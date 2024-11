El presidente Petro tuvo un leve repunte en su favorabilidad, se incrementó al 43% y desfavorabilidad se redujo al 53%

Gustavo Petro experimenta un incremento en su favorabilidad, subiendo al 43% en la más reciente encuesta - crédito Colprensa

Gustavo Petro experimentó un aumento en su favorabilidad, alcanzando el 43% según la última encuesta de Polimétrica realizada por la firma Cifras y Conceptos.

El estudio, llevado a cabo entre el 25 de octubre y el 19 de noviembre, revela una mejora de cinco puntos porcentuales en comparación con la medición de junio. Por ende, la desfavorabilidad del presidente también ha disminuido, pasando del 59% al 53%.

La encuesta, que incluyó 1.618 entrevistas en ciudades como Medellín, Barranquilla, Bogotá y Cali, destaca que esta última es donde Petro goza de mayor apoyo, con un 51% de favorabilidad. En Barranquilla y Bogotá, el respaldo es del 46%, mientras que en Medellín es significativamente menor, con un 26%.

En términos demográficos, los jóvenes entre 18 y 25 años son los que más apoyan al presidente, con un 57% de favorabilidad, en contraste con el 33% entre las personas de 56 a 65 años.

La desfavorabilidad del presidente Petro se reduce al 53%, una mejora significativa desde junio - crédito Colprensa

Desde una perspectiva ideológica, el 81% de quienes se identifican con la izquierda apoyan la gestión de Petro. Este respaldo disminuye al 42% entre los que se consideran de centro y al 22% entre los de derecha. En cuanto a las propuestas del gobierno, las percepciones están divididas: un 18% se siente desconectado, un 19% se muestra creyente, un 27% expresó inconformidad, un 19% se mantiene expectante y un 17% es escéptico.

Por su parte, la vicepresidenta Francia Márquez no tuvo la misma suerte. Su favorabilidad ha descendido del 32% en febrero al 28% en noviembre, mientras que su imagen desfavorable aumentó del 60% al 65%, alcanzando su punto más alto desde el inicio del gobierno en agosto de 2022.

Otro de los temas que se tocaron en la encuesta tuvo que ver con las intenciones de voto para las elecciones de 2026. Un 38% de los encuestados manifestó que votaría por un candidato que represente un cambio respecto al actual gobierno, mientras que el 21% apoyaría a alguien que continúe las políticas del presidente Petro. Además, el 21% expresó que votaría por una mujer, el 7% por un hombre, y el 70% indicó que el género del candidato le es indiferente.

Estos datos reflejan un panorama político complejo y una ciudadanía con opiniones divididas sobre el rumbo del país bajo la administración actual.

Gustavo Petro expresó reservas hacia elecciones en Venezuela durante su intervención en la cumbre del G20 - crédito Andrea Puentes/Presidencia

Entre tanto, la firma Cifras y Conceptos tocó otro tema coyuntural en la encuesta, y es el que tiene que ver con el reconocimiento del actual presidente del país con el posible reconocimiento de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela el 10 de enero de 2025.

Desde la cumbre del G20 en Brasil, el presidente Gustavo Petro expresó su opinión sobre la crisis política en Venezuela, destacando que realizar elecciones en un contexto de bloqueos económicos fue un error.

Esta declaración se produce en medio de un debate en Colombia sobre si el gobierno debería reconocer a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela el 10 de enero de 2025, tras las elecciones del 28 de julio, que han sido calificadas de fraudulentas por sectores de la comunidad internacional.

Según la encuesta Polimétrica, nueve de cada diez colombianos se oponen a que el gobierno de Petro reconozca a Maduro como presidente. Esta postura refleja una preocupación generalizada sobre la legitimidad de las elecciones en Venezuela, donde Maduro supuestamente derrotó al candidato opositor Edmundo González.

La comunidad internacional calificó las recientes elecciones en Venezuela de fraudulentas - crédito Ariana Cubillos/AP

La comunidad internacional, en gran parte, no ha reconocido esta victoria, y por su parte, Colombia solicitó la publicación de las actas electorales como condición para reconocer a Maduro.

Durante su intervención en el G20, Petro afirmó que no existe un frente común sobre la política hacia Venezuela y que las elecciones en un país bajo bloqueo no permiten un voto libre. “La exigencia de un cambio radical del Gobierno en este momento no es realista”, comentó el presidente en una entrevista, sugiriendo que las condiciones actuales en Venezuela no son propicias para elecciones transparentes.

El contexto político en Venezuela es un tema de discusión internacional, con varios países cuestionando la transparencia del proceso electoral. En Colombia, el debate sobre el reconocimiento de Maduro se intensifica, reflejando las tensiones políticas y diplomáticas en la región.