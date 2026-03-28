En Antioquia comenzó el juicio contra el papá de Greeicy Rendón por tortura y secuestro: esta es la pena que podría recibir

Rendón es acusado por los delitos de tortura y secuestro en calidad de coautor - crédito Montaje Infobae (@luisalbertoelcachorro/Instagram)

El 12 de febrero se confirmó la condena de 12 años de prisión para los cinco escoltas de la cantante Greeicy Rendón que participaron en la tortura contra dos personas que prestaban servicios en la finca donde se encontraba la cantante en Rionegro, Antioquia.

Durante el proceso judicial, las víctimas narraron que fueron golpeadas, amenazadas y sometidas a diferentes formas de violencia mientras permanecían privadas de la libertad dentro de la propiedad, lo anterior por orden, presuntamente, del padre de la cantante, Luis Alberto Rendón.

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Las pruebas recopiladas por la Fiscalía General de la Nación incluyeron testimonios, exámenes médicos y registros de cámaras de seguridad. La decisión judicial se basó en la gravedad de las agresiones y en el abuso de poder por parte de los condenados, quienes utilizaron su posición para cometer los delitos.

Aunque la sentencia fue apelada por la defensa ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia y el fallo será revisado en segunda instancia, este hecho marcó el inicio del proceso legal contra Luis Alberto Rendón.

Comenzó oficialmente el juicio contra el papá de Greeicy Rendón

Los hechos se habrían registrado en una finca en Rionegro, Antioquia - crédito @greeicy/ Instagram

El 28 de marzo, Telemedellín informó que, a cargo de un juez del Juzgado Quinto Penal de Antioquia, ha iniciado formalmente el juicio en el que Luis Alberto Rendón deberá responder por los delitos de secuestro y tortura en calidad de coautor.

El medio citado informó que la Fiscalía presentó un escrito de acusación que incluye 33 pruebas contra Rendón; 18 de ellas son documentales, 11 testimoniales y el resto hacen parte de informes periciales.

Sobre el caso, la Fiscalía ha afirmado que Luis Alberto Rendón actuó de manera dolosa, puesto que sabía todo lo que estaba pasando al interior de la vivienda con las dos personas que fueron torturadas de manera física y psicológica.

Cabe recordar que, en el proceso en el que fueron condenados los cinco escoltas, se reveló que las víctimas recibieron golpes con martillos, tortura con mangueras de agua y otro tipo de agresiones mientras eran señaladas de haberse robado un dinero en mayo de 2023.

Durante las audiencias judiciales, las víctimas relataron los vejámenes sufridos, incluyendo golpes y amenazas con armas, tras ser interceptadas en la finca de la familia Rendón - crédito @luisalbertoelcachorro/ Instagram

La condena que podría recibir Rendón

En diálogo con Infobae Colombia, el docente, consultor y litigante en materia penal de la Facultad de Estudios Jurídicos, Políticos e Internacionales de la Universidad de La Sabana, Edwin Manuel Chaves, analizó el proceso que protagoniza Luis Alberto Rendón.

“Podría ser condenado a la misma pena prevista para los ejecutores materiales o autores directos del delito, en caso de ser declarado responsable”, anticipó el experto, que explicó que el artículo 30 del Código Penal, en consonancia con la doctrina mayoritaria, establece que al determinador le corresponde la misma pena asignada al autor.

Jurista indicó que la pena que podría recibir el padre de Rendón sería similar a la de los escoltas - crédito Montaje Infobae (@greeicy/Instagram/@luisalbertoelcachorro/Instagram)

Para argumentar su postura, Chaves explicó que haber dado la orden incluye otros factores que podrían ser incluidos en el análisis que realice el juez encargado del caso en el momento de definir la situación legal de Rendón.

“La determinación, denominada también inducción en la doctrina, consiste en un influjo psíquico ejercido sobre otra persona para que adopte la decisión de cometer un delito. El determinador necesariamente recurre a medios de carácter psicológico o comunicativo, tales como el halago, la promesa, la amenaza, la persuasión o la orden, todos los cuales constituyen formas de interacción interpersonal orientadas a provocar la resolución criminal en el autor material”, puntualizó el jurista.

Hasta el momento, ni el equipo de abogados ni ningún integrante de la familia Rendón se ha pronunciado sobre el caso en concreto o sobre los hechos de agresión que se mantuvieron hasta que uniformados de la Policía Nacional capturaron a los escoltas en flagrancia.