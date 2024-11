Después del 2000: las telenovelas que definieron la televisión colombiana y cautivaron al país

La televisión colombiana es una poderosa herramienta para reflejar la realidad, conectar culturas y exportar historias memorables - crédito montaje Infobae

En el Día Internacional de la Televisión, se destaca el impacto transformador que este medio tuvo en Colombia durante los años 2000, una década que marcó un antes y un después en el entretenimiento nacional. Producciones como Yo soy Betty, la fea, Pasión de gavilanes y Pedro el escamoso no solo lideraron los índices de audiencia, también trascendieron fronteras, llevando la televisión colombiana a escenarios internacionales y posicionándola como referente en el género de las telenovelas.

En esa época, la televisión dejó de ser únicamente un medio de entretenimiento para convertirse en un espacio de conexión social y cultural, donde se retrataron tanto las alegrías como las tensiones de la sociedad colombiana. Las familias se reunían frente a la pantalla para disfrutar de relatos que mezclaban humor, romance y drama, creando un fenómeno que definió los hábitos de consumo audiovisual en el país.

2001: Pedro el escamoso

Esta historia rompió con los esquemas tradicionales de los protagonistas en las telenovelas colombianas al presentar a un personaje completamente atípico que se ganó el corazón de los televidentes. Pedro, interpretado magistralmente por Miguel Varoni, no encajaba en el perfil clásico del galán: no poseía riqueza ni un físico deslumbrante, no tenía un estilo sofisticado para vestirse, y, aunque estaba convencido de ser un excelente bailarín, en realidad su torpeza en la pista lo hacía aún más entrañable.

Esta historia rompió con los esquemas tradicionales de los protagonistas en las telenovelas colombianas al presentar a un personaje completamente atípico que se ganó el corazón de los televidentes - crédito Caracol Televisión

Pedro llegó a Bogotá con la intención de buscar una vida mejor, pero su destino tomó un giro inesperado cuando cruzó caminos con el amor de su vida. Sin buscarlo, se encontró involucrado en una historia llena de situaciones cómicas, enredos emocionales y momentos cargados de humanidad. La relación entre Pedro y su gran amor fue construyéndose desde la admiración y la cercanía, ya que él no solo se convirtió en su chofer, también en su amigo más leal y confidente.

2003: Pasión de gavilanes

Basada en la novela Las aguas mansas de 1994, escrita por el reconocido autor Julio Jiménez, que también se encargó del guion de la adaptación, la serie rompió con las convenciones tradicionales de las producciones televisivas de la época. Lo que más sorprendió al público fue el enfoque innovador de la historia, que se alejaba de las típicas tramas de parejas perfectas, exitosas y bellas, y en su lugar presentó a seis personajes principales que se sumergieron en un enredo amoroso complejo.

Lo que más sorprendió al público fue el enfoque innovador de la historia - crédito Cortesía Telemundo

La trama se desarrollaba en unos pintorescos ranchos del interior del país, un escenario que no solo ofreció una vista diferente de Colombia, sino que también permitió a la audiencia conocer un entorno rural que rara vez se mostraba en las producciones televisivas de la época.

2010: Chepe Fortuna

Entre 2010 y 2011, RCN Televisión produjo Chepe Fortuna, una telenovela colombiana de comedia costumbrista que logró gran popularidad. La historia fue protagonizada por Javier Jattin y Taliana Vargas, mientras que los roles antagónicos estuvieron a cargo de Pedro Palacio, Kristina Lilley, Susana Rojas, Luigi Aycardi, Gerardo Calero y la reconocida actriz Margalida Castro.

Entre 2010 y 2011, RCN Televisión produjo Chepe Fortuna, una telenovela colombiana de comedia costumbrista que logró gran popularidad - crédito Rcn Novelas

2010: Rosario Tijeras

Estrenada en 2010, Rosario Tijeras se convirtió rápidamente en una de las series más populares en Colombia, cautivando al público con su historia intensa y emotiva. Ambientada en la Comuna 13 de Medellín, un lugar marcado por la violencia y el narcotráfico, la trama giraba en torno a Rosario, una joven que creció enfrentándose a un entorno hostil donde incluso su propia familia representaba una amenaza. Desde muy joven, su vida estuvo definida por la necesidad de sobrevivir en un escenario lleno de riesgos, lo que la llevó a desarrollar una personalidad fuerte y resiliente.

Estrenada en 2010, Rosario Tijeras se convirtió rápidamente en una de las series más populares en Colombia - crédito Bárbara de Regil/Instagram

Más allá de ser una narrativa sobre crimen y violencia, Rosario Tijeras exploró temas universales como el amor, la traición y la lucha interna por superar un pasado lleno de sombras. La serie planteó dilemas morales profundos y mostró el lado más humano de su protagonista, que oscilaba entre su fortaleza inquebrantable y sus momentos de vulnerabilidad.

2012: Pablo Escobar, el patrón del mal

La figura de Pablo Escobar, uno de los narcotraficantes más notorios de la historia, no podía dejar de ser el centro de atención de algún proyecto de ficción. Fue así como, en un esfuerzo por llevar su historia a un público más amplio, los creadores Juana Uribe y Camilo Cano decidieron tomar como base el libro La parábola de Pablo de Alonso Salazar y convertirlo en una serie. Esta decisión resultó ser un acierto, ya que la serie se consolidó como una de las producciones más importantes y trascendentes en la historia reciente de la televisión colombiana.

La historia, que relataba los hechos de la vida del infame capo de la droga, fue adaptada con una gran dosis de realismo - crédito Caracol Televisión

En 2012, esta serie hizo su debut, captando rápidamente la atención no solo de los colombianos, también de una audiencia internacional ansiosa por conocer más sobre la vida y las acciones de Escobar. La historia, que relataba los hechos de la vida del infame capo de la droga, fue adaptada con una gran dosis de realismo, mostrando no solo su ascenso al poder, sino también el costo humano y social de sus actos.

2016: La Ley del Corazón

La ley del corazón es una telenovela colombiana basada en una idea original de la fallecida escritora Mónica Agudelo. La trama se desarrolla en un prestigioso bufete de abogados especializados en derecho de familia, donde los profesionales se enfrentan a diversos casos relacionados con separaciones, conflictos de pareja y disputas familiares, reflejando la complejidad de las relaciones humanas.

La ley del corazón es una telenovela colombiana basada en una idea original de la fallecida escritora Mónica Agudelo - crédito RCN Televisión

2018: La reina del flow

La reina del flow es una telenovela colombiana producida por Teleset y Sony Pictures Television para Caracol Televisión, estrenada en 2018. La producción cuenta con las actuaciones principales de Carolina Ramírez, Carlos Torres y Andrés Sandoval, y con la participación de Lucho Velasco y Marcelo Dos Santos como antagonistas en la segunda temporada. El elenco también incluye a María José Vargas, Guillermo Blanco, Juan Manuel Restrepo, Mariana Gómez, Luna Baxter y Mabel Moreno.

La reina del flow es una telenovela colombiana producida por Teleset y Sony Pictures Television para Caracol Televisión, estrenada en 2018 - crédito Caracol Televisión

2020: La venganza de Analía

La venganza de Analía es una serie dramática de corte político que se emitió en 2020, producida por CMO Producciones para Caracol Televisión. La trama sigue a una mujer que, casi tres décadas después del asesinato de su madre, diseña un meticuloso plan para vengar su muerte, apuntando a destruir la carrera del candidato presidencial colombiano que considera responsable de ese crimen.

La venganza de Analía es una serie dramática de corte político que se emitió en 2020, producida por CMO Producciones para Caracol Televisión - crédito La Venganza de Analía

2023: Rigo

Rigo es una serie colombiana de drama deportivo basada en la vida del ciclista Rigoberto Urán, producida por Estudios RCN y adaptada del libro Rigo de Andrés López. La serie narra cómo, a la edad de 14 años, la vida de Rigoberto dio un giro trágico cuando su padre, un humilde vendedor de lotería al que él adoraba y que le inculcó el amor por las bicicletas, fue asesinado por paramilitares.

Rigo es una serie colombiana de drama deportivo basada en la vida del ciclista Rigoberto Urán - crédito Canal RCN

Esta pérdida devastó a su madre, sumiéndola en una profunda depresión. Frente al ataúd de su padre, Rigoberto hizo tres promesas: cuidar a su madre y hermana, terminar el bachillerato y pedalear hasta el fin del mundo. Aunque la última ha sido la más desafiante, con solo 19 años, logró convertirse en el ciclista más joven en llegar al más alto nivel del ciclismo mundial.

La televisión colombiana es una poderosa herramienta para reflejar la realidad, conectar culturas y exportar historias memorables. A través de producciones icónicas, este medio ha entretenido a generaciones, al tiempo que construye identidad y lleva la narrativa colombiana a escenarios globales. Desde relatos cotidianos y costumbristas hasta profundas exploraciones de temas sociales, la televisión sigue evolucionando, consolidando su impacto en la vida cultural del país y en el corazón de millones de espectadores