Anuel AA se enfrentó con Farruko por opinar acerca de la canción ‘+57’

Anuel AA le respondió a Farruko en redes sociales - crédito @anuel - @farruko/Instagram

La reciente colaboración musical +57, que reúne a destacados artistas colombianos, como Karol G, Feid, Maluma, Blessd, Ryan Castro, J Balvin y DFZM, sigue generando controversia en las redes sociales.

Algunos consideran que su letra es inapropiada por sexualizar a menores de edad, mientras que otros celebraron la unión de los reguetoneros.

Esta polémica no solo destacó en el país, sino que también generó reacciones en el ámbito internacional, especialmente entre los artistas del género urbano puertorriqueños Anuel AA, exnovio de Karol G, y Farruko, que tuvieron una fuerte discusión en las plataformas digitales después de que este último opinara positivamente sobre el tema.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Farruko opinó sobre la canción +57 - crédito @farruko/Instagram

Farruko utilizó sus redes sociales para criticar la falta de unidad entre los reguetoneros de Puerto Rico y destacar la colaboración de sus colegas colombianos. En sus publicaciones, el reguetonero invitó a los artistas puertorriqueños a dejar de lado el “chisme” y a enfocarse en la unión que han demostrado los colombianos.

Además, expresó su frustración porque la atención generada por +57 disminuyó su reciente colaboración con Yandel.

“Hay que apoyar lo de aquí y soltar el chisme, porque por eso es que no la están aplicando en la cancha de nosotros. Sacando la cara por el reggaetón, porque nuestros hermanos colombianos nos llevan ajorao, porque en mi isla todos los nuevos son ‘bichotes’ y matan gente en todas sus canciones”, escribió el artista y agregó en un video: “Al paso que vamos, en unos años la gente olvidará que de aquí salió el verdadero ‘masacote’ y nosotros ya no hacemos canciones de varios artistas en el género urbano, porque los traperos no se llevan entre ellos, le bajan la movie o no saben montarse en un reguetón”.

Anuel AA le respondió a Farruko, defendiendo la diversidad del género - crédito @anuel/Instagram

La respuesta de Anuel AA no se hizo esperar. El cantante puertorriqueño, conocido por su estilo directo, respondió a las críticas de Farruko asegurando que si las canciones de este último no estaban sonando, no era culpa de los artistas colombianos o puertorriqueños, sino porque Farruko estaba “apagado”.

“El que está apagao hablando de disparates de que no hay boris (boricuas) haciendo reguetón jajaja (…) ¿De qué carajo ustedes están hablando? (…) será que ustedes están apagaos cabron*s”, expresó el puertorriqueño.

El cantante también defendió la diversidad del reguetón y el trap, destacando que el género es global y que artistas de toda Latinoamérica y Europa también lo interpretan. “La nueva generación canta trap y reguetón también, y así mismo como las leyendas se jodieron por hacer el reguetón crecer tanto, ahora hay estrellas en todos los países de Latinoamérica y hasta en Europa que también cantan reguetón y cantan trap, como los colombianos y nadie se encabrona. Dejen el racismo y la envidia con los colombianos (…) El reguetón es global”.

Farruko tapó la cara de Anuel AA con el emoji de un sapo - crédito @farruko/Instagram

La disputa entre ambos artistas se intensificó en redes sociales, donde Farruko publicó una imagen de Anuel AA acompañada de un emoji de sapo y un mensaje que sugería que prefería guardar silencio. Más tarde, Farruko volvió a criticar a Anuel AA, comparando su actuación en un concierto con el maullido de un gato y cuestionando la calidad de su espectáculo: “Moraleja: yo podría decir tantas cosas pero pues el que dice no hace y el que hace no dice 😉 interpreta mi silencio 🤫y no te duermas #nograto”. Mientras que Anuel en las redes no se ha referido más acerca del tema, pero en sus conciertos lanza indirectas para su colega.

Este enfrentamiento se robó la atención de los fanáticos del género urbano, que han seguido de cerca cada intercambio entre los dos artistas. Aunque en el pasado Anuel AA y Farruko colaboraron en varias canciones y mostraron una relación amistosa, las recientes diferencias parecen haber debilitado su amistad.

La controversia en torno a +57 parece continuar; sin embargo, los cantantes colombianos se han mostrado orgullosos por su unión, aunque Karol G se disculpó con sus seguidores.