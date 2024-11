Marcela Carvajal reveló lo que significa para ella tener que hacer escenas de cama para televisión

Marcela Carvajal habló sobre las escenas de cama que les toca hacer a los actores - crédito Luisa González/Reuters

Marcela Carvajal, una de las actrices más queridas y reconocidas de Colombia, reflexionó sobre las escenas de cama en las producciones audiovisuales y su impacto tanto en la pantalla como fuera de ella.

Durante una conversación que sostuvo en el pódcast Sin Filtro de la revista Semana, a donde fue invitada recientemente, Carvajal compartió detalles de su experiencia profesional, sus primeros pasos en la televisión y cómo enfrentó situaciones que, para muchos, podrían ser incómodas y se refirió a este tema que muchos seguidores le han consultado.

La actriz, con más de 35 años de trayectoria en la actuación, confesó que rodar escenas de cama no siempre es sencillo, pero eso hace parte de las labores de su carrera, por lo que de alguna manera se aprende a manejar.

“No es fácil. Los actores entendemos la situación y debemos hacerlo porque, si estamos haciendo un personaje que está enamorado de otro, se debe hacer”, explicó Marcela Carvajal.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Marcela Carvajal aseguró que las escenas de cama no son fáciles de hacer - crédito @mcarvajal28/IG

Sin embargo, destacó el profesionalismo que prevalece en el mundo de la actuación, especialmente en momentos delicados como estos, pues no siempre tiene que ver con un gusto o atracción por parte de los actores, si no es un tema más laboral.

“A veces en la televisión se ve que no hay química entre los actores, pero la idea es que cuando se hace un personaje, pues hay que vivirlo porque se representa un ser humano”, indicó la actriz colombiana.

¿Son necesarias las escenas de cama?

Aunque Marcela ha tenido que realizar varias de estas escenas a lo largo de su carrera, Carvajal considera que no siempre son indispensables; de hecho, cree que no han falta para que se entienda una relación dentro de la historia que se está contando.

“A veces fluye el beso, aunque las escenas de cama, como los desnudos en el teatro, me parecen innecesarias, aunque a veces tienen sentido”, afirmó, dejando claro que su perspectiva depende del contexto narrativo y la relevancia.

En medio de estas revelaciones, sobre lo que ha pensado y sentido cuando tiene que grabar escenas de cama o cuando le toca mostrar su cuerpo en ciertos escenarios, recordó con humor y honestidad su primer semidesnudo, una experiencia que generó gran sorpresa en su hogar.

Mercela Carvajal reveló que a veces no ve necesarias las escenas de cama en las producciones - crédito Luisa González/Reuters

“En mi primer semidesnudo se me vio la espalda y me tocó contar en mi casa, y fue tenaz. En esa época no había pezoneras y la de vestuario me puso un par de toallas higiénicas. Pero en el set siempre hay respeto en ese tipo de situaciones”, detalló.

Además, agradeció la profesionalidad de su compañero de escena en aquel entonces, el actor Gabriel Ángel, pues fue el primer hombre con el que le tocó enfrentarse a estos escenarios y considera que la experiencia fue mejor de lo pensado.

“Fue muy respetuoso y tenía sentido la escena; además, fue la única de cama”, recordó la actriz en la entrevista.

Carvajal también reflexionó sobre cómo este tipo de situaciones forman parte del oficio del actor. “Cuando uno cree en la historia, pues todos estamos sintonizados y no hay problema”, concluyó.

Más allá de las escenas de cama, Marcela Carvajal ha construido una sólida carrera que la ha llevado a ser parte de producciones icónicas de la televisión colombiana. Además de su faceta actoral, es psicóloga, carrera que decidió estudiar a pesar de su pasión por la actuación, impulsada por las recomendaciones de sus padres.

Hoy en día, Carvajal sigue vigente en la pantalla y comparte su tiempo entre la actuación, la psicología y proyectos personales que espera desarrollar próximamente. Su sinceridad y profesionalismo la siguen posicionando como una figura admirable en el panorama artístico nacional.