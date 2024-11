Alcalde Galán anunció que redoblará la seguridad en San Victorino con 310 policías: “La recuperación del orden en esta zona es fundamental”

El alcalde Carlos Fernando Galán anunció nuevas medidas de seguridad en San Victorino días después de un tiroteo que se dio en el lugar - crédito EFE/Alcaldía de Bogotá

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció en una rueda de prensa llevada a cabo en la mañana del 20 de noviembre que se redoblará la seguridad en la zona de San Victorino con un despliegue de 310 policías.

El objetivo es garantizar el orden en este sector crítico de la capital colombiana. Los equipos de la Policía de Bogotá, el Gaula, la Sijin y de tránsito patrullarán de manera exclusiva las zonas de San Victorino, Plaza España y San Andresito en el marco del Plan Centro.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El mandatario capitalino destacó que este esfuerzo interinstitucional que se viene adelantando en la zona de San Victorino también contempla la presencia de 200 gestores de diferentes entidades distritales, tres drones, un helicóptero Halcón y un CAI móvil.

Carlos Fernando Galán anunció en ruedo de prensa un plan de seguridad para San Victorino - crédito @CarlosFGalan

Según sus palabras, la recuperación del orden en este sector es fundamental para impulsar la reactivación del comercio y garantizar la seguridad de los comerciantes, así como de las más de 500 mil personas que transitan diariamente por el área.

En su rueda de prensa también comentó lo siguiente: “Que sepan esos delincuentes que quieren afectar la seguridad de San Victorino, que vienen de otras zonas, que aquí va a haber más policía y va a haber una capacidad de reacción con el Goes, con el Gaula. Aquí no van a poder actuar libremente y quedar en la impunidad, eso no va a ocurrir”.

Y añadió que: “Más de 300 efectivos de la policía dedicados exclusivamente al esfuerzo de seguridad en estos tres puntos, sino que además vendrá acompañado de un esfuerzo interinstitucional de los equipos de las diferentes secretarías para poder hacer esa presencia mayor, la alcaldía local y también los diferentes equipos de la administración. Para nosotros es una prioridad recuperar la seguridad y eso requiere un trabajo conjunto y requiere de garantizar que avancemos hacia un verdadero orden en la ciudad”.

Según la Policía, el Plan Centro, proyectado para las localidades del centro de la capital, contempla la participación de los frentes de seguridad de establecimientos comerciales y la ciudadanía- crédito Colprensa

Galán también comentó en la rueda de prensa que , el concepto de orden, para él, implica que los vehículos de emergencia puedan entrar y salir sin dificultad en caso de ser necesario. Ejemplifica que un vehículo de bomberos debe poder ingresar sin ningún obstáculo para atender una emergencia, al igual que un vehículo policial en situaciones que requieran la acción de los cuadrantes y equipos de la Policía, quienes deben poder movilizarse sin contratiempos.

Según la Policía, el Plan Centro, proyectado para las localidades del centro de la capital, contempla la participación de los frentes de seguridad de establecimientos comerciales y la ciudadanía. Trabajan conjuntamente con la Policía Nacional con el objetivo de cerrar espacios a la delincuencia y convertirse en un ejemplo para otras ciudades del país.

Según la Policía, el Plan Centro, proyectado para las localidades del centro de la capital, contempla la participación de los frentes de seguridad de establecimientos comerciales y la ciudadanía - crédito Policía Nacional/X

Asimismo, esta estrategia será dirigida desde un Puesto de Mando Interinstitucional (PMI), donde se supervisarán los puntos de mayor afluencia de personas. Contará con el apoyo de tres drones y un helicóptero que patrullará constantemente el centro de la ciudad. El propósito principal de estas actividades es contribuir a la seguridad y convivencia ciudadana para prevenir acciones delictivas.

La policía utilizará dispositivos PDA y verificará antecedentes mediante reconocimiento de huellas dactilares para identificar a los ciudadanos en estos sectores. Además, llevará a cabo controles constantes mediante diversas especialidades y modalidades del servicio. Se realizarán actividades preventivas enfocadas en evitar riñas y el consumo de alcohol y sustancias psicoactivas. Para atender situaciones policiales que surjan, se ha instalado un CAI móvil en el Parque de la Mariposa, una zona de alta concurrencia.

De igual manera, las autoridades informaron que contarán con un equipo especial de agentes de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) y del GAULA. Este dispositivo permitirá procesar rápidamente a los responsables de actos delictivos que ocurran durante estas jornadas, además de prevenir y combatir la extorsión.

De igual manera, en el comunicado de la policía sobre esta medida explicaron lo siguiente: “La Policía Metropolitana de Bogotá, continuará trabajando por preservar la tranquilidad y seguridad de los capitalinos. Invitamos a la comunidad en general para que mantenga la compostura en estos eventos de afluencia masiva de personas, asimismo, a que denuncien oportunamente cualquier hecho delictivo que sea presenciado a través de la línea de emergencia 123″.