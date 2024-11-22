Colombia

Cómo preparar un arroz verde para quedar como todo un chef: sencilla receta paso a paso

La clave del distintivo color verde radica en la mezcla del arroz con una salsa de hierbas frescas licuadas, que no solo aporta color, sino también un sabor fresco y aromático

Santiago Neira

Por Santiago Neira

Guardar
Es un plato versátil que
Es un plato versátil que se adapta a distintas ocasiones, ya sea como acompañamiento o plato principal - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El arroz verde es un plato colorido y aromático, característico de varias culturas culinarias, que combina ingredientes frescos, como hierbas y vegetales, para dar un sabor único y un color vibrante a un ingrediente básico como el arroz.

Aunque existen variaciones regionales, su versión colombiana se inspira en los sabores tropicales y en las técnicas tradicionales de la cocina criolla.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

La salsa es la que
La salsa es la que le dará el aroma y sabor característico al arroz blanco para ser un plato de alta cocina - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Este plato puede servirse como acompañamiento o como plato principal, dependiendo de los complementos añadidos, como proteínas o vegetales adicionales. Es ideal para ocasiones especiales o simplemente para dar un toque diferente a la mesa diaria.

Receta de arroz verde

El arroz verde se destaca por su color, obtenido principalmente de hierbas frescas y, en algunas recetas, de espinaca o cilantro. La base de esta preparación es un arroz blanco bien cocido que luego se mezcla con una salsa verde vibrante.

Tiempo de preparación

Preparar arroz verde toma aproximadamente 45 minutos en total. El proceso comienza con la preparación de los ingredientes, que requiere unos 15 minutos para lavar, picar y alistar los componentes necesarios.

Luego, se procede a la cocción del arroz, la cual toma alrededor de 25 minutos, asegurándose de que los granos queden en su punto ideal. Finalmente, se dedica un lapso de 5 minutos a integrar la salsa verde al arroz, mezclando cuidadosamente para lograr un sabor homogéneo y una textura adecuada.

Ingredientes

  • 2 tazas de arroz blanco.
  • 1 taza de hojas de cilantro fresco.
  • 1/2 taza de perejil fresco.
  • 1 taza de espinaca (opcional).
  • 1 diente de ajo.
  • 1/4 de taza de cebolla picada.
  • 1/4 de taza de aceite vegetal.
  • 2 tazas de caldo de pollo o vegetal.
  • Sal y pimienta al gusto.

Cómo hacer arroz verde, paso a paso

  1. Lavar y remojar el arroz: enjuague el arroz bajo agua fría hasta que el agua salga clara y deje reposar en agua durante 10 minutos.
  2. Preparar la salsa verde: licúe el cilantro, el perejil, la espinaca, el ajo, la cebolla y una taza de caldo hasta obtener una mezcla homogénea.
  3. Cocinar el arroz: en una olla grande, caliente el aceite y añada el arroz escurrido. Fría el arroz hasta que esté ligeramente dorado.
  4. Añadir la salsa: vierta la salsa verde sobre el arroz, mezclando bien para que el color y el sabor se distribuyan uniformemente.
  5. Cocción final: añada la taza restante de caldo, ajuste la sal y la pimienta, y cocine a fuego bajo con tapa durante 20 minutos o hasta que el arroz esté cocido y haya absorbido todo el líquido.
  6. Reposar y servir: deje reposar el arroz unos minutos antes de esponjar con un tenedor y servir.
Este plato es ideal para
Este plato es ideal para acompañar carnes y pescados - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta de arroz verde rinde aproximadamente 4 porciones generosas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción contiene aproximadamente:

  • Calorías: 200.
  • Grasas: 8 g.
  • Grasas saturadas: 1 g.
  • Carbohidratos: 30 g.
  • Azúcares: 1 g.
  • Proteínas: 3 g.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El arroz verde se puede conservar en el refrigerador por hasta 3 días en un recipiente hermético. Para recalentar, use una sartén con un poco de agua o caldo para mantener su textura suave.

