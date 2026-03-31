Medicina Legal culminó la identificación de los 69 militares fallecidos en accidente aéreo en Putumayo

El Instituto Nacional de Medicina Legal finalizó la identificación de los 69 fallecidos en el accidente del avión Hércules C-130 en Putumayo - crédito prensa Fuerzas Militares

El Instituto Nacional de Medicina Legal confirmó la identificación de los 69 fallecidos en el accidente del avión militar Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) en Puerto Leguízamo, Putumayo, ocurrido el 23 de marzo de 2026.

Esta tragedia, considerada la más grave para las Fuerzas Militares colombianas en los últimos años, dejó además 57 personas heridas.

En la aeronave viajaban 126 personas, entre ellas 11 tripulantes de la FAC, 113 militares del Ejército y dos policías. El avión despegó del aeropuerto de Puerto Leguízamo con destino a Puerto Asís, en el sur del país, y se precipitó a tierra pocos segundos después del despegue. Tras el impacto, la aeronave quedó envuelta en llamas.

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El proceso de identificación forense concluyó el lunes 30 de marzo, una semana después del accidente.

De acuerdo con el comunicado oficial de Medicina Legal, la institución desplegó 12 equipos interdisciplinarios, integrados por 57 especialistas entre médicos, odontólogos, antropólogos, genetistas, técnicos y personal de apoyo, que ejecutaron las labores de recuperación, análisis e identificación de los cuerpos.

Medicina Legal empleó 12 equipos interdisciplinarios y métodos técnicos como huellas, registros odontológicos y análisis de ADN para identificar a las víctimas - crédito @MedLegalColombi / X

Las labores de identificación incluyeron la comparación de huellas, registros odontológicos y análisis de ADN. En total, 54 víctimas fueron identificadas mediante métodos técnicos. El director de Medicina Legal, el médico Ariel Emilio Cortés, presentó la lista oficial de los fallecidos en varios boletines.

“Se culminó con la identificación total de los 69 cuerpos recuperados”, informó el Instituto Nacional de Medicina Legal en un comunicado. Para 15 de las víctimas, fue necesario aplicar pruebas genéticas con sus familiares debido al estado de los restos. Los cuerpos fueron ingresados el 24 de marzo a la sede principal de la entidad en Bogotá, donde se completó el proceso técnico y legal previo a la entrega a las familias y a las Fuerzas Militares.

Homenajes y despedidas en todo el país

Las ceremonias de homenaje se realizaron en diversas regiones, destacando la central en Bogotá y actos especiales en Montería y el norte del país - crédito prensa Fuerzas Militares

Durante el fin de semana posterior al accidente, se llevaron a cabo ceremonias y honras fúnebres en diversas regiones. En Montería, capital del departamento de Córdoba, miembros de la Brigada 11 del Ejército rindieron homenaje a los hermanos y soldados profesionales Daniel Esteban y Santiago Andrés Arias, que figuran entre los fallecidos.

De igual modo, en el norte del país, fueron despedidos los soldados Ederxander Morales y Jesús Eduardo Hernández en actos organizados por sus compañeros y familiares.

El Ejército Nacional expresó su “respeto y gratitud” a los militares fallecidos, los cuales destacó por su “vocación y compromiso” en el servicio. El Ministerio de Defensa de Colombia, encabezado por el general (r) Pedro Sánchez, realizó una ceremonia central en Bogotá para despedir a las víctimas.

En la capital, los familiares de las víctimas acudieron a la sede de Medicina Legal en busca de información y acompañamiento durante el proceso de entrega de los cuerpos.

Avances en la atención a los sobrevivientes

El proceso de entrega de los cuerpos a familiares y Fuerzas Armadas culminó con actos de reconocimiento y acompañamiento técnico-forense - crédito prensa Fuerzas Militares

El Hospital Militar Central en Bogotá atendió a 26 sobrevivientes y a un rescatista, de los cuales 15 ya fueron dados de alta. El presidente Gustavo Petro decretó tres días de luto nacional tras el siniestro, durante los cuales las banderas ondearon a media asta en señal de duelo.

Las Fuerzas Militares no descartan la realización de homenajes adicionales en Bogotá para rendir tributo a los uniformados fallecidos en cumplimiento de su deber.

La tragedia movilizó a equipos de emergencia, autoridades forenses y organismos de apoyo familiar en todo el país. El Instituto Nacional de Medicina Legal concluyó la fase técnico-forense e hizo entrega digna de los cuerpos a sus allegados y a las Fuerzas Armadas, que continúan con los reconocimientos y las ceremonias de despedida.