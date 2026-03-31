Terpel firma contrato con Ecopetrol por más de $10 billones para suministro de combustibles

El convenio busca garantizar estabilidad en la cadena de abastecimiento de combustibles. - crédito Terpel/Imagen ilustrativa Infobae/Reuters

La Organización Terpel S.A. informó que suscribió un contrato de suministro de combustibles con la estatal Ecopetrol S.A., cuyo valor estimado supera los $10,4 billones.

De acuerdo con la comunicación oficial remitida al mercado, el contrato tiene como objetivo asegurar la provisión de diferentes tipos de combustibles en el país, en un contexto en el que la estabilidad del abastecimiento continúa siendo un factor clave para el funcionamiento de la economía.

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La cuantía del acuerdo asciende a $10.490.385.421.909, monto que será pagado bajo la modalidad de crédito, mecanismo que permite estructurar el flujo de pagos conforme a la ejecución del contrato.

El monto será pagado bajo modalidad de crédito durante la vigencia del contrato. - crédito REUTERS/Luisa Gonzalez

Alcance del contrato: combustibles líquidos y biocombustibles

El acuerdo contempla el suministro de una amplia gama de productos derivados del petróleo y sus mezclas. Entre ellos se incluyen:

ACPM y mezclas de diésel

Diésel marino con contenido de biodiésel , de origen nacional o importado

Gasolina motor corriente y gasolina motor extra

Gasolina extra carbono compensada de origen nacional

Otras referencias de gasolina y combinaciones con biocombustibles

Este portafolio evidencia un esquema de suministro que abarca tanto combustibles tradicionales como mezclas con componentes más sostenibles, en línea con las condiciones actuales del mercado energético.

Según precisó la compañía, no existen términos ni condiciones especiales que sean considerados materiales para el emisor, lo que sugiere un contrato bajo condiciones estándar dentro de la relación comercial entre ambas empresas.

El convenio de Terpel y Ecopetrol busca garantizar estabilidad en la cadena de abastecimiento de combustibles.- crédito Ministerio de Minas y Energía

Plazo de ejecución y esquema operativo

El contrato tendrá una vigencia de 11 meses, iniciando el 1 de abril de 2026 y extendiéndose hasta el 28 de febrero de 2027.

Durante este periodo, la ejecución se realizará de manera progresiva mediante un esquema de entregas escalonadas, lo que permitirá:

Ajustar los volúmenes de suministro según la demanda del mercado

Garantizar la continuidad en la cadena de distribución

Reducir el riesgo de interrupciones en el abastecimiento

Este tipo de estructura contractual facilita la planificación operativa y aporta previsibilidad al sector, especialmente en un entorno caracterizado por variaciones en el consumo y en las condiciones del mercado energético.

Relación comercial y continuidad en el suministro

El contrato suscrito se enmarca en una relación comercial de largo plazo entre Ecopetrol y Terpel, que en años recientes han celebrado acuerdos similares orientados a garantizar el suministro de combustibles en el país.

La magnitud del convenio refleja no solo el volumen de la demanda interna, sino también la necesidad de mantener esquemas robustos de abastecimiento que respalden el funcionamiento de sectores estratégicos como el transporte, la industria y la logística.

En ese sentido, el acuerdo contribuye a la estabilidad del mercado de combustibles en el país, al asegurar condiciones de suministro bajo parámetros previamente definidos.

El suministro abarcará combustibles clave para transporte terrestre y marítimo. - crédito REUTERS/Raquel Cunha

Desempeño financiero de Terpel

El anuncio del contrato se produce en un contexto de resultados positivos para Terpel. Según su más reciente informe de gestión, la compañía cerró 2025 con:

Ingresos operacionales por $38,1 billones , lo que representó un crecimiento de 4,3 % frente al año anterior

EBITDA consolidado de $1,76 billones, con un incremento de 18,4 %

Estos indicadores reflejan una mejora en la rentabilidad, con un crecimiento del EBITDA superior al de los ingresos, lo que sugiere una mayor eficiencia operativa en un entorno retador para el sector energético.

Aprobación y condiciones del contrato

La empresa señaló que el contrato fue aprobado por el representante legal en cumplimiento de sus atribuciones estatutarias.

Asimismo, reiteró que no existen condiciones especiales relevantes asociadas al acuerdo, lo que refuerza su carácter como un contrato estándar dentro de las operaciones habituales de suministro entre las dos compañías.

Comunicado oficial detalla el alcance del acuerdo, los combustibles incluidos y las condiciones de ejecución del contrato. - crédito Terpel

Impacto en el mercado energético colombiano

El contrato entre Terpel y Ecopetrol se posiciona como uno de los acuerdos más relevantes del sector en 2026, tanto por su cuantía como por su alcance operativo.

En términos prácticos, el convenio permitirá:

Garantizar el suministro continuo de combustibles a nivel nacional

Fortalecer la cadena logística del sector energético

Aportar estabilidad a la dinámica del mercado interno