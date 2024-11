Jota Pe criticó a Margarita Rosa de Francisco tras llamar “asquerosidad” a la política: “Ella llora por su decepción”

Jota Pe Hernández respondió con dureza a la actriz Margarita Rosa, que criticó la vulgaridad en la política colombiana - crédito @SenadoGovCo/X - @margaritarosa.defrancisco/Instagram

La reconocida actriz y escritora Margarita Rosa de Francisco volvió a ser el centro de atención en redes sociales al compartir su frustración respecto a la política colombiana, al generar una intensa discusión en la que se involucró al congresista Jonathan Pulido Hernández, conocido como Jota Pe Hernández. Aunque la también presentadora es una defensora constante del Gobierno del presidente Gustavo Petro, esta vez expresó su inconformismo.

A través de su cuenta en X, Margarita Rosa publicó: “Un proyecto de país tan hermoso y tan viable si se confluyera en lo fundamental, pero tan ensuciado por el juego político, que es de una vulgaridad asqueante. Sigo llorando. Celebren, haters queridos”.

Aunque el mensaje no especifica el motivo exacto de su desencanto, en las redes sociales se especula que sus palabras pueden estar relacionadas con el retorno de Armando Benedetti a un rol en la Casa de Nariño. El exembajador, tras un controversial paso por la diplomacia, será nombrado como asesor del Gobierno a pesar de las polémicas que lo rodean, incluidas denuncias de violencia intrafamiliar y los audios filtrados que lo vincularon a acusaciones delicadas sobre la campaña presidencial de Petro en 2022.

La publicación de la actriz no pasó desapercibida para el congresista Jota Pe Hernández, del Partido Verde, que es un crítico constante del Gobierno Petro.

A través de su cuenta en X, el congresista opositor respondió con un mensaje cargado de críticas: “Una fiel defensora de la perversa izquierda que está en el poder, reconoce, que hoy en Colombia tenemos un gobierno POLITIQUERO VULGAR Y ASQUEANTE!! Ella llora por su decepción, mientras otros lloran porque les mataron a sus familiares, los criminales amigos de este gobierno”.

Aunque Hernández no mencionó nombres específicos, su comentario aludió a las tensiones generadas por la inclusión de excombatientes de las Farc y otros actores violentos en procesos de paz y reconciliación promovidos por el Ejecutivo. Para el congresista, la supuesta permisividad del Gobierno con antiguos actores armados es una afrenta para las familias víctimas de la violencia.

El posible contexto detrás del descontento de Margarita Rosa de Francisco

Armando Benedetti, que fue protagonista de varios escándalos públicos, apareció el 25 de noviembre en un encuentro oficial junto al presidente Petro y Laura Sarabia, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre). Este evento marcó su retorno a la esfera política tras meses de críticas y sospechas sobre su conducta y lealtad hacia el Gobierno.

La relación de Benedetti con la administración Petro se ha convertido en una fuente de controversia, particularmente luego de que a mediados de 2023 la revista Semana divulgaran audios en los que él afirmaba poseer información comprometedora sobre presuntas irregularidades en el financiamiento de la campaña presidencial. Aunque no se presentaron pruebas concluyentes, los comentarios y las acusaciones en su contra dejaron una marca en la opinión pública.

“Yo hice 100 reuniones (...) 15.000 millones de pesos, es más, si no es por mí, no ganan”, asegura Benedetti en los audios. Además, amenaza: “Veo que esto me puede emputar, pateo hijueputa, y ahí nos caemos todos hijueputa”, palabras que generaron una avalancha de reacciones de figuras públicas y usuarios en redes sociales.

Después de su salida como embajador de Colombia en Venezuela, Benedetti asumió un cargo en la Embajada de la FAO, del cual renunció recientemente. Según fuentes de la Casa de Nariño, citadas por el diario El Tiempo, ahora trabajará en el Dapre, bajo la supervisión directa de un alto funcionario cercano al presidente Petro. Su rol se enfocará en coordinar asuntos legislativos con el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, lo que generó críticas y acusaciones de “mermelada” por parte de algunos sectores.

Como se mencionó antes, aunque la actriz no se refirió explícitamente al hecho ni a la figura del político, muchos creen que sus palabras podrían estar relacionadas con este tema, dado que es la noticia más relevante en los medios en este momento.