Cuánto dura la atracción física entre dos personas y cómo mantenerla, según la psicología

Cuidar de la apariencia física: aunque el aspecto físico no es el único factor, sí desempeña un papel relevante en la atracción. A medida que pasa el tiempo, algunas personas pueden dejar de prestar atención a su imagen, lo que, de forma natural, puede afectar la atracción de la pareja. No se trata de someterse a estándares de belleza imposibles, sino de cuidar aspectos como la higiene, la vestimenta y la salud física, lo que no solo aumenta la autoestima, sino que también contribuye a la percepción positiva de la pareja.