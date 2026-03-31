Yeferson Cossio aclaró lo sucedido con incidente en vuelo internacional de Avianca: “No fue una broma, fue un accidente”

Yeferson Cossio afirmó que el 'stink bomb' se activó accidentalmente y que no era inflamable ni representó peligro para la integridad de la aeronave - crédito Composición fotográfica: yefersoncossio / Instagram; Europa Press

Avianca tomó una decisión inédita al cancelar el contrato de transporte y el vuelo de regreso del creador de contenido Yeferson Cossio.

La compañía argumentó que el influenciador incurrió en un comportamiento disruptivo durante el vuelo AV46 en la ruta Bogotá-Madrid, al activar un artefacto con olor químico dentro de la cabina. Este hecho, según detalló la aerolínea, se produjo en una fase del trayecto donde no era posible realizar un aterrizaje de emergencia, ya que la aeronave sobrevolaba el océano Atlántico.

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De acuerdo con el comunicado de la propia aerolínea, el incidente representó un riesgo directo para los ocupantes, al generarse una situación inusual en un entorno cerrado y presurizado. La reacción del personal a bordo fue inmediata y la empresa subrayó:

“Avianca rechaza de manera categórica cualquier comportamiento que ponga en riesgo la seguridad de su operación y que comprometa la experiencia a bordo de los clientes y personal de servicio”.

Avianca fundamentó la decisión en cláusulas del contrato de transporte que protegen la seguridad, el orden y la disciplina dentro de la cabina - crédito Avianca / X

La sanción se basó en el contrato de transporte, que prevé medidas disciplinarias ante conductas que afecten la seguridad, comodidad, orden y disciplina en la cabina.

El pronunciamiento de Yeferson Cossio

En medio de la controversia, Yeferson Cossio publicó un comunicado oficial para aclarar su versión de los hechos. El influenciador afirmó: “Aproximadamente una hora antes del aterrizaje, se activó de manera accidental un elemento que llevaba en mi equipaje de mano”. Recalcó que el incidente no formó parte de ningún plan de grabación, producción audiovisual o estrategia para redes sociales.

Cossio explicó: “El ‘stink bomb’, el elemento que se despresurizó por accidente, sin intención y sin activación manual, no es inflamable, no genera combustión, no representa un riesgo real para la integridad de la aeronave ni para la continuidad del vuelo, y tiene un alcance limitado con efecto transitorio”.

El influenciador aseguró que el efecto del artefacto no duró más de tres minutos y que la situación se controló con un ambientador manual, desacreditando la incomodidad general de pasajeros y tripulación.

Yeferson Cossio negó categóricamente que el incidente fuera parte de una estrategia de contenido o una acción maliciosa para redes sociales - crédito yefersoncossio / Instagram

Además, Cossio rechazó de manera categórica la versión de que se trató de una broma: “No existía equipo de producción audiovisual a bordo, no existía producción montada, no existía personal grabando el supuesto ‘contenido’, ni nada parecido a una estrategia de redes”. El influenciador, además, insistió en que lo ocurrido fue un accidente y no un acto malicioso, y detalló que ofreció disculpas a la tripulación tras el incidente, cumpliendo con sus indicaciones.

Llamado a los medios y al Congreso

En su comunicado, Yeferson Cossio también se refirió a la difusión de videos antiguos fuera de contexto: “Algunos vídeos que han sido difundidos recientemente en medios de comunicación no corresponden a este incidente, sino que son contenidos antiguos sacados de contexto. Hago un llamado a los medios y al público a verificar la información antes de replicarla, a compartir con criterio y a recordar que la verdad debe estar por encima de la inmediatez y de cualquier narrativa espuria o descontextualizada”.

El influenciador negó que el incidente fuera parte de una broma o estrategia para redes sociales y ofreció disculpas formales a la tripulación - crédito @yefersoncossio / Instagram

Por su parte, Avianca aprovechó el episodio para solicitar al Congreso de la República de Colombia que avance en el trámite del Proyecto de Ley 153 de 2025, que endurecería las sanciones contra pasajeros disruptivos y reforzaría la protección del personal aeronáutico.

La propuesta contempla el aumento de multas, la creación de listas de pasajeros sancionados y la posibilidad de imponer responsabilidades económicas por daños, además de sanciones penales en los casos más graves.

Por ahora, Yeferson Cossio invitó a quienes deseen conocer su versión completa de los hechos a ver el video que publicó en su canal de YouTube, en el que relata el evento con mayor detalle.