Temas Relacionados

Recetas de arrozArroz verde recetaArroz VerdeCómo hacer arroz verdeRecetas ColombianasReceta de arroz verdeCómo se prepara un arroz verdeColombia-NoticiasColombia-Recetas

Más Noticias

Armando Benedetti confirmó firma del mensaje de urgencia para la reforma a la salud: Comisión Séptima estaría obligada a debatirla

El ministro del Interior presionó al Congreso para que priorice la discusión de la reforma del sistema de salud, mientras la oposición exige conocer de dónde saldrá el presupuesto para la reforma

Armando Benedetti confirmó firma del

Colombia vs. Japón EN VIVO, Mundial Sub-17 femenino de Marruecos, siga el minuto a minuto del partido de la “Tricolor”

El equipo colombiano, dirigido por el técnico Carlos Paniagua, busca ubicarse dentro de los ocho mejores equipos del certamen orbital

Colombia vs. Japón EN VIVO,

Gustavo Petro estuvo con Gianni Infantino e hizo anuncio sobre la selección Colombia en el próximo Mundial 2026

El presidente de Colombia auguró una destacada presentación de la Tricolor en la próxima Copa Mundial de la Fifa que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá en 2026

Gustavo Petro estuvo con Gianni

Fiscalía imputó cargos a Simeón Pérez Marroquín, alias el Viejo, implicado en el magnicidio de Miguel Uribe

El organismo lo acusó formalmente de homicidio agravado, concierto para delinquir, uso de menores en la comisión de delitos y porte ilegal de armas de fuego

Fiscalía imputó cargos a Simeón

Colombiana en Estados Unidos logró la Green Card en 45 días y sin entrevista: este fue su método

Una experiencia migratoria de una creadora de contenido mostró cómo conseguir la residencia con rapidez: incluyó en la petición desde los gastos de la boda hasta las cuentas bancarias

Colombiana en Estados Unidos logró
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Combates entre la fuerza pública

Combates entre la fuerza pública y el Clan del Golfo: van cinco bajas, un menor recuperado y una mujer capturada

Capturan a alias Juancho Estilo: uno de los más buscados en Colombia por homicidio estaba escondido en Panamá

Alias Karina, señalada de reclutar jóvenes para Los Costeños, fue capturada y enviada a prisión

JEP investigará a tres militares retirados por no aceptar su responsabilidad en los ‘falsos positivos’

Gobierno evalúa el traslado de cabecillas de Los Costeños y Los Pepes para dar apertura al proceso de paz urbana

ENTRETENIMIENTO

Nataly Umaña consideró hacer el

Nataly Umaña consideró hacer el casting para la ‘Lcdlf’ junto a Alejandro Estrada y terminar su matrimonio ante las cámaras: “Íbamos a pelear todo el tiempo en el 24/7”

Álvaro Rodríguez, esposo de Laura Tobón, es blanco de comentarios en redes sociales por su disfraz de Robin: “Dile que guarde el revólver primero”

Mafe Méndez revela que una polémica en redes sociales terminó llevándola al hospital en Estados Unidos: “La gente me deseaba la muerte”

Maluma debutará como conductor en los Latin Grammys junto a Roselyn Sánchez: “Siempre vivo agradecido”

Película “Noviembre” sobre la toma del Palacio de Justicia tuvo que ser cambiada cuando ya estaba en cartelera: juez ordenó quitar uno de sus diálogos

Deportes

Colombia vs. Japón EN VIVO,

Colombia vs. Japón EN VIVO, Mundial Sub-17 femenino de Marruecos, siga el minuto a minuto del partido de la “Tricolor”

Gustavo Petro estuvo con Gianni Infantino e hizo anuncio sobre la selección Colombia en el próximo Mundial 2026

Periodista deportivo reveló por qué Carlos Antonio Vélez no quiere a Néstor Lorenzo: “No tienen acceso al chusmerío”

Estos son los millonarios premios que recibe Luis Díaz en el Bayern Múnich: las cláusulas de su contrato

Más problemas para Deportivo Pereira: Rafael Dudamel renunció a la dirección técnica debido al incumplimiento de salarios