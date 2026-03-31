Colombia

Soldado fue apuñalado a muerte en Atlántico a pocos días de celebrar la revelación del sexo de su primer hijo

El ataque inesperado que cobró la vida del uniformado generó tristeza entre vecinos y conocidos, quienes hicieron un llamado a la justicia y exigieron que los responsables respondan por el delito

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Familiares y allegados demuestran el dolor por su partida - crédito Sugey Sanjuanelo / Facebook
Familiares y allegados demuestran el dolor por su partida - crédito Sugey Sanjuanelo / Facebook

La muerte de Anderson de Jesús Muñoz Sarmiento, un soldado profesional de 25 años, tras un ataque con arma blanca en Sabanalarga (Atlántico), generó una sensación de inseguridad entre la comunidad, que pidió acciones concretas de las autoridades ante la ola de violencia en el municipio.

El crimen ocurrió mientras el joven preparaba la revelación del género de su primer hijo, celebración que pretendía llevarse a cabo durante la jornada del sábado 4 de abril de 2026, actividad que iba a compartir con su pareja, que se encuentra en el quinto mes de embarazo.

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De acuerdo con información revelada por el diario local El Heraldo, Anderson Muñoz Sarmiento permaneció 36 horas en estado crítico tras el ataque antes de fallecer la noche del domingo 29 de marzo en la Clínica San Rafael, donde los especialistas hicieron todo lo posible para salvar su vida.

Sin embargo, la gravedad de la lesión evitó que se salvara, pues los criminales le propinaron una herida profunda en el pecho con un arma cortopunzante, que comprometió el corazón y el pulmón.

crimen ilustrativas milpa alta (Foto: Cuartoscuro)
Una familia esperaba con ilusión el nacimiento de un bebé cuando un hecho violento les cambió la vida para siempre - crédito Cuartoscuro

De acuerdo con los testimonios recogidos por el medio, el brutal ataque se llevó a cabo alrededor de las 8:30 p. m. del sábado 28 de marzo. La víctima, que prestaba servicio militar en Mompox (Bolívar), había llegado tan solo cinco días antes a Sabanalarga para disfrutar de un permiso junto a sus allegados y preparar la ceremonia familiar.

Cuando se dirigía a la casa de su pareja, ubicada en el barrio Primero de Diciembre, se cruzó de manera casual con una joven conocida. Fue al detenerse para saludarla cuando el agresor apareció en la escena.

El presunto responsable, identificado como Juan Sebastián Guerrero Ávila, habría sido expareja de la mujer que saludó por Muñoz Sarmiento. Según lo informado por El Heraldo, personas cercanas aseguraron que Guerrero Ávila ya había emitido amenazas previas en contra de la mujer rechazando que se relacionara nuevamente con algún hombre, por lo que habría pensado que el uniformado estaría vinculado sentimentalmente con ella.

Tras perpetrar el ataque, Guerrero Ávila huyó inmediatamente. Además, los familiares del soldado denunciaron que el atacante abandonó su vivienda, ubicada cerca de la casa de la expareja, en la madrugada del domingo, pese a que se esperaba que se entregara en ese mismo lapso.

El señalado responsable del ataque aún no ha sido capturado, por lo que la comunidad está a la espera de un pronunciamiento oficial de las autoridades policiales ante el proceso en su contra.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El sujeto huyó del lugar tras cometer el ataque, por lo que las autoridades siguen tras su búsqueda - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Los allegados a Anderson Muñoz Sarmiento lo describieron como un joven tranquilo, comprometido con su familia y su carrera militar. Incluso, aseguraron que estaba ilusionado con su paternidad y que había dedicado los días previos al ataque a organizar el evento que marcaría la espera de su hijo o hija, pues conocería en solo unos días el género del bebé.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El pequeño bebé se quedó sin conocer a su padre por causa de la violencia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La noticia de su muerte conmocionó tanto a familiares como a la comunidad de Sabanalarga, que ahora prepara homenajes simbólicos en su memoria, con la participación de miembros del Ejército.

Durante los días posteriores, allegados y amigos solo han manifestado una petición: que se capture al responsable y se haga justicia para evitar la impunidad en este nuevo acto de violencia.

Este caso desató el rechazo social en las redes sociales y entre la comunidad ante la violencia y la preocupación por la inseguridad urbana, especialmente en casos donde persisten antecedentes de amenazas previas, como ocurrió en el caso de la mujer.

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