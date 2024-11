Pablo Escobar se tomó la comuna 13 en Medellín: hay hasta un doble del criminal que cobra por tomarse fotos

La imagen de Pablo Escobar se ha convertido en uno de los principales atractivos de la Comuna 13 de Medellín - crédito getyourguide.es

Lo que inició como una salida a la dura situación que vivía la comuna 13 de Medellín, catalogada hasta hace unos años como una de las zonas más violentas de la capital antioqueña, vuelve a ser centro de polémica luego del fortalecimiento del turismo que haría una “apología” al narcotráfico.

La zona turística, que hace unos 12 años cobró auge gracias a su Grafitour y a las escaleras eléctricas que permiten ascender la empinada montaña, ha experimentado un cambio en su imagen ante el mundo. Pasó de ser un símbolo de superación y resiliencia a un destino asociado con la figura de uno de los capos más conocidos y violentos de la historia colombiana.

La figura de Pablo Escobar ha comenzado a dominar la narrativa de la zona, desplazando el mensaje positivo que anteriormente atraía a miles de visitantes. Según datos oficiales, en el primer semestre del año, la comuna recibió cerca de 900.000 visitantes, motivados principalmente por las escaleras mecánicas y el Grafitour, un recorrido que narra la historia local a través de murales.

La Comuna 13 es uno de los atractivos turísticos más destacados de Colombia, según plataformas de viajes - crédito Alcaldía de Medellín

Sin embargo, el creciente interés por la figura de Escobar, alimentado por las narcoseries, ha cambiado la percepción del lugar. Ahora es habitual encontrar camisetas, placas conmemorativas e incluso la posibilidad de tomarse una fotografía con el doble del narcotraficante.

Actores que personifican al capo, como Mario, quien desde 2018 se disfraza de Escobar, han captado la atención de los turistas, quienes pagan por posar junto a ellos. “Todo comenzó cuando mis hijos me propusieron que me disfrazara de Pablo —así, a secas, como si fueran viejos conocidos—; me conseguí un bigote postizo y una peluca”, relató el actor en diálogo con El Colombiano.

Este fenómeno ha llevado a la proliferación de productos relacionados con Escobar, desde camisetas hasta llaveros, lo que ha generado críticas tanto de los residentes locales como de la administración distrital. Jhon Martínez, vocero de la corporación artística y cultural Residentes de la 13, expresó su preocupación por el comercio desordenado y la apología al narcotráfico promovida por algunos comerciantes foráneos.

“Eso ocurre por los comerciantes que vienen desde el Centro, que son los que hacen apología de ese personaje sin tener conciencia del daño que causó. Los nativos de la zona, que crecimos en el territorio, tenemos esa conciencia de no comerciar con artículos de esos. Como asociación de comerciantes, estamos en contra de eso”, señaló el vocero al medio nacional.

La comuna 13 se compone de 22 barrios - crédito Infobae

Por su parte, el antropólogo Andrés Arredondo, del Comité de Impulso de Acciones de Memoria de la Comuna 13, advirtió sobre el riesgo de un “memoricidio.” Según él, la mercantilización excesiva está alterando el sentido original de expresiones artísticas como el Grafitour, cuyo objetivo inicial era reparar el sufrimiento de las comunidades afectadas por la violencia.

Ante la situación, el propio alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, ha manifestado su rechazo a la venta de productos que hacen apología a Pablo Escobar y al narcotráfico en la ciudad, especialmente en la Comuna 13, San Javier.

Esta práctica, según el alcalde, distorsiona la imagen de Medellín, una ciudad que busca destacar por su arte y cultura. El mandatario distrital también hizo énfasis en la necesidad de regular estas actividades y expresó su apoyo a un proyecto de ley que busca prohibir la comercialización de artículos relacionados con Escobar y otros símbolos del narcotráfico en Colombia.

El alcalde ha sido contundente al señalar que es inaceptable que se busque obtener beneficios económicos a través de la venta de camisetas y gorras que glorifican a uno de los criminales más notorios del país. “Es absurdo que ahora vengan otros que, por lograr tener un rédito, una utilidad y un ingreso en dinero, entonces se les vuelva muy gracioso vender camisetas y gorras del peor criminal que ha tenido nuestro país y el mundo. Yo eso no lo acepto”, declaró Gutiérrez.

El proyecto de ley, presentado por el congresista Cristian Avendaño, busca sancionar la venta de productos alusivos a condenados por narcotráfico, como Escobar. Gutiérrez ha expresado su deseo de que esta iniciativa avance rápidamente en el Congreso de la República y ha ofrecido su colaboración para enriquecer el debate. “Ojalá ese proyecto de ley pase y lo apoyamos desde Medellín, y si tenemos que entregar más elementos de discusión, los daremos”, afirmó el alcalde.