Gobierno Petro reveló cómo está la producción de petróleo y gas en Colombia en 2026: el balance es negativo frente a 2025

Colombia tendría petróleo y gas para los próximos seis años, pese a que el Gobierno Petro no quiere firmar nuevos contratos de exploración y explotación - crédito José Miguel Gómez/Reuters

La producción petrolera Colombia alcanzó en febrero de 2026 un volumen de 734.924 barriles diarios, cifra que supera en 2,3% el umbral de reservas probadas de 718.168 barriles diarios.

Según la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), el resultado refleja una adecuada gestión operativa y una planeación técnica alineada con las condiciones actuales del mercado, aunque sigue evidenciando una tendencia descendente frente al año anterior.

En febrero de 2026, la producción petrolera en Colombia se situó por encima del límite técnico de reservas, pero descendió 1,54% en comparación con enero (746.444 barriles diarios) y registró una caída del 2,8% frente a febrero de 2025, según la entidad.

De acuerdo con los datos oficiales, el país dejó de producir cerca de 20.000 barriles diarios en comparación con el mismo mes de 2025 y se mantiene por debajo de los niveles habituales registrados en 2025.

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El promedio nacional en lo corrido de 2026 es de 740.684 barriles diarios, mientras que en el mismo periodo de 2025 se sitúo en 762.675 barriles diarios. La Agencia sostiene que operar por encima del umbral técnico de reservas “garantiza el abastecimiento interno de energía y la generación de ingresos para el Estado y las regiones”. Estos volúmenes contribuyen, además, a la estabilidad fiscal y la solidez del suministro energético a escala nacional.

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La misma resaltó que, aunque la producción se mantiene “en línea con un escenario de reservas probadas”, Colombia registra un balance negativo frente al año anterior, ya que no ha logrado superar los 750.000 barriles diarios en lo corrido de 2026, nivel que era común en 2025.

Causas de la variación en la producción petrolera

La ANH atribuye la disminución registrada en febrero a factores de diversa índole. Entre las principales causas se citan:

Reclamaciones de comunidades en el campo Índico del Meta, que impactaron de forma temporal el desarrollo operacional.

Condiciones técnicas, como la madurez de los campos petroleros y la declinación natural de la producción, además de mantenimientos programados para preservar la infraestructura.

Problemas asociados a la infraestructura eléctrica, que provocaron fluctuaciones y afectaron de manera transitoria las operaciones en algunos bloques productivos.

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Pese a las dificultades, la ANH resalta que la producción permanece “dentro de los rangos técnicos previstos para el sector”, por lo que se destaca la gestión operativa como un factor fundamental en la sostenibilidad del abastecimiento interno.

Nuevos proyectos mantienen la producción nacional

La ANH resaltó la importancia de nuevos proyectos que apoyan la estabilidad de la producción nacional. Destacan los pozos Rex NE-14, en el campo Rex NE, y Andina-3HZ en el campo Andina, ambos situados en Arauca. Dichas iniciativas permitieron compensar la caída por la madurez de campos antiguos y asegurar volúmenes relevantes, especialmente en regiones donde la actividad petrolera resulta esencial para la economía local.

“La entrada en operación de estos desarrollos contribuye a sostener la producción y refuerza la confiabilidad del abastecimiento energético, al tiempo que impulsa las regalías y las inversiones en las comunidades donde se ejecutan actividades extractivas”, detalló la entidad.

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Variación en la producción y el comercio de gas

En el mercado del gas natural, la dinámica también mostró retrocesos en febrero de 2026. Según la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos (Acipet), la producción fiscalizada fue de 1.162 millones de pies cúbicos por día, lo que representa una caída de 2,35 % frente a enero de este año. Si se observa el acumulado del bimestre, la reducción alcanzó un -9,82 % respecto al mismo periodo de 2025.

En cambio, los volúmenes comercializados reflejaron un repunte: en febrero se vendieron 695 millones de pies cúbicos por día, con un incremento de 1,76 % comparado con enero. Además, el volumen energético comercializado ascendió a 888.986 millones de unidades térmicas (mbtu), lo que significó un aumento mensual de 4,68 %.

El informe de Acipet puntualiza que las importaciones de gas natural crecieron y representaron un 22,82 % del total nacional en febrero, lo que pone en evidencia el aumento de la dependencia externa ante la reducción interna de la producción.