Joven mexicano está varado en El Dorado tras ser afectado por las afectaciones climáticas: “Me dicen que no pueden hacer nada”

Varios vuelos han sido modificados por las condiciones climáticas en Bogotá - crédito AP

Debido a las lluvias que se han registrado en Bogotá, el Aeropuerto Internacional El Dorado ha tenido múltiples retrasos y cancelaciones de vuelos por “condiciones climáticas adversas”, lo que ha generado diferentes problemas en la mayoría de afectados.

Cabe mencionar que este tipo de problemas se registran desde el 14 de noviembre en la terminal aérea, por lo que las diferentes aerolíneas han notificado a sus pasajeros que deben estar al tanto, puesto que hay posibilidades de que sus vuelos terminen siendo modificados.

“Por baja visibilidad en el Aeropuerto Internacional El Dorado podrían presentarse algunas demoras en aterrizaje y despegue de vuelos. Contacta a tu aerolínea para prever cambios en itinerarios”, es parte de un comunicado publicado por la Aeronáutica Civil al respecto.

Estudiante mexicano está varado en El Dorado

El joven afirmó que deberá dormir en el aeropuerto hasta el lunes 18 de noviembre - crédito Montaje Infobae (Colprensa/Anáhuac)

En uno de los casos expuestos como consecuencia de las afectaciones que han tenido los vuelos en Colombia, el estudiante mexicano Johan López, que está en el país porque participó en los Juegos Universitarios Panamericanos, que son llamados FISU American Games (Federación Internacional del Deporte Universitario), se encuentra varado en el aeropuerto de El Dorado desde el 15 de noviembre.

En diálogo con Caracol Radio, el estudiante de derecho que ganó medalla de oro en la categoría de 73 kilogramos en halterofilia expuso que el vuelo en el que volvería a su país fue reprogramado y todos los pasajeros tuvieron que cambiar de sala de espera con poco tiempo de antelación, lo que provocó que en el recorrido terminara perdiendo su pasaporte y con ello no pudiera abordar.

“Se atrasaron las aerolíneas, de Avianca, específicamente, extravíe mi pasaporte y ahora me encuentro en una situación complicada, estoy en una tierra que no es mía, fui a migración y me dicen que no pueden hacer nada. Estoy solo, no conozco Bogotá”, expuso López.

El mexicano hizo parte de los FISU American Games que se llevaron a cabo en Cali - crédito FISU

El joven mexicano indicó que no está buscando comenzar un proceso legal en contra de la aerolínea, asumiendo su responsabilidad en la pérdida del documento, pero pidió ayuda para poder estar de manera digna en Colombia hasta el lunes, cuando podrá realizar el trámite para recibir un nuevo pasaporte.

“Son errores, no le echo la culpa a nadie, pero se me está acabando el dinero, estoy lejos de mi familia y el hecho de que voy a estar en el aeropuerto hasta el lunes causa impotencia, no tengo donde ir”.

Por último, en forma de reflexión, destacó que en su país no ha tenido inconvenientes de esa índole al momento de viajar, puesto que aseguró que la aerolínea cambio los tiempos de su vuelo, pero notificó a todos los pasajeros a penas con pocos minutos para abordar el otro avión.

“Solo quiero llegar a mi casa con mi familia. Me causa conflicto, pero solo nos corrieron los vuelos, no nos preguntaron y todo lo atrasaron, que supuestamente el clima afectaba el aterrizaje”, puntualizó.

Avianca se pronunció sobre los retrasos de sus vuelos en Bogotá

Pasajeros pueden cambiar itinerarios sin penalidades gracias a la respuesta rápida de Avianca - crédito @aviancateguia / X

Debido a que este no es el único cao de esta índole registrado en la capital de Colombia, Avianca anunció una serie de medidas para afrontar las afectaciones por adversidades climáticas, pidiendo a sus clientes comprensión en caso de que sus vuelos sean modificados.

“Recomendamos consultar permanentemente el estado de sus vuelos. Cuenten con que todos nuestros esfuerzos están enfocados en llevarlos a sus destinos tan pronto como sea posible”, declaró en diálogo con El Tiempo Julián Laverde, vicepresidente Senior de Operaciones de Red de Avianca, que aseguró que los pasajeros que pierdan su vuelo por responsabilidad de la empresa “serán reacomodados en los vuelos más próximos y que cuenten con disponibilidad”.