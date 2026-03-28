Abodago de Diana Ospina se pronunció tras la captura de dos presuntos implicados en su secuestro: “Hoy se empieza a hacer justicia”

Ospina permaneció retenida cerca de 40 horas mientras realizaban transacciones bancarias - crédito Colprensa/@anaidlegna/X

El sábado 28 de marzo de 2026, fueron capturados dos presuntos responsables del caso de un “paseo millonario” del que fue víctima Diana Ospina el 22 de febrero, que tendrán que comparecer ante un juez de garantías.

Según información oficial, las autoridades avanzan en las audiencias preliminares, mientras se busca establecer la responsabilidad de los implicados, uno de los cuales sería señalado como cabecilla de la estructura criminal.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Las investigaciones, lideradas por la Fiscalía General de la Nación y la Policía Metropolitana de Bogotá, apuntan a la existencia de una organización dedicada a esta modalidad delictiva. Este tipo de crimen consiste en intimidar a las víctimas durante trayectos en transporte para obligarlas a realizar retiros de dinero o transferencias bancarias bajo presión.

Pronunciamiento de la defensa de la víctima

Autoridades investigan una red dedicada al “paseo millonario” - crédito red social Facebook | Pasa en Bogotá/X

Tras conocerse la captura de los presuntos implicados, el abogado de Diana Ospina, Andrés Felipe Peláez, se pronunció públicamente sobre el avance del proceso judicial y el papel que asumirá la representación de la víctima en las audiencias.

“Hoy empieza a hacerse justicia en el caso de Diana Ospina. La Fiscalía General de la Nación, en coordinación con el Gaula de la Policía, ha logrado la captura de dos de los responsables por secuestro extorsivo y hurto calificado y agravado, quienes aceptaron su