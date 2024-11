Sergio Fajardo salió a cobrarle a Daniel Rojas por insólita revelación sobre el Icetex: “El chiste del año”

El excandidato presidencial Sergio Fajardo arremetió contra el ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, por negar su responsabilidad en el manejo del Icetex - crédito Presidencia - REUTERS - suministrada a Infobae

La crisis que se registra en el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex), debido a que de parte del Gobierno nacional no se habrían girado los recursos para que cerca de 30.000 estudiantes puedan empezar su formación profesional, pues de los $1,5 billones que se requieren para abrir nuevos cupos, la entidad solo cuenta con $500.000 millones. Un desfase que tendría su origen en la presunta negativa del Ministerio de Hacienda de girar los recursos.

En medio de esta problemática, un comentario del ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, en respuesta a la periodista Paola Herrera, que denunciaba cómo la estrategia de su despacho sería “marchitar” el Icetex para priorizar la política de gratuidad promovida por el presidente Gustavo Petro, causó una dura arremetida por el funcionario, que al parecer no conocería las responsabilidades de su cargo, que asumió tras su paso por la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

El Icetex vive momentos críticos por la falta de recursos - crédito Sofía Toscano/Colprensa

“Jajajaja ¿y cómo se supone que quiero marchitar una entidad que ni siquiera pertenece a nuestro sector? Les falta decir que también quiero marchitar la NASA”, publicó Rojas Medellín, lo que generó una ola de respuestas inusitadas. Tal fue el impacto de lo dicho por el funcionario, que en la red social X, en la que se emitió la publicación, salió una advertencia a los usuarios en la que desmentían lo dicho por el ministro, y le recordaban que el Icetex sí hace parte de su resorte.

En efecto, junto al mensaje de Rojas se leyó el siguiente mensaje: “Los lectores añadieron contexto que consideraron que tal vez otras personas quieran saber: el ministro de educación es presidente de la junta directiva del Icetex. Por lo tanto, no solo pertenece al sector, sino qué está a su cargo”. Un anuncio que no pasó desapercibido entre quienes vieron cómo la plataforma advirtió sobre un caso de desinformación fomentado por el po

Este aviso de X advirtió posible desinformación en la publicación del ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín - crédito @DanielRMed/X

Sergio Fajardo, el “profesor”, se despachó contra el ministro de Educación

Al respecto, el excandidato presidencial, exgobernador de Antioquia y exalcalde de Medellín Sergio Fajardo, se pronunció en su perfil de X y con un duro mensaje se despachó contra el ministro en mención. El popular profesor, que se lanzó en dos ocasiones a la máxima dignidad de la nación, no se guardó nada y calificó como “el chiste del año” el hecho de que el titular de la cartera de Educación negara sus responsabilidades al frente de la entidad que estaría sufriendo descalabros.

“El chiste del año: ahora resulta que la educación no es competencia del Ministerio de Educación. Señor Ministro, usted preside la junta directiva del Icetex, lidera todas las decisiones de la entidad e incluso decide quién ocupa su presidencia”, afirmó Fajardo, que desató la controversia con su mensaje, pues denunció lo que es, para él, la gravedad de lo dicho por Rojas Medellín, que denotaría su inexperiencia en cargos relacionados con el sector educativo en el país.

Con este mensaje, el excandidato presidencial Sergio Fajardo se fue lanza en ristre contra el ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, por sus comentarios acerca del Icetex - crédito @sergio_fajardo/X

Para el exaspirante a la Presidencia de la República, es preocupante la manera en que la educación de 200.0000 jóvenes está en riesgo, pues además de las admisiones que estaban previstas, también estaría en peligro la continuidad de los estudios de quienes vienen beneficiándose con los programas del Icetex. Una situación que parece agravarse con el transcurrir de los días, y que no tendría un plan para subsanarse por parte del Ejecutivo, pues

“¿Y su respuesta es que no pertenece a su sector? ¿Apenas se entera de sus responsabilidades? Y, por si no lo sabía, la promesa incumplida del presidente Petro de condonar los créditos del Icetex también es su responsabilidad”, puntualizó el político antioqueño, que desempolvó una de las iniciativas que incluyó en su plan de Gobierno el primer mandatario y que, a dos años y tres meses, de su llegada al poder, sigue sin ejecutarse.

Tras la fuerte controversia de sus declaraciones, el ministro Rojas se reafirmó en su posición y, de acuerdo a lo que explicó en sus redes sociales, el Icetex no está vinculada ni adscrita al Ministerio de Educación de acuerdo con lo establecido en el Decreto 492 de 2020. “Los recursos del Icetex no los gira el ministerio, es una entidad que pertenece al Presupuesto General de la Nación”, remarcó, aunque no desconoció que tiene “un rol fundamental en el sector” educativo.