Creador de contenido llamó a Mike Tyson “una persona de la tercera edad” y se hizo viral

Tras 19 años de retiro, el 15 de noviembre Mike Tyson volvió a pelear de manera profesional para enfrentar al creador de contenido Jake Paul, en un enfrentamiento que generó gran expectativa principalmente por el excampeón de peso completo.

Al final, los norteamericanos no pudieron cumplir con lo esperado y tras ocho rounds en los que Tyson lució fuera de forma, Jake Paul terminó llevándose la pelea por decisión unánime de los jueces, mientras que en redes sociales las criticas por este encuentro se hicieron virales.

El primer factor señalado por los fanáticos del boxeo ha sido el dinero que ganaron ambos peleadores, puesto que Paul generó 40 millones de dólares de ganancias, mientras que Mike Tyson recibió 20 millones de dólares por volver del retiro en Texas.

De la misma forma, seguidores de “Iron” Mike Tyson cuestionaron los informes médicos que avalaron que el hombre de 58 años se subiera al ring, lo que para muchos expertos era peligroso por los problemas del corazón que ha tenido la leyenda en los últimos años.

En Colombia también cuestionaron la pelea

A pesar de que el boxeo es uno de los deportes más reconocidos en el país, hasta personas que no siguen esta disciplina se conectaron en la noche del 15 de noviembre para ver pelear a Mike Tyson, llevándose una gran decepción de este evento.

Muestra de ello es que el creador de contenido Miguel Murcia, más conocido en Colombia como El de mentiras, expresó su frustración tras la pelea por medio de sus redes sociales con un tono sarcástico y humorístico.

En primer lugar, el bogotano reconoció que no es seguidor de los deportes; sin embargo, debido al impacto comercial que había tenido la pelea de Tyson decidió pagar la suscripción en la plataforma de streaming que tenía los derechos de transmisión del evento, pero se arrepintió de haberlo hecho.

“En mis 31 años de vida no me he visto una pelea de boxeo completa y decido ver esta porque la estaban vendiendo como la pelea del siglo y me salen con esta M....”

El creador de contenido reconoció que no investigo bien el contexto de la pelea y después entendió que había reglas especiales “porque iba a pelear una persona de la tercera edad”, por lo que en su frustración, el creador de contenido se burló de la edad de Tyson.

“Salieron al ring y tenía una mirada de cansancio, como si se hubiera quedado en la misma posición leyendo un periódico y diciendo «es que toda la culpa es de Petro», le hizo falta pegarse un sueño con la televisión encendida, como si se le hubiera olvidado hacer el chance”.

Por último, Murcia reconoció que terminó siendo víctima de la comercialización que están teniendo los eventos deportivos, puesto que a pesar de las altas expectativas que se tenían, la mayoría de fanáticos no quisieron darle razón a los expertos de boxeo, que cuestionaron que el evento se realizara.

“Tyson miraba con un desprecio al otro, es que me da rabia, pero es que claro, el señor estaba que se iba a dormir. Si usted trasnochó como yo, entenderá mi molestia”.

A través de su cuenta de X, Mike Tyson se pronunció horas después del encuentro para reconocer que sus fanáticos tenían razón al molestarse, pero afirmó que volver a estar en un ring era una oportunidad que no podía perder.

“Esta es una de esas situaciones en las que perdiste, pero aun así ganaste. Estoy agradecido por lo de anoche. No me arrepiento de haber subido al ring una última vez. Casi muero en junio. Recibí ocho transfusiones de sangre. Perdí la mitad de mi sangre y 25 libras en el hospital y tuve que luchar para recuperar la salud y poder luchar, así que gané”, escribió el norteamericano.

