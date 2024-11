Lista para la Navidad: la experta en etiqueta Carmiña Villegas revela cómo debe comerse un buñuelo dependiendo su tamaño

En el 2024, continuó su guía para comer las preparaciones tradicionales de esta época sin perder el encanto- crédito @carminavillegas.cv / TikTok

A contados días del inicio de las fiestas de fin de año, la experta en etiqueta y empresaria Carmiña Villegas retomó su guía para comer las preparaciones tradicionales de esta época sin perder el encanto.

En el 2023 lo hizo con el tamal, en el 2024 el turno es para los buñuelos que, según Villegas, se comen diferente, dependiendo de su tamaño: “Apasionados de la mesa ¿cómo se come un buñuelo? Si son pequeños, pueden hacerlo en uno o dos bocados”.

El método, depende del tamaño - crédito @carminavillegas.cv / TikTok

Con los buñuelos pequeños o mini buñuelos, la empresaria no hizo mayor énfasis, pero, los buñuelos de tamaño generoso requieren de cierto protocolo; ya que, al ser fritos, pueden manchar el rostro con grasa y, por tanto, la reputación del comensal:

“Si son grandes, estas son mis recomendaciones: 1. Tomen una servilleta, aunque no para envolverlo ni quitarle la grasa. Esta sirve para limpiar las comecuras de la boca, al terminar de comer. 2. No traten de meterse todo el buñuelo en la boca, ni den mordiscos tan grandes. Siguiendo la misma lógica del flan, mi recomendación es trozarlo con la mano derecha e irse llevando a la boca pequeños bocados. Esta forma de comerlo ayudará a no llenarse los labios de grasa”.

“Y a mí que me cabe uno de los grandes en un solo bocado”, “Demasiado tarde, ya me comí dos dándoles mordiscos grandes”, “Carmi, yo me pongo con tanta etiqueta y en mi casa no me dejan buñuelos”, “Yo le saco lo de adentro, me lo como primero y luego aplasto la cascara”, se lee en algunas de las reacciones a su video, varias de ellas compartidas a manera de broma.

¿Dónde se encuentra el buñuelo más grande de Colombia?

Durante el mes de diciembre, las calles y la plaza principal de Sabaneta se llenan de luces y adornos navideños que atraen tanto a habitantes locales como a turistas. En este ambiente festivo, el municipio antioqueño destaca con una atracción muy especial: el buñuelo gigante, un símbolo de hospitalidad y creatividad que cada año reúne a cientos de personas para presenciar su elaboración, según señala TripAdvisor.

Elaborado artesanalmente, este buñuelo alcanza un diámetro de más de 70 centímetros, transformándose en una tradición navideña que trasciende su propósito gastronómico y se convierte en un ícono cultural. La historia de este buñuelo único comenzó en una panadería local que, en un experimento, decidió ampliar la receta tradicional a una escala sin precedentes. Desde entonces, la preparación de este buñuelo gigante es un evento comunitario anual que celebra la gastronomía antioqueña y que implica un minucioso proceso llevado a cabo por maestros panaderos que combinan técnicas tradicionales con innovación.

La tradición de elaborar el buñuelo más grande de Colombia tiene sus raíces en la rica cultura antioqueña de la gastronomía navideña - crédito @vamosconvemoh / Instagram

El buñuelo gigante es una de las principales atracciones de Navidad en Sabaneta, capturando la atención de quienes buscan participar de las tradiciones culinarias de Antioquia. Durante su preparación, los espectadores pueden observar de cerca cómo este producto, cada vez más grande y perfecto, toma forma y se convierte en un símbolo de la unión familiar y de la cultura compartida, aspectos tan característicos de la temporada navideña en Colombia.

Además del emblemático buñuelo, el municipio de Sabaneta ofrece a los visitantes un entorno familiar y acogedor, ideal para quienes buscan disfrutar de costumbres locales en un ambiente más íntimo que el de las grandes ciudades. Entre sus atractivos se encuentra una de las iglesias más visitadas de Antioquia, así como una creciente oferta cultural y gastronómica que complementa la experiencia.

La preparación de este buñuelo se ha convertido en un evento anual que involucra a toda la comunidad - crédito Pixabay

Para quienes viajan desde Bogotá, el trayecto hacia Sabaneta es sencillo, lo que convierte a este destino en un punto de encuentro ideal para experimentar las tradiciones navideñas y la calidez de la cultura antioqueña.