares afirmó: “Vivir y pasar bueno”.

La actriz conocida por ‘La vendedora de rosas’ fue seleccionada como participante directa del ‘reality’ - crédito @ladylavendedoraderosasoficial/Instagram

Además de Lady Tabares, otros participantes fueron seleccionados por el público para ingresar a la casa, entre ellos Melissa Gate, Emiro Navarro y Yaya Muñoz. Este año, el programa promete una dinámica emocionante al incluir a figuras destacadas del entretenimiento colombiano.

Mientras tanto, seis nuevos aspirantes compiten por el voto del público para asegurar su lugar en la casa. Entre ellos se encuentran Andrés Fierro, Juan Ricardo Lozano (Alerta), Ricardo Gómez, David Guerrero, Hamilton Ricard y Benjamín Herrera, que provienen de diversos ámbitos como la televisión, los medios y el humor.

La historia de vida de Lady Tabares fue llevada a la pantalla chica en la serie Lady, la vendedora de rosas, transmitida por el Canal RCN en 2015, consolidándola como un ícono del cine colombiano. Su participación en La casa de los famosos Colombia promete ser especial, además, la producción seguirá revelando más nombres de participantes para la segunda temporada del reality.