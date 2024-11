Juan Camilo Pulgarín reaccionó a las palabras de Yina Calderón y confiesa que le tiene miedo

Juan Camilo Pulgarín y Yina Calderón tuvieron intercambio de palabras - crédito @jcamilopulgarin y @yinacalderontv/IG

Una nueva polémica protagonizada por la empresaria de fajas, DJ y creadora de contenido Yina Calderón y el también influencer y exintegrante de La casa de los famosos Colombia, Juan Camilo Pulgarín, ha desatado una ola de comentarios en redes sociales.

Todo comenzó cuando Calderón criticó en un video publicado en sus historias de Instagram a Pulgarín, porque consideró que tuvo una actitud incoherente y falsa durante uno de sus pódcast, Gordas de envidia, ya que allí cuando se mencionó a Yina y los temas en los que ha estado envuelta durante las últimas semanas, él tomó la situación con humor y se burló en algunas oportunidades.

Fue ante esto que la mujer decidió reaccionar en su contra y expresar su molestia hacia Camilo Pulgarín, asegurando que sus comentarios durante el show de entrevistas no reflejan el trato cordial que le da en privado.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Yina Calderón criticó a Juan Camilo Pulgarín y lo advirtió - crédito @yinacalderontv / Instagram

Para Calderón, este tipo de actitudes son inaceptables y dejó claro que no está interesada en participar en futuros proyectos del creador de contenido a raíz de lo que pudo ver y escuchar, así que le envió un contundente mensaje.

“Oigan, ayer vi al Camilo Pulgarín burlándose de mí por ahí en algunos Tiktok. Espero, Camilo, que no me vayas a tener que pedir entrevistas más adelante, porque no te la voy a dar, porque odio la gente falsa. Esa que uno se la encuentra y es: ‘Hola, ¿cómo estás, amor?’, así como tú, y luego que detrás se rían. Ya estoy acostumbrada a la gente así en este medio”, sentenció Calderón.

La publicación llevó a Pulgarín a responder con su característico humor y espontaneidad, por eso, a través de su personaje de María José reaccionó a las palabras de Yina, pero con el objetivo de dejar en claro su posición y la situación con ella, de manera que no se generen polémicas ni conflictos a futuro.

“Bebés, acabo de coger las redes y vi que Yina me tiró un video, y tengo miedo, te lo confieso, tengo miedo. Yina, amor, gorda, yo no me estaba burlando de ti, dijeron un comentario charro y yo me reí, porque yo soy risueña, porque yo soy, tú sabes, alegre. Yini, no, en serio, la buena. Vos me pareces muy graciosa”, explicó Pulgarín en su defensa, asegurando que su reacción fue espontánea y sin intención de ofender.

Así fue la reacción de 'María José' a las palabras de Yina Calderón - crédito @maschismesdefamosos/TikTok

Además, enfatizó que su pódcast es un espacio diseñado para la conversación y el entretenimiento, no para fomentar polémicas. Así como también en un giro humorístico, aseguró desde su personaje que le “teme” a Calderón, lo que generó risas entre sus seguidores. Este comentario, aunque ligero, marcó un tono menos tenso en el intercambio, desatando una avalancha de memes y reacciones en redes sociales.

“Yo te lo dije una vez en una discoteca, yo: ‘Gorda, a mí me da miedo usted’, ay no qué miedo. Yina yo no quiero ser tu enemiga. O sea, amor, te lo pido. Dijiste que no ibas a ir a mi pódcast. Bebé, no mentiras, si no quiere ir, no vaya, no pasa nada. Podemos ser parceras, relajadas. Simplemente, ese (su pódcast) es un medio de comunicación para que la gente vaya y diga sus cosas. Tú dirás: ‘Colgada’, y sí, un poquito”, puntualizó el creador de contenido.

Como era de esperarse, el intercambio de palabras entre estas dos figuras generó opiniones divididas entre los seguidores. Algunos respaldaron la postura de Yina Calderón, resaltando su exigencia de autenticidad en el trato. Otros, en cambio, aplaudieron el enfoque relajado de Pulgarín, especialmente su manera de manejar la situación con humor y sin entrar en confrontaciones mayores.

Camilo Pulgarín aseguró tenerle miedo a Yina Calderón y le pidió no convertirlo en su enemigo - crédito cortesía Canal RCN

“Qué susto caer en boca de Yina Calderón jajaja”, “Jajajaja qué sarcástico, me encanta”, “Así como ella se cuelga de todo el mundo, normal”, “Y por qué le tienen miedo a ese otro garabato”, son algunos de los comentarios que dejaron los internautas ante el intercambio de palabras.