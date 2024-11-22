Cómo preparar un arroz verde para quedar como todo un chef: sencilla receta paso a paso

Es un plato versátil que se adapta a distintas ocasiones, ya sea como acompañamiento o plato principal - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El arroz verde es un plato colorido y aromático, característico de varias culturas culinarias, que combina ingredientes frescos, como hierbas y vegetales, para dar un sabor único y un color vibrante a un ingrediente básico como el arroz.

Aunque existen variaciones regionales, su versión colombiana se inspira en los sabores tropicales y en las técnicas tradicionales de la cocina criolla.

La salsa es la que le dará el aroma y sabor característico al arroz blanco para ser un plato de alta cocina

Este plato puede servirse como acompañamiento o como plato principal, dependiendo de los complementos añadidos, como proteínas o vegetales adicionales. Es ideal para ocasiones especiales o simplemente para dar un toque diferente a la mesa diaria.

Receta de arroz verde

El arroz verde se destaca por su color, obtenido principalmente de hierbas frescas y, en algunas recetas, de espinaca o cilantro. La base de esta preparación es un arroz blanco bien cocido que luego se mezcla con una salsa verde vibrante.

Tiempo de preparación

Preparar arroz verde toma aproximadamente 45 minutos en total. El proceso comienza con la preparación de los ingredientes, que requiere unos 15 minutos para lavar, picar y alistar los componentes necesarios.

Luego, se procede a la cocción del arroz, la cual toma alrededor de 25 minutos, asegurándose de que los granos queden en su punto ideal. Finalmente, se dedica un lapso de 5 minutos a integrar la salsa verde al arroz, mezclando cuidadosamente para lograr un sabor homogéneo y una textura adecuada.

Ingredientes

2 tazas de arroz blanco.

1 taza de hojas de cilantro fresco.

1/2 taza de perejil fresco.

1 taza de espinaca (opcional).

1 diente de ajo.

1/4 de taza de cebolla picada.

1/4 de taza de aceite vegetal.

2 tazas de caldo de pollo o vegetal.

Sal y pimienta al gusto.

Cómo hacer arroz verde, paso a paso

Lavar y remojar el arroz: enjuague el arroz bajo agua fría hasta que el agua salga clara y deje reposar en agua durante 10 minutos. Preparar la salsa verde: licúe el cilantro, el perejil, la espinaca, el ajo, la cebolla y una taza de caldo hasta obtener una mezcla homogénea. Cocinar el arroz: en una olla grande, caliente el aceite y añada el arroz escurrido. Fría el arroz hasta que esté ligeramente dorado. Añadir la salsa: vierta la salsa verde sobre el arroz, mezclando bien para que el color y el sabor se distribuyan uniformemente. Cocción final: añada la taza restante de caldo, ajuste la sal y la pimienta, y cocine a fuego bajo con tapa durante 20 minutos o hasta que el arroz esté cocido y haya absorbido todo el líquido. Reposar y servir: deje reposar el arroz unos minutos antes de esponjar con un tenedor y servir.

Este plato es ideal para acompañar carnes y pescados - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta de arroz verde rinde aproximadamente 4 porciones generosas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción contiene aproximadamente:

Calorías : 200.

Grasas : 8 g.

Grasas saturadas : 1 g.

Carbohidratos : 30 g.

Azúcares : 1 g.

Proteínas: 3 g.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El arroz verde se puede conservar en el refrigerador por hasta 3 días en un recipiente hermético. Para recalentar, use una sartén con un poco de agua o caldo para mantener su textura suave.