Edmundo González, presidente electo de Venezuela, aseguró que es “bienvenida cualquier oportunidad para conversar con Petro”

Edmundo González, presidente electo de Venezuela, ha expresado su disposición de dialogar con el presidente colombiano, Gustavo Petro. Esta declaración se produce en un contexto de tensiones políticas, luego de que Petro calificara las elecciones en Venezuela como un “error”. Según una entrevista con Semana, González considera que el reconocimiento de su elección por parte de la administración de Joe Biden es un paso significativo para normalizar las relaciones entre ambos países.

González ha expresado su disposición a dialogar con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en busca de soluciones para la crisis en Venezuela. Aunque hasta el momento no ha tenido la oportunidad de establecer contacto directo con el mandatario colombiano, aseguró que estaría abierto a una conversación si se presenta la ocasión.

González, que no ha buscado activamente establecer comunicación con Petro, reconoce la importancia de cualquier oportunidad que permita discutir y compartir sus opiniones sobre la situación venezolana. En la entrevista, destacó que Petro ha mostrado interés en encontrar una solución a la crisis que afecta a su país, lo que podría abrir un espacio para el diálogo entre ambos líderes.

“Yo no lo he buscado, pero si se propicia, no tengo ningún inconveniente en conversar con él. Él ha sido un dirigente político que busca una solución a la crisis venezolana y en ese contexto, pues bienvenida cualquier oportunidad que pudiéramos tener para conversar y darle mis opiniones sobre ese tema”, fueron las palabras del líder venezolano.

El cambio de postura de Estados Unidos hacia Venezuela incluye la implementación de una ley que busca dificultar cualquier negocio con el régimen de Nicolás Maduro. González interpretó estas medidas como un esfuerzo por fomentar la democratización en Venezuela. Este enfoque refleja una decisión soberana de los países que buscan influir en el clima político venezolano.

Con la llegada del magnate estadounidense Donald Trump al poder, González anticipa tanto riesgos como oportunidades. Además, destacó el nombramiento de Marco Rubio como secretario de Estado, mostrando su conocimiento sobre la situación en Venezuela y en el hemisferio. González también espera que esta nueva administración contribuya a encontrar una solución al complejo panorama político que enfrenta Venezuela.

Venezuela y el papel de Colombia

Colombia, bajo la dirección del presidente Gustavo Petro, ha intentado desempeñar un papel mediador en la crisis que enfrenta Venezuela, una nación sumida en una profunda crisis política, económica y humanitaria.

Petro ha criticado las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 en Venezuela, en las que Nicolás Maduro supuestamente fue reelegido, calificándolas de “error” debido a la falta de condiciones para un voto libre y justo.

La situación en Venezuela es crítica. La reelección de Maduro ha sido ampliamente cuestionada tanto por la oposición interna como por la comunidad internacional, que ha señalado la falta de transparencia y las denuncias de fraude. La represión contra opositores, periodistas y defensores de derechos humanos ha aumentado, con reportes de detenciones arbitrarias, torturas y abusos sexuales. Además, la crisis económica ha llevado al país a una hiperinflación y a una escasez de bienes básicos, afectando gravemente la calidad de vida de los venezolanos.

Colombia ha sido un refugio para millones de migrantes venezolanos, lo que añade una dimensión humanitaria a su papel en la crisis. Petro ha insistido, aunque tímidamente para algunos sectores, en la necesidad de transparencia y la publicación de las actas electorales para garantizar la legitimidad del proceso electoral en Venezuela. Ha señalado que la solución a la crisis debe venir del propio pueblo venezolano, sin intervenciones externas.

El intento de mediación de Colombia se ha dado en colaboración con Brasil, aunque los resultados han sido limitados hasta ahora. La falta de cooperación del gobierno de Maduro ha sido un desafío constante para Petro, quien ha buscado promover un diálogo que permita una salida pacífica y democrática a la crisis venezolana.