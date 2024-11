Pipe Bueno habló sobre la supuesta ‘maldición’ que lo persigue en los últimos años

Por varios años el cantante de música popular ha sido relacionado con una supuesta 'Maldición' con las fotografías - crédito prensa Pipe Bueno

El famoso cantante de música popular, Pipe Bueno, ha sido vinculado con una curiosa teoría que circula en redes sociales: una supuesta ‘maldición’ que afecta a las personas con las que se ha fotografiado.

De acuerdo con la versión de los internautas, varias celebridades que posaron junto a él han fallecido poco después, lo que ha generado especulaciones sobre una conexión entre estos eventos.

Pipe Bueno habló de su ‘maldición’ con otras celebridades

Pipe Bueno ha sido objeto de memes debido a sus fotografías con otras celebridades - @pipebueno / Instagram

Durante una entrevista en el programa radial de Los Impresentables de Los 40 principales, Pipe Bueno abordó por primera vez este tema que ha capturado la atención de sus seguidores. El cantante explicó que inicialmente no estaba al tanto de los rumores que circulaban en las redes sociales, y que fue un amigo cercano quien le informó sobre la creciente creencia en esta ‘maldición’. Esta persona incluso le sugirió que se tomara una foto con una persona específica para que “desapareciera”, lo que sorprenda al artista.

La teoría de la ‘maldición’ comenzó a tomar forma hace varios años, cuando internautas notaron que algunas figuras públicas que habían fallecido fotos con Pipe Bueno. Entre estas celebridades se encuentran Darío Gómez, Jota Mario Valencia, Omar Geles, Vicente Fernández, Martín Elías y Fabio Legarda, que fue pareja de la actual prometida del intérprete de Guaro, Luisa Fernanda W.

A pesar de las coincidencias, el artista caleño considera que todo se trata de una mera casualidad y no de una verdadera maldición. Sin embargo, el tema ha generado suficiente interés como para que el cantante decida hablar al respecto y aclarar su postura.

La historia de la supuesta ‘maldición’ ha sido alimentada por la naturaleza viral de las redes sociales, en que a menudo las coincidencias se interpretan como patrones significativos. Aunque no hay evidencia de que respalde la existencia de tal maldición, el fenómeno ilustra cómo las narrativas pueden cobrar vida propia en el mundo digital.

“Dicen que todas las fotos que yo me tomo con alguien después se mueren. Me pasa con amigos cercanos y no sabía que era como meme. Me llama un amigo y me dice ‘Estás en una fiesta y con tal persona, tomate una foto con él, para que este ya, se vaya, la despegue’ y yo no estaba entendiendo y me dice ‘pues, para que se muera, todo el que se toma una foto con vos se muere’ y yo me reía”, dijo Pipe Bueno, en Los 40 Principales.

Pipe Bueno se refirió a su presencia en los Latin Grammy

El cantante de música popular estuvo en uno de los eventos de los Latin Grammy - crédito @pipebueno/Instagram

Pipe Bueno vivió una experiencia única al asistir por primera vez a los Latin Grammy 2024, un evento que se llevó a cabo el 13 de noviembre en Las Vegas, Estados Unidos El cantante colombiano compartió su emoción a través de sus redes sociales, destacando la importancia de estar presente en una ceremonia que rindió homenaje a Carlos Vives como ‘Persona del Año’.

Durante la ceremonia, Pipe Bueno compartió un momento especial con Carlos Vives, captado en un video donde se les ve abrazándose y conversando. En el video, Bueno expresó su admiración por Vives, diciendo: “Si ustedes no sabían, esta es mi primera vez en un evento de los Grammy’s, y qué mejor que estar aquí para ver al poty de Carlos Vives recibir su premio, ¡qué ¡chimba!”.

La noche fue también una oportunidad para que Pipe Bueno y Luisa Fernanda disfrutaran juntos, bailando y celebrando el reconocimiento a Vives. La pareja mostró su entusiasmo por ser parte de un evento tan relevante para la música latina, donde se reconoce el talento y la trayectoria de artistas que han contribuido significativamente al desarrollo del género.

Un video capta el significativo abrazo entre Pipe Bueno y Carlos Vives, resaltando la admiración que el joven cantante tiene por el ícono musical - crédito pipebueno / Instagram