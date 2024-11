Boxeadora olímpica compartió detalles de la investigación del crimen de su hermana: “No era una delincuente”

Testigos indicaron que un grupo de hombres, presuntamente habitantes de la zona, podría estar detrás del asesinato de Naomi Arboleda - crédito @valeria.arboleda_/Instagram

El 11 de noviembre de 2024, Bogotá despertó con la noticia del hallazgo del cuerpo de Yelena Estefanía Arboleda, conocida como Naomí, en el barrio Las Cruces, en la localidad de Santa Fe.

La joven de 25 años fue encontrada con signos de un ataque brutal a tan solo una cuadra de la casa de sus padres, según las autoridades, su cuerpo presentaba múltiples golpes, especialmente en la cabeza, aparentemente ocasionados con un ladrillo.

Testimonios de vecinos apuntaron a un grupo de hombres, presuntamente habitantes de la zona, como responsables del ataque; sin embargo, los detalles exactos de lo ocurrido permanecen bajo investigación.

Este trágico evento conmocionó a la ciudad, pero la repercusión mediática escaló debido a que Naomi era hermana de Valeria Arboleda, boxeadora olímpica, por lo que la deportista ha asumido un papel activo en la búsqueda de justicia para su hermana, al mismo tiempo que denuncia las falencias de las instituciones encargadas del caso.

Valeria Arboleda, boxeadora olímpica y hermana de Naomi, ha asumido un papel activo en la búsqueda de justicia, denunciando irregularidades en la investigación y exigiendo que el caso sea tratado como feminicidio - crédito Conducta Delictiva/YouTube

Un barrio marginado y una muerte que desafía la indiferencia

Las Cruces, un barrio tradicional del centro de Bogotá, enfrenta históricas problemáticas de inseguridad, aunque la familia Arboleda ha vivido allí por más de 30 años, Valeria Arboleda describió cómo, a pesar de la percepción de peligrosidad externa, su familia era conocida por mantenerse al margen de los conflictos del sector; no obstante, la noche del asesinato de Naomi, su destino cambió de forma trágica.

“Noemí regresaba a casa después de estar en un bar de la zona”, relató Arboleda en el pódcast Conducta Delictiva con Kevin Pinzón y Michell Rodríguez, y agregó que: “Iba caminando, como muchas otras noches, pero nunca llegó. La encontraron al amanecer, a solo una cuadra de la casa de mis padres”.

En su testimonio, Arboleda explicó que Naomi no tenía enemigos ni había recibido amenazas, pues la joven, operaria textil con estudios técnicos en patronaje, era descrita como bondadosa y generosa, alguien que incluso enseñó a leer a un vecino analfabeto.

Valeria Arboleda denunció que el investigador de la Fiscalía ignoró pruebas clave como una dirección vinculada al crimen: "El investigador respondió ‘Ok, gracias’, y nunca actuó" - crédito Conducta Delictiva/YouTube

Denuncias por la investigación

Desde el inicio de la investigación, la familia Arboleda ha señalado irregularidades en el manejo del caso, según afirmó, el investigador asignado inicialmente respondió con aparente indiferencia a las pistas proporcionadas por los familiares, incluyendo una dirección donde se presume que Naomi pudo haber sido retenida: “Le enviamos la información y su respuesta fue ‘Ok, gracias’. Eso nos dejó claro que no iban a investigar nada”, expresó Valeria.

“¿Cómo me va a decir gracias?, porque primero allá pudieron haber estado los asesinos de mi hermana y él nunca fue a investigar y, segundo, pudo haber material probatorio que dijera que ahí metieron a mi hermana. Él hace caso omiso, no nos responde a eso y nosotros dijimos: ‘Ellos no van a investigar nada’, esa noche dijimos hay que volverlo mediático”.

Durante el pódcast, la deportista criticó la insistencia de la Fiscalía en catalogar el crimen como un “homicidio por riña” o un “ajuste de cuentas”, pues esta clasificación, según Valeria, buscaría minimizar el caso y evitar que sea investigado como feminicidio.

“Mi hermana no estaba en una riña, no tenía enemigos y no le robaron. La golpearon hasta matarla y dejaron su cuerpo abandonado. Esto no puede ser reducido a un simple altercado”, enfatizó.

Valeria también señaló cómo el caso comenzó a recibir atención mediática y un cambio en el manejo judicial solo después de que se supo que la víctima era su hermana: “Si no fuera yo, si no tuviera un nombre en el deporte, estoy segura de que el caso ya estaría archivado. Es una realidad triste, pero en Colombia, si no tienes influencia o dinero, no obtienes justicia”.

Apoyo ciudadano y contradicciones en el proceso

El caso generó indignación en la comunidad de Las Cruces y entre colectivos feministas, que han manifestado su apoyo a la familia Arboleda; sin embargo, este respaldo también ha traído desafíos.

Valeria relató que, en medio de su duelo, un abogado ofreció representarlos gratuitamente, pero al investigar su historial descubrieron que había defendido a John Poulos, acusado del feminicidio de Valentina Trespalacios, por lo que la familia rechazó la oferta, al considerar que era incompatible con su lucha por justicia para Naomi.

La Secretaría de la Mujer de Bogotá se involucró en el caso y asignó a un abogado especializado en feminicidios para apoyar a la familia; no obstante, Valeria Arboleda expresó su preocupación por la lentitud de las investigaciones y la falta de avances significativos: “Hemos pedido que se cambie al fiscal si no está dispuesto a hacer su trabajo. Queremos que se investigue como feminicidio, porque eso es lo que fue”.

La familia Arboleda criticó a la Fiscalía por clasificar el caso como un "homicidio por riña" - crédito @valeria.arboleda_/Instagram

La reacción del alcalde y un llamado al fiscal

En la entrevista, Valeria Arboleda también se refirió a la actitud del alcalde Carlos Fernando Galán cuando, en medio de una rueda de prensa, el burgomaestre fue cuestionado por la investigación de Naomi, a lo que aseguró que sería tratada como una muerte por riña.

“Nos cuentan los vecinos que cuando hice la entrevista para Caracol y para CityTv, CityTv estaba como en un simultáneo donde se encontraba el el alcalde Galán y el general como en una entrevista y les preguntan sobre el caso y ellos, como siempre, dicen: ‘Lo vamos a investigar como una riña’, porque eso fue lo primero que hicieron, revictimizar a mi hermana sin investigar”.

Valeria Arboleda también utilizó el espacio para enviar un mensaje directo al fiscal Miguel Bayona, que actualmente lidera la investigación: “Que investigue este caso como feminicidio. Mi hermana no estaba en una riña, estoy agotada de decirlo en todos los medios, mi hermana no era una delincuente, mi hermana no estaba en una riña, mi hermana no la robaron. Que investigue este caso como debe ser, porque a las personas que le hicieron esto a mi hermana debe caerles todo el peso de la ley, entonces sí pedirle que investigue, que lo investigue de la manera en la que tiene que investigarlo y si no, pues que se haga a un lado y que nos pongan otro fiscal”.