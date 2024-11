Valentino Lázaro respondió a las amenazas de Andrea Valdiri: “Maduro pues”

El influencer le respondió a la bailarina en las redes sociales - crédito @valentinolazaroh - @andreavaldirisos/Instagram

La empresaria e influencer Andrea Valdiri está envuelta en una polémica junto al creador de contenido Valentino Lázaro, que era aspirante para participar en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia.

Todo inició cuando Valentino afirmó que Andrea fue la culpable de intentar cerrar su cuenta de Instagram: “Andrea intentó cerrarme una cuenta, esta es la altura y ella todavía lo niega... Mi cuenta fue cerrada, no por muchas denuncias, sino porque me estaba haciendo pasar por mí (...) Como ella es bien atacada, que se ha dado hasta cuchillo con la hermana, ella dijo que me iba a cerrar la cuenta y me la cerró… Pero también es que mi fandom le tiró hate, ella salió a decir que ella no se tomaba nada personal, pero mando a cerrar la cuenta”, dijo en entrevista para el pódcast XYZ, de RCN Radio.

Ante esta acusación, la bailarina barranquillera reveló que cuando viera al influencer en persona lo iba a “levantar a trompadas” por hablar mal de ella.

“La gente me estaba mandando la entrevista de una persona que tiene que estar metida en todos los ‘babados’ ,y lo único que hace es destruir... Ya van como dos años tirándome (...) Este tal Valentino, de verdad, eres la peor representación del otro bando. En serio pana, ya quédate quieto, hablando en entrevistas que yo cierro cuentas y que no sé qué. Ya basta. ¿Tú quieres saber que de verdad soy una mujer que tiene más pantalones que tú? El día que te vea te voy a levantar a trompadas. Tómalo como quieras”, afirmó a través de sus historias de Instagram.

Sin embargo, la polémica continuó porque el creador de contenido le respondió por medio de su canal de difusión en Instagram: “No, imagínense que le manden a cerrar la cuenta, uno pague un hacker y descubra quién fue, con correo y el arroba y todo. Uno lo dice públicamente porque es la verdad, me la cerraron esa persona, entonces le hacen la maldad a uno y uno no puede decir nada porque si lo dice, mejor dicho, le van a dar una trompada”.

Asimismo, Lázaro catalogó de “dictadora” a la empresaria: “Dios mío santo, bueno, cada quién, pero ¿qué es esto, una tiranía? ¿Corea del su? ¿Cómo es que es? ¿Corea del Norte? ¿Qué es esto, Maduro pues? ¿Ella qué? Nena, no puede ir por la vida cerrando cuentas y tengo las pruebas de que si lo hiciste”.

El creador de contenido, que no logró entrar al programa del Canal RCN, se burló de lo alterada que se veía Valdiri en sus videos: “Se le va a subir la tensión. Dios mío, no, no. Lo siento mucho, pero con todas las Machis que has tenido por debajo, que han sido una chimba contigo, porque ha todos los conozco. Has hecho lo que quieras, pero conmigo no”.

Valentino también destacó que no se dejará intimidas por sus declaraciones. “Estas equivocada, tiene que bajarse los humos y bajarse de que es la intocable, entonces por favor. A parte y que: ‘trompa’, Dios mío, la época de piedra en Colombia, o sea, bueno X”, dijo el creador de contenido.

Las declaraciones de ambos influenciadores hicieron que se creara un debate en las redes sociales. Algunos apoyan a Andrea Valdiri y otros defienden a Valentino: “Ahora viene hacerse la víctima, el afectado, cuando siempre ha incitado al odio y al veneno, en fin”; “Él siempre tiene pruebas y nunca las muestra 🤣”; “Este man si es pelota verdad. No sé Andrea por qué se rebaja a pelear con alguien que obvio no le da la talla”; “Me voy con la Valdiri!! Ella no habla, pero cuando lo hace es con evidencias!!”; “Ella pidiendo que lo dejen de seguir y lo acabo de empezar a seguir 😂”; “Cuanta razón ese man me tiene harta 😂”; “Oremos para que Machi se lo encuentre y le calle la boca”.