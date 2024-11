Los ‘abuelitos’ creadores de la canción + de 75 no quieren que los relacionen con la polémica de + 57: “No nos interesa”

Los Clásicos, grupo musical de abuelitos que se hizo viral se refirieron a la relación que hacen de su canción '+ de 75' con la controversial canción '+57' - crédito @karolg y @losclasicos_co/Instagram

Los Clásicos, grupo musical integrado por cinco veteranos santandereanos que se tomaron las redes sociales al enternecer y conmover con su historia y su único éxito musical titulado + de 75 con el que lanzaron un mensaje de amor a los ‘abuelitos’ hablaron con Infobae Colombia acerca del fenómeno que generaron y todo el apoyo que están recibiendo.

Por una parte, el Teatro Nacional los invitó a realizar su primera presentación en vivo con público, la cual aseguraron que se disfrutaron al máximo, pues el quinteto de ancianos que abrieron los shows de Mujeres a la plancha y Hombres a la plancha, espectáculos musicales en los que se ganaron el corazón de los asistentes, además de sacar más de una lágrima.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

“Fue espeluznantemente grandiosa, la fama pesa. La acogida de la gente nos emociona, pasamos de una audición pueblerina a dar el salto a un espectáculo de este nivel, apenas lo estamos asimilando, ya que no nos esperábamos todo este cariño”, comentaron.

Los Clásicos tuvieron un segundo show en vivo abriendo el espectáculo de Hombres a la plancha, musical del Teatro Nacional- crédito Infobae Colombia - crédito Infobae Colombia

La exposición a medios y estar sobre un escenario les cambió la vida y reiteró esa premisa bajo la cual se formaron, que la edad está en la cédula y que los sueños se cumplen sin importar qué tan viejo se inicie. “Estando en el hogar un día dijimos, pero si nos gusta la música, por qué no hacemos el grupo, y así empezamos”, contaron a Infobae Colombia luego de su prueba de fuego en tarima.

Ante este boom al que no estaban acostumbrados, les llegó de repente. “Nos fuimos en una camioneta a presentarnos en una convocatoria de nuevos talentos que, aunque no éramos jóvenes, si somos nuevos, pero nos varamos y no llegamos. A Rosalba se le ocurrió que nos grabáramos y enviáramos el video al concurso”, relataron sobre el clip que ellos todavía no saben quién subió a las redes sociales donde se viralizó.

Por otro lado, los integrantes de Los Clásicos recibieron aparte del apoyo del Teatro Nacional que los acercó a la audiencia en directo, el apadrinamiento de Santiago Cruz y Gusi quienes manifestaron querer hacer canciones con ellos para ampliar su repertorio y potenciar su presencia en plataformas digitales, pero, adicional a eso, fueron invitados especial a un capítulo del reality de talentos La Descarga de Caracol Televisión, episodio que se emitirá al aire el 9 de diciembre.

El Teatro Nacional invitó a Los Clásicos a ser los teloneros de Mujeres a la plancha en La Castellana- crédito Infobae Colombia

Se conocieron en un ancianato en el que la soledad y el olvido de sus familias los unió, sin embargo, fue su gusto y habilidad por el canto y la interpretación de instrumentos musicales que los motivó a crear una agrupación que contó con el acompañamiento y asesoría de una de sus enfermeras que con una guitarra los ayudó a componer su primera letra que hoy le da la vuelta a Colombia tanto en estaciones radiales como en plataformas.

‘+ de 75′ no es la respuesta a ‘+ 57′

Si bien, Los Clásicos aparecieron en los medios luego de que se abriera el debate por el lanzamiento de la colaboración con la que La Bichota sumó su voz y talento al de siete de los más grandes referentes del momento en la música urbana del país y cuya letra de su autoría no cumplió con las expectativas y causó el rechazo de parte de sus público, No me olvido de ti como se conoció en un inicio el tema musical de los abuelitos oriundos de Santander, nada tiene que ver con esta polémica ni pretende sumarse a su controversia, aun sabiendo que les puede funcionar como marketing.

Los Clásicos, grupo musical de abuelitos que se hicieron virales en redes sociales fueron invitados al show de Juanpis González - crédito @alejaboficial/Instagram

“Ninguno de nosotros tiene aspiración económica con esto, ni queremos reconocimiento, solo deseamos que Colombia convierta nuestro éxito en el hit de fin de año para los niños y jóvenes escuchen el mensaje que les queremos dar y es que no estamos solos”, añadieron.

El nombre de la canción + de 75 surgió de las edades que tienen los cinco integrantes, pues cada uno de ellos supera estos años, sin embargo, no descartaron la idea de volver a empezar y conformar un grupo con el que sueñan concientizar a la sociedad. “Hay abuelitos a los que sus familias les cumplen con la mensualidad del ancianato, pero que llevan hasta 15 años sin irlos a ver. Nos gustaría que los jóvenes y niños se acerquen en esta navidad a un ancianato y compartan con los abuelos que están en el olvido”, mencionaron.

En cuanto al número invertido y el uso del signo más, los cinco respondieron radicalmente en que es una casualidad que esperarían no cobre fuerza, ya que no quieren ni siquiera hacer referencia la tema.

“Algo escuchamos, si nos dijeron y por ahí suena eso, peor nosotros no queremos hacer eco de nada negativo, lo que a nosotros nos interesa es que se hable de nuestra letra pide la atención de las familias a los más grandes del núcleo”, contestaron.