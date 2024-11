Por amenazas del Clan del Golfo a sus trabajadores, cerraron 3.000 puntos de pago de servicios en la Costa Caribe

Las amenazas de grupos armados han impedido la operación del local de centro de juegos de azar en la Costa Caribe - crédito Captura de Pantalla Redes Sociales

Entre el 22 y 23 de noviembre de 2024, se han registrado dos atentados contra establecimientos de la empresa Supergiros en el departamento de Atlántico.

El primero ocurrió en el municipio de Luruaco, en el sector conocido como La Puntica, donde un sujeto con arma de fuego disparó contra una funcionaria del local de apuestas, provocándole una herida en su hemotórax superior derecho, siendo trasladada a un hospital de Barranquilla.

Mientras que el segundo ataque sucedió en el barrio La Sierra de Barranquilla, en la que dos sujetos desconocidos llegaron en motocicleta al establecimiento y dispararon varias veces contra las ventanas. La trabajadora resultó ilesa del atentado.

A raíz de estos dos atentados, la empresa dedicada a los juegos de azar y pago de servicios públicos informó el cierre temporal de 3.000 puntos de servicio en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Sucre, César, Magdalena y La Guajira, al mencionar que están siendo víctimas de amenazas por parte del grupo armado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), más conocido como Clan del Golfo.

“Se calcula que tres mil locales de la red de la empresa, que presta servicios de giros y pago de servicios públicos y que opera como corresponsal bancario en los municipios más apartados de Colombia, cerraron sus puertas ante la falta de garantías para operar”, expresó la compañía en un comunicado.

Ataque contra local de Supergiros en Barranquilla - crédito @ColombiaOscura_/X

De igual forma, la empresa de servicios manifestó su preocupación ante las constantes amenazas por integrantes de esta estructura armada, que llegan con armas blancas a los locales comerciales.

“Ellas nos dicen: “Llegan en grupos de dos o tres y dan la orden de cierre dejando ver armas de fuego” sostienen las colaboradoras que minutos después cierran los locales”, informó Supergiros en el comunicado.

El grupo armado estaría involucrado en los ataques contra la compañía nacional en el Caribe colombiano - crédito @ColombiaOscura_/X

Tras estos hechos ocurridos en la capital atlanticense y su área Metropolitana, la Defensoría del Pueblo rechazó los ataques constantes contra la empresa Supergiros, e hizo un llamado al grupo armado para que cesen sus hostilidades contra las trabajadoras de la compañía nacional.

“Rechazamos el constreñimiento de grupos armados ilegales en Sucre y Sur de Bolívar que afectan el derecho al trabajo y la vida de quienes operan puntos de atención de Supergiros, en su mayoría mujeres. Es urgente tomar medidas contundentes para frenar este accionar”, expresó la entidad en un comunicado publicado en la red social X.

La entidad nacional repudió los ataques contra la empresa de pago de servicios en el norte de Colombia - crédito @DefensoriaCol/X

Del mismo modo, la titular de la entidad nacional, Iris Marín, expresó su molestia por el actuar del Clan del Golfo, asegurando que está en riesgo los subsidios de las poblaciones más necesitadas.

“Si no abren mañana y no se hacen estos pagos, muchas personas adultas no accederán al subsidio. En ocasiones es el único ingreso con el que cuentan las personas beneficiarias. Hago un llamado a las llamadas EGC a no afectar a la población que más necesita la atención del Estado”, comentó la funcionaria.

La defensora del pueblo instó al EGC para que frenen sus acciones criminales contra las operarias de Supergiros - crédito @MarnIris/X

Ataques del Clan del Golfo contra Supergiros

Esta situación se ha venido recrudeciendo desde el pasado 4 de noviembre de 2024, cuando fue asesinada la trabajadora Marlén Mozo, quien ejercía su labor en el municipio de Bosconia, departamento de Cesar.

En un video, se observa como el criminal desenfundó su arma de fuego tipo revolver contra la operadora, que no pudo defenderse ante los ataques, y falleció en el lugar de los hechos. Posteriormente, el sujeto lanzó una cartulina, donde se observa un mensaje intimidatorio contra la empresa para la que trabajaba la víctima, y luego huyó del sitio.

“Les hacemos llegar este mensaje a todos los Supergiros de Bosconia y sus alrededores. Tienen que estar cerrados o no acatar las órdenes, tendrán que sufrir las consecuencias”, decía el papel que dejó el criminal, que estaba firmado por el EGC o Clan del Golfo.

Mujer fue asesinada por presunto caso de extorsión en Bosconia, Cesar - crédito @ColombiaOscura_/X

Marlen Mozo, como fue identificada la víctima, tenía 18 años y, según se viralizó en redes sociales, llevaba tan solo dos días trabajando en la oficina en la que fue asesinada, ubicada en el barrio Los Almendros del municipio cesarense.

Tres días después del crimen, la Policía confirmó que el supuesto asesino de la trabajadora de Supergiros en Bosconia, Cesar, fue dado de baja en un operativo adelantado por las autoridades.

El hombre fue identificado como alias Rubén, que murió tras un fuerte intercambio de disparos contra uniformados de la fuerza pública, y que también dejó la captura de otros tres supuestos integrantes del Clan del Golfo. De acuerdo con información revelada por medios locales, uno de los detenidos sería el conductor de una motocicleta, donde se movilizó alias Ruben, justo después de cometer el asesinato de la joven Marlen Mozo.

Estos dos hombres quedaron detenidos, y uno de ellos sería quien manejaba la motocicleta en la que llegaron a asesinar a la empleada de la sucursal en Bosconia, Cesar - crédito Departamento de Policía Cesar

En medio del operativo, los agentes lograron también la incautación de un arma de fuego con su munición, dos teléfonos celulares y varios panfletos extorsivos alusivos al grupo armado ilegal.

Según el reporte oficial, los uniformados de la Policía llegaron hasta una vivienda del barrio Porvenir de Bosconia, en la que se escondía alias Rubén, y al verse acorralado, decidió enfrentar a bala a la fuerza pública, quienes, en el uso de sus facultades, respondieron al ataque para salvaguardar sus vidas, impactando al delincuente.