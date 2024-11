Yeison Jiménez reveló la estrategia que usa para protegerse de la inseguridad: “Es un tema complicado”

El popular cantante se protege con medidas inusuales. En un entorno sin garantías, opta por precauciones al compartir su ubicación. Su historia inspira por su tenacidad ante la adversidad - crédito produccionesmz / TikTok

Yeison Jiménez, destacado cantante del género popular en Colombia, compartió una estrategia inusual para protegerse de la inseguridad que enfrenta el país. En una entrevista con Los 40 Principales, el artista oriundo de Manzanares, Caldas, reveló que, debido a la amenaza constante de delincuentes que buscan atentar contra su integridad, optó por confundir a sus posibles agresores.

“Estoy viviendo en tres ciudades realmente. Siempre que publico que estoy en una ciudad, estoy en otra, siempre. Por ejemplo, publico ‘qué rico, voy a descansar en mi casa’, no estoy en mi casa, estoy en la mierda”, explicó el artista, quien ha sido víctima de intentos de robo en su hogar.

Yeison Jiménez narra la táctica que emplea para escapar de la inseguridad en Colombia - crédito @yeison_jimenez/Instagram

A sus 33 años, Yeison Jiménez logró consolidarse como uno de los artistas más cotizados de Colombia, realizando tres presentaciones con entradas agotadas en el Movistar Arena de Bogotá. Sin embargo, su éxito no solo se limita a la música, también ha incursionado en el mundo empresarial con negocios relacionados con los equinos y su propia marca de gorras, lo que incrementó su visibilidad y, con ello, el interés de los delincuentes.

El intérprete de éxitos como Maldita traga, Tenías razón y Hasta la madre fue claro sobre los desafíos que enfrenta debido a su reconocimiento como figura publica a nivel nacional e internacional: “Han llegado hombres a la puerta de mi casa, se bajaron dos veces en carros. Es un tema complicado, en Colombia no se le presta atención a la seguridad de nadie, entonces yo no me puedo poner a llorar sobre la leche derramada, solo me queda cuidarme y estar pendiente a todo”, comentó, subrayando la falta de atención a la seguridad. A pesar de estas dificultades, el cantante se mantiene enfocado en protegerse y continuar con su carrera y proyectos.

El cantante colombiano Yeison Jiménez explica su estrategia para enfrentar la violencia - crédito yeison_jimenez / Instagram

Jiménez es un ejemplo de superación personal, habiendo pasado de trabajar en la Plaza de Corabastos a convertirse en una figura influyente en la música y los negocios. Su historia inspira a muchos, demostrando que es posible alcanzar el éxito a pesar de las adversidades. Sin embargo, este reconocimiento trajo consigo enemigos, lo que lo ha llevado a implementar medidas de seguridad poco convencionales para salvaguardar su bienestar.

Yeison Jiménez sorprendió al cantar otro género musical

En otro contexto, Yeison Jiménez concluyó su exitoso 17/32 Invicto Tour con un concierto memorable en Cali. Este evento, que tuvo lugar el 16 de noviembre de 2024 en la plaza Arena Cañaveralejo, marcó el cierre de una gira que logró llenar seis arenas en Colombia, incluyendo dos en Bogotá y una en Medellín. Según el equipo del artista, más de 90.000 personas asistieron a sus conciertos a lo largo del año, consolidándolo como una figura prominente en el género regional.

Yeison Jiménez sorprende al público con una inesperada aparición de Pirlo, uniendo fuerzas para interpretar un tema fuera de su género habitual- crédito ivanbautistaa24 / TikTok

El concierto en Cali no solo fue un éxito por la asistencia masiva, sino también por las sorpresas que ofreció. Uno de los momentos más inesperados de la noche fue la aparición de Pirlo, conocido localmente por su relación con el Cali Cartel, quien se unió al caldense en el escenario para interpretar Cuál es esa, una canción de Feid. Esta colaboración sorprendió al público, ya que Jiménez no suele incursionar en la música urbana.

En el cierre de su gira compartió el escenario con figuras como Luis Alfonso, Jhon Alex Castaño y Chayin Rubio, entre otros, demostrando su capacidad para unir diferentes estilos musicales y atraer a una amplia audiencia. El éxito del tour de Jiménez en 2024 fue un hito en su carrera, y se espera que continúe innovando y sorprendiendo a sus seguidores en el futuro.