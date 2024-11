Abogado Jaime Lombana asegura que la evidencia entregada a la Corte demostraría que Iván Name nunca se reunió con Sneyder Pinilla

El abogado del senador Name aseguró que las pruebas entregadas dan fe de que Name no re reunió con Sneyder Pinilla - Colprensa

El abogado Jaime Lombana, defensor del senador Iván Name, implicado en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), aseguró que las pruebas presentadas ante la Corte Suprema de Justicia demuestran que el senador Name no se reunió con Sneyder Pinilla para recibir dinero de la Ungrd.

Lombana sostiene que las evidencias técnicas, que incluyen comparaciones de enlaces de celulares, refutan las acusaciones de corrupción contra Name.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

El abogado explicó que las pruebas entregadas muestran que Name nunca estuvo en el apartamento donde supuestamente se realizó la transacción. Según Lombana, los registros de ubicación del celular de Name indican que nunca estuvo cerca del Club El Nogal, lugar mencionado en las acusaciones. Además, Lombana afirmó que las pruebas técnicas, que incluyen enlaces de los celulares de Pinilla y de la doctora Sandra, corroboran que Name no estuvo presente en los lugares señalados.

Lombana también expresó que el senador está profundamente afectado por el hecho de que su hija se vea involucrada en este escándalo de corrupción. Reiteró que las acusaciones son falsas y que las pruebas presentadas demuestran la inocencia de Name en este caso.

El caso ha generado un gran interés mediático debido a las implicaciones políticas y personales para el senador Name, quien ha negado rotundamente las acusaciones en su contra.

La defensa espera que las pruebas presentadas sean suficientes para desestimar las acusaciones y limpiar el nombre del senador.