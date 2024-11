Este es el delito por el que Lady Tabares terminó tras las rejas y frenó su carrera en televisión: pagó 12 años de prisión

Lady Tabares sostiene que no cometió el crimen por el que pagó más de 12 años de prisión y estuvo en detención domiciliaria - crédito @ladylavendedoraderosasoficial/Instagram

El mundo conoció el nombre de Lady Tabares en 1998 cuando protagonizó la cinta colombiana La vendedora de rosas, película en la que interpretó a Mónica Rodríguez, un personaje que la llevó de gira a los grandes festivales internacionales.

Sin embargo, ese inicio en el cine y luego, en televisión, se vio truncado por su condena por complicidad en una asesinato.

En 2002, el asesinato de un taxista en el municipio de Bello, Antioquia, la puso tras las rejas, pues la condenaron a 26 años de prisión de los cuales pagó 12 en la cárcel y el resto permaneció en detención domiciliaria. No obstante, mantiene su versión de ser inocente.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Actualmente, Lady Tabares está lista para su regreso por la puerta grande a la televisión, pues desde que trabajó en la producción La guerra de las rosas junto a Enrique Carrizo y Catherine Siachoque su seño de abrirse campo como actriz se vio cada día más lejano, pues atravesó un calvario que la condujo a ser trasladada a una prisión de máxima seguridad cuando un tribunal revocó su casa por cárcel.

Lady Tabares regresa a las pantallas con el 'reality' La casa de los famosos 2025 - crédito @ladylavendedoraderosasoficial/Instagram

Tras año y medio en detención domiciliaria, explicó que contaba con un permiso del juez para asistir a unas conferencias en Bogotá. Al volver a su ciudad, Medellín, cometió “el error” de ir a un centro comercial donde varias personas le pidieron tomarse fotografías, no obstante, señaló que “no estaba haciendo nada malo”, declaró la ahora empresaria de ropa en entrevista con la emisora Blu radio.

A pesar de su situación legal, la vida personal de Lady ha sido bastante mediática, pues incluso en Canal RCN narró su historia en la serie Lady, la vendedora de rosas que en 2015 volvió a poner los ojos sobre su caso.

“De las fotografías solo tengo que decir que siempre me abordan muchas personas y soy una persona dada a la gente (…) Puede haber sido ingenuidad pero yo no puedo tener una reacción distante con la gente”, señaló Tabares acerca de las imágenes que se tuvieron en cuenta para comprobar su violación a la detención domiciliaria.

Los seguidores del ‘reality’ esperan con entusiasmo su participación en 2025 - crédito @lacasadelosfamososcolombia1/Instagram

Indicó que en ningún momento mintió sobre la hora de llegada a su hogar, uno de los argumentos del juez para revocarle la detención domiciliaria. “A mí no me dieron ningún horario (…) Solo les puedo decir que es un error y yo sé que esto se va a solucionar. Algo me dice que yo allá (la cárcel) no voy a volver, tengo la fe que no he fallado y Dios sabrá obrar a través de la justicia y la verdad será dicha”, concluyó.

¿Cuántos años estuvo Lady Tabares en la cárcel?

La vida de Lady pasó del éxito en las pantallas a las rejas ya que fue condenada a 26 años de prisión por los delitos de homicidio y hurto, algo que sostiene no cometió. La actriz natural en el año 2002 estuvo implicada en un homicidio, y en 2008 fue condenada a 26 años de cárcel como coautora de los delitos de homicidio y hurto agravado.

La actriz, que alcanzó la fama en los años 90, está lista para entrar al popular programa televisivo que estará al aire en 2025 - crédito @canalrcn/Instagram

Inicialmente ‘La vendedora de rosas’ fue recluida en la cárcel El Buen Pastor de su natal Medellín; no obstante como parte de su condena, fue trasladada a la penitenciaría de máxima seguridad conocida como La Tramacúa, en Valledupar, centro penitenciario al que llevan personas consideradas de alto nivel de peligrosidad.

En un principio se dijo que la mujer era considerada como una reclusa de alta peligrosidad por los hechos en los que terminó involucrada y por eso su reclusión se definió en una penitenciaría de máxima seguridad.

Luego de varias solicitudes y demostrar una buena conducta a Lady Tabares le aprobaron el traslado a Medellín y terminó de pagar parte de su condena en la cárcel El Pedregal hasta 2014 cuando, al haber cumplido gran parte de su condena y demostrar resocialización, le concedieron el beneficio de prisión domiciliaria para que terminara de cumplir su pena en casa y junto a sus hijos.

En 2025 espera que el público le regrese su cariño y la recuerden como la mujer guerrera que es, pues la también influencer es la primera participante elegida por la producción de La casa de los famosos Colombia confirmada con pase directo para la segunda temporada del programa.