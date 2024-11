Capturaron a cuatro ladrones mientras atracaban a los pasajeros de un bus del Sitp en Bogotá: intentaron escapar en un taxi

La detención se produjo en inmediaciones al barrio Ciudad Berna, en la localidad de Antonio Nariño - crédito Mebog

La inseguridad en Bogotá no da tregua, y ya en algunas partes los habitantes no pueden estar tranquilos ni al momento de esperar su bus o cuando se transportan en ellos, por temor a ser víctimas de los ladrones.

Así le ocurrió a un grupo de pasajeros a bordo de un bus del Sitp (Sistema Integrado de Transporte Público) en la capital del país, luego que una banda compuesta por cuatro atracadores, despojara de sus pertenencias a los ciudadanos, que iba en uno de los servicios a la altura de la carrera 10 con calle 3 Sur, en inmediaciones al barrio Ciudad Berna, de la localidad de Antonio Nariño (centro-sur de Bogotá).

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

De acuerdo con los detalles que reveló el coronel Pedro Saavedra, Comandante operativo de seguridad ciudadana de la Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog), la detención de los cuatro hombres, que llegaron a bordo de un taxi hasta el punto, se produjo en flagrancia.

“Abordan a los pasajeros de un bus del Sitp hurtándoles sus pertenencias. Posteriormente, dos de los pasajeros oponen resistencia al hurto y resultan lesionados con arma corto punzante por parte de estos delincuentes, los cuales al notar la presencia de las patrullas de los microterritorios, huyen del lugar en el taxi que los estaba esperando”, informó el oficial de la Mebog.

En este punto se presentó el robo a los pasajeros:

“Gracias a la oportuna reacción de los uniformados del CAI (Comando de Atención Inmediata) Ciudad Berna, en la activación del plan Candado, lograron interceptarlos sobre la carrera 14 con calle 20 (barrio La Alameda), capturándolos en flagrancia por el delito de hurto y lesiones personales”, aseguró el coronel Saavedra.

En medio de la verificación de antecedentes, el oficial de la Mebog contó que los hoy capturados presentaron “47 aplicaciones de medidas correctivas, por diferentes comportamientos contrarios a la convivencia de acuerdo a la Ley 1801 de 2016″.

Por todo lo anterior, “los capturados y los elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación”, cerró el jefe de la Policía, que invitó a la ciudadanía a seguir denunciando a través de la línea 123 cualquier hecho delictivo o anormal que ponga en riesgo el bienestar de las comunidades en la capital del país.

El testimonio de una de las afectadas, que ocultó su rostro por razones de seguridad, dio cuenta de la forma tan violenta con la que procedieron los dos ladrones que abordaron a las víctimas. Al momento de tomar el transporte, “íbamos a abordar el bus, llegó un taxi con dos personajes que se bajaron, nos encerraron, nos robaron los celulares; a mi compañero lo apuñalaron, lo tiraron al suelo, le dieron pata, le pegaron dos puñaladas, una en el hombro y otra cerca al corazón, pero gracias a la rápida reaccion de la Policía Nacional lograron capturar a los delincuentes y no pasó algo peor”.

Una de las víctimas del robo aseguró que a su compañero lo tiraron al suelo, lo golpearon y le propinaron dos puñaladas - crédito Mebog

Pasajeros no se salvaron como la mujer que evitó a los mismos ladrones en bus del Sitp dos veces

En un inusual incidente en Bogotá, una mujer afirmó haber evitado ser víctima de robo en dos ocasiones gracias a sus oraciones. Según Noticias Caracol, el suceso ocurrió en un bus del Sistema Integrado de Transporte Público (Sitp) en la localidad de Suba durante la madrugada del 2 de octubre de 2024.

La mujer, que se identificó como Lucía, relató que reconoció a los mismos ladrones en ambas ocasiones y que sus plegarias la ayudaron a evitar el hurto.

La mujer explicó que los delincuentes tienen un paradero específico donde suelen cometer sus robos, cerca del centro comercial Bulevar Niza. En su testimonio, destacó que los ladrones simulan ser pasajeros mientras esperan el servicio de transporte público. Este modus operandi ha generado preocupación entre los usuarios del sistema de transporte, quienes temen ser las próximas víctimas.

Este paradero ubicado en la calle 127 es el punto que estarían utilizando los dos ladrones para detener los buses y subirse a robar a los pasajeros - crédito Google Maps

“Yo sentía que los tipos eran ladrones antes de que se subieran al bus. Traté de decirle al chofer que no abriera la puerta, pero no lo logré, así que me puse a orar a Dios, solo Él me podía proteger a mí y a los que iban conmigo”, dijo la pasajera. De nada sirvió la petición al chófer, porque al final los ladrones se subieron al bus.

“¡Esto es un asalto!”, dijo uno de los maleantes, y seguido a esto comenzaron a recolectar los objetos de valor, celulares, y dinero en efectivo de los demás pasajeros. “Incluso, a un señor se le llevaron el bolso y hasta la chaqueta que tenía puesta. Solo lo dejaron con una camisa, pantalón y los zapatos”, añadió Lucía.

El contexto de inseguridad en la capital colombiana ha empeorado en los últimos años. Un informe de la Veeduría Distrital reveló un aumento del 80% en los robos a personas en Bogotá durante los últimos tres años. Este incremento ha generado alarma entre los ciudadanos y ha puesto en evidencia la necesidad de reforzar las medidas de seguridad en el transporte público.