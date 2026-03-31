Subsidio de $500.000 por La Niña: Ungrd amplió plazo hasta el 1 de mayo para que 77.000 afectados accedan al beneficio

La actualización de datos para acceder al apoyo económico de La Niña solo aplica para quienes ya están registrados en el Runda y presenten inconsistencias - crédito CHRISTIAN ESCOBAR MORA/EFE

Más de 77.000 damnificados por el fenómeno de La Niña 2021–2023 en Colombia aún no han podido reclamar el apoyo económico de $500.000 dispuesto por el Gobierno nacional, debido a inconsistencias en su información personal registrada en el sistema oficial.

Consciente de la magnitud y el impacto de esta situación, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) amplió hasta el 1 de mayo de 2026 y por última vez, el plazo para corregir los datos y así acceder al beneficio del programa Jefas y Jefes de Hogar.

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El director de la entidad, Carlos Alberto Carrillo Arenas, explicó que, por primera vez, la entidad aplicó la excepción de inconstitucionalidad para evitar que miles de familias pierdan este apoyo fundamental.

“Más de 77.000 personas damnificadas en Colombia aún no han podido reclamar los 500.000 pesos que ofrece la Ungrd por errores en sus datos. Gracias a esta medida, se amplió hasta el 1 de mayo el plazo para que las entidades territoriales actualicen la información en su ronda”, precisó Carrillo Arenas.

El proceso de corrección de datos puede realizarse en alcaldías, gobernaciones o enviando la cédula al correo oficial de la Ungrd - crédito Colprensa

¿Cómo corregir los datos y acceder al subsidio?

El proceso de actualización de información se puede realizar de dos maneras:

A través de alcaldías y gobernaciones: estas entidades, responsables de la digitación, actualización y modificación del Registro Único Nacional de Damnificados (Runda), podrán corregir los datos de los hogares damnificados que ya están registrados. Por medio de correo electrónico: los ciudadanos pueden enviar una fotocopia legible de su cédula al correo protecciondatospersonales@gestiondelriesgo.gov.co para solicitar la actualización de sus datos.

Es fundamental destacar que esta actualización solo aplica para personas ya incluidas en el Runda y que presenten inconsistencias en su información. El registro de nuevos beneficiarios no está permitido, ya que este proceso cerró el 1 de mayo de 2023.

¿Dónde se puede reclamar el apoyo económico?

Una vez corregidos los datos y validada la información, los beneficiarios pueden cobrar el subsidio de $500.000 en los siguientes puntos y entidades habilitadas: Sured, Efecty, Supergiros, Punto de Pago, ePago, Reval y en oficinas del Banco Agrario. La Ungrd hizo un llamado para que los damnificados acudan dentro del plazo estipulado y así eviten perder el beneficio.

Departamentos como La Guajira, Chocó, Bolívar y Sucre encabezan la lista de personas damnificadas que no han reclamado el subsidio de emergencia - crédito Colprensa

Departamentos con más damnificados pendientes

Según la Ungrd, los departamentos con mayor número de personas pendientes por reclamar el subsidio son:

La Guajira: 13.633

Chocó: 7.800

Bolívar: 6.801

Sucre: 5.333

Magdalena: 5.155

Cauca: 4.486

Córdoba: 4.119

Cesar: 3.433

Cundinamarca: 3.105

Valle del Cauca: 2.852

Arauca: 2.314

Atlántico: 2.306

Antioquia: 2.078

Tolima: 1.724

Santander: 1.415

Nariño: 1.400

Norte de Santander: 1.280

Putumayo: 570

Advertencia final: fecha límite

La Ungrd hizo un llamado urgente a los potenciales beneficiarios y a las autoridades locales para que gestionen la actualización de datos antes del 1 de mayo de 2026. Después de esa fecha, no será posible corregir la información ni acceder al apoyo económico.

Recomendaciones para beneficiarios

Verificar su información en las alcaldías, gobernaciones o a través del correo habilitado por la Ungrd.

No dejar el trámite para última hora y evitar perder el beneficio.

Acudir a los puntos de pago solo después de que la información haya sido actualizada y validada.

Los beneficiarios validados pueden cobrar el subsidio de $500.000 en entidades como Sured, Efecty, Supergiros, Punto de Pago, ePago, Reval y el Banco Agrario - crédito Colprensa

Plan de recuperación temprana y acción intersectorial

Mientras se definen los cobros y actualizaciones, la Ungrd y siete sectores del Gobierno nacional avanzan en la articulación del Plan de Recuperación Temprana para los ocho departamentos más afectados por el frente frío de inicios de 2026.

El Gobierno destinó 8,7 billones de pesos para la recuperación, de los cuales 6,3 billones serán gestionados por la entidad y transferidos a los respectivos sectores para rehabilitación de infraestructura, vivienda, educación, agricultura, medioambiente, minas y energía, y alimentación escolar.

La dependencia está ejecutando acciones como el envío de maquinaria amarilla para rehabilitar vías, distribución de agua potable y apoyo a la adecuación de alojamientos temporales, además del restablecimiento de puentes y servicios básicos.