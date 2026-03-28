Colombia

Juez impuso medida de aseguramiento a los hermanos Gómez Cardozo por secuestro y hurto en el caso Diana Ospina en Bogotá

Un operativo conjunto de la Fiscalía y la Policía permitió identificar a los sujetos señalados, quienes aceptaron responsabilidad en la sustracción de dinero y prolongado cautiverio a una víctima en la ciudad

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Juan Pablo y Diego Armando Gómez Cardozo enfrentan cargos por el secuestro y robo a una mujer en Bogotá bajo la modalidad de 'paseo millonario' - crédito Fiscalía General de la Nación

Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez penal de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a los hermanos Juan Pablo y Diego Armando Gómez Cardozo, señalados como presuntos responsables del secuestro y hurto de una mujer en Bogotá bajo la modalidad conocida como ‘paseo millonario’.

El hecho ocurrió el 22 de febrero de 2026, cuando la víctima, identificada como Diana Ospina, fue retenida ilegalmente y despojada de una suma considerable de dinero. Las capturas de los hermanos Gómez Cardozo se realizaron en un operativo conjunto entre la Fiscalía y unidades del Gaula de la Policía Nacional en las localidades de Kennedy y San Cristóbal, ubicadas al sur de la capital.

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Durante las diligencias, los investigadores recolectaron elementos materiales probatorios que permitieron reconstruir el recorrido de la víctima y la logística empleada por los asaltantes. Según la investigación, la mujer abordó un taxi conducido por Juan Pablo Gómez en el sector de Chapinero con destino a su residencia. Durante el trayecto, el taxi fue seguido de cerca por un vehículo particular en el que se desplazaba un grupo de hombres, entre ellos Diego Armando Gómez. La coordinación entre ambos permitió que, al llegar al barrio Santa María del Lago, el taxi fuera interceptado y la pasajera abordada violentamente.

La víctima fue sometida bajo intimidación permanente, obligada a entregar dinero en efectivo y a facilitar el acceso a sus cuentas bancarias y productos financieros. Los asaltantes lograron apropiarse de aproximadamente 40 millones de pesos durante el tiempo que la mantuvieron en cautiverio. El secuestro se prolongó por más de 40 horas, al cabo de las cuales la mujer fue abandonada en una vía que comunica Bogotá con Choachí, en el departamento de Cundinamarca.

Ante los hechos, una fiscal del Gaula de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a los hermanos Gómez Cardozo los delitos de secuestro extorsivo agravado y hurto calificado y agravado. Durante la audiencia, ambos aceptaron los cargos que les fueron formulados y, por decisión judicial, deberán permanecer privados de la libertad en un centro carcelario mientras avanza el proceso.

En desarrollo...

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