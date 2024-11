Manuela Gómez venderá almuerzos caseros por no haber entrado a ‘La casa de los famosos Colombia’: “La plata está hecha”

Manuela Gómez confesó que ahora también venderá almuerzos caseros -crédito @manugomezfranco1/Instagram

La empresaria y creadora de contenido Manuela Gómez ha sido noticia porque estuvo nominada en el primer grupo de aspirantes para entrar a la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, pero pese al apoyo que recibió al inicio de las votaciones, el puesto se lo arrebató la influencer Melissa Gate.

Aunque Manuela confesó que no le había afectado el no poder entrar al reality, sí aclaró que su participación pudo ayudarla a tener estabilidad económica para ella y su hija, Samantha.

“Ahora sí que la gente me va a hacer el bullying, ahora la necesitada de Manuela está vendiendo almuerzos caseros con postres y de todo. Sí, mis amores, porque la plata está hecha, yo no me puedo quedar aquí sentada mirando al páramo a que me llegué la plata, La casa de los famosos era muy buena oportunidad para mí, yo quiero brindarle una estabilidad a Samantha, uno no tiene la vida comprada”, explicó Manuela en un video desde su cuenta de Instagram.