“Morrongo, solapado e hipócrita”: Johanna Fadul se despachó contra Sebastián Villalobos tras su salida de ‘Los 50′

Aunque fue un aparatoso accidente el que causó que Johanna Fadul abandonara la competencia del reality Los 50, la actriz bogotana no escatimó en palabras a la hora de referirse hacía su excompañero y rival, el también colombiano Sebastián Villalobos al que no bajó de “falso”.

Para la ‘Diabla’, como también se le conoce por su participación en la saga de Sin senos sí hay paraíso. resultó ser toda una decepción el haber compartido proyecto con el youtuber, pues según ella, él no es lo que parece y develó su verdadera cara con contundente mensaje que envió en las redes sociales: “No seas morrongo y no seas solapado, y di las cosas en la cara”.

Justo después de entregar a sus seguidores un parte sobre su actual estado de salud con el que preocupó a sus fanáticos, la actriz bogotana dedicó un espacio de su contenido para contar cómo había sido su experiencia con el famoso influencer, con el que coincidió en el concurso internacional, en el que ella se imaginó que por ser coterráneos iban a contar con la solidaridad y el apoyo mutuo.

Pero ya en el programa esa supuesta colaboración terminó siendo todo lo contrario, pues se gestó una directa rivalidad que pasó a ser una enemistad declarada, y Fadul dejó claro que no tiene interés en mantener una relación con él.

“Sebastián se me salió completamente, no lo quiero en mi vida, no me interesa, no lo odio, pero es una persona que no entra dentro de mi círculo”, afirmó la también creadora de contenido en las historias de cuenta oficial de Instagram en donde tienen 6,6 millones de cuentas siguiéndola.

Desde el capítulo uno, de la segunda temporada de Los 50, reality internacional en el que Johanna Fadul aceptó competir junto a su esposo Juanse Quintero, la pareja de actores colombianos estuvieron en el ojo del huracán, pues fueron tildados de complicados y fuertes participantes a derribar, razón por la que en la primera postulación ambos quedaron en la cuerda floja.

Sin embargo, a la actriz que también ha hecho parte de competencias como ¿Quién es la máscara?, Exatlón Colombia y Bake Off Celebrity, el gran pastelero: Colombia, la sacó un grave golpe que sufrió durante una prueba física que la llevó al quirófano.

¿Qué pasó entre Johanna Fadul y Sebastián Villalobos?

Respecto a la causa que provocó la dura reacción de la actriz bogotana contra su excompañero de reality que también ya salió del juego, Fadul dejó saber que tuvo que ver la actitud que tomó el youtuber con el resto de los talentos colombianos que llegaron a esta temporada del programa, participantes a los que no les ha ido muy bien en la competencia, pues varios han quedado eliminados.

La actriz contó que al entrar a la competencia se acercó a Sebastián Villalobos, famoso por su carrera en Youtube y otras redes sociales. Fadul aseguró que pensaba que por ser colombianos, en un reality extranjero, habría una conexión especial, pero luego de convivir con el joven, aseguró que no quiere tenerlo cerca.

“La hipocresía de Sebastián, eso no se hace. Como se comportaron ahí adentro, esa es su esencia. Para mí, Sebastián es una persona que no entra en mis afectos. No tuvo los huevos para hablarme en la cara”, agregó Fadul.

A pesar de su mala experiencia y negativa impresión que se llevó de Sebastián Villalobos como compañero de reality, Johanna aclaró que no lo odia, ni le desea el mal, además, apuntó que ella solo se está basando en su punto de vista de acuerdo a lo que compartió y descubrió de él, ya que a su vez, entiende que dentro de un juego en el que hay competencia y dinero de por medio, las personas no actúan igual.

Al finalizar su intervención, la actriz que ya se encuentra bien de sus morados en el rostro, añadió que ella sí intentó acercarse al youtuber santandereano.