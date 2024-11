Gustavo Petro arremetió contra el banco J.P. Morgan por bajar la calificación del país: asegura que le están cobrando su defensa de Palestina

De acuerdo con el presidente esas presiones vienen debido a su postura política con respecto a Palestina - crédito Colprensa

En un contexto de dificultades económicas para Colombia, el presidente Gustavo Petro expresó su preocupación por lo que considera un “acorralamiento financiero” hacia su Gobierno.

Petro advirtió que la firma financiera JP Morgan podría reducir la calificación crediticia del país debido a su postura política respecto a Palestina. “Nos acorralan. JP Morgan busca cómo bajar nuestra calificación a como dé lugar. Lo buscan con mi posición frente a Palestina”, aseguró el presidente.

Esta advertencia se produce en un momento en que Colombia enfrenta un crecimiento económico lento que ha afectado a la población.

El presidente Petro señaló que la presión financiera se debe a su apoyo a la decisión de la Corte Penal Internacional de emitir una orden de captura contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

Petro comparó la situación de su Gobierno con la del partido Siriza, en Grecia, liderado por Alexis Tsipras, sugiriendo que ambos han sido objeto de presiones financieras internacionales por sus posturas políticas.

“A nosotros nos pasa lo mismo de Siriza y el señor Chipras en Grecia, nos acorralan. Hay que decirlo, JP Morgan busca cómo bajar nuestra calificación a como dé lugar y lo busca por mi posición respecto a Palestina”, dijo Petro.

Durante un discurso en la Plaza de Bolívar, Petro afirmó que estas acciones son una forma de castigo por defender los derechos humanos y cambiar la política mundial.

De acuerdo con el presidente Petro, el Congreso está evitando que el país salga de deudas ya que se niega a aprobar la ley de financiamiento - crédito Europa Press

Además, aseguró que el Congreso colombiano ha paralizado la ley de financiación, lo que impide al Gobierno endeudarse para pagar la deuda heredada de la administración anterior.

“Así castigan en el mundo la lucha por el derecho de la gente en las civilizaciones y cambia la política del mundo, indudablemente (...) No sabemos hacia qué puertos, pero a pesar de ese acorralamiento presupuestal que tiene la ley de cofinanciación en el Congreso, paralizada, que no aprueban la forma de endeudarnos para pagar la deuda que dejó Duque, paralizado, que nos llevan a un default, le dicen así, default, que yo no voy a aceptar, que mantienen una parálisis para que no”, insistió el mandatario colombiano.

La situación económica de Colombia se ha visto agravada por la falta de aprobación de medidas financieras en el Congreso, lo que ha dejado al país en una posición vulnerable frente a las decisiones de entidades financieras internacionales. Petro ha enfatizado que su Gobierno está comprometido con la defensa de los derechos humanos, a pesar de las consecuencias económicas que esto pueda acarrear.

Las palabras del presidente se dan luego de un informe en el que JP Morgan advierte sobre el aumento de los riesgos fiscales en Colombia, destacando que la consolidación fiscal sigue siendo un desafío. El documento señala que las autoridades han tenido dificultades para regresar a los déficits fiscales del 3% del PIB, que eran habituales antes de la pandemia. Además, menciona obstáculos adicionales como el debate sobre la flexibilización de la regla fiscal y los déficits presupuestarios proyectados para 2025.

Según el presidente Petro, JP Morgan está cercando al Gobierno - crédito Andrew Kelly/Reuters

Un punto de controversia es la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP), que está a un debate de ser aprobada. Esta reforma pretende aumentar los recursos para las regiones y fomentar la descentralización. Sin embargo, JP Morgan advierte que esta medida podría incrementar los riesgos para la sostenibilidad financiera del país. El presidente Petro ha defendido la reforma, argumentando que es beneficiosa para la inversión en los municipios Pdet, aunque también ha alertado sobre el riesgo de que organizaciones armadas financiadas por el narcotráfico intenten capturar estos recursos para fines bélicos.

El Congreso ha manifestado su intención de no aprobar la ley de financiamiento, similar a su rechazo al presupuesto de 2025, que consideran desfinanciado. A pesar de esto, el gobierno de Petro está trabajando para obtener el apoyo necesario en las comisiones económicas del Senado, donde actualmente no cuenta con mayoría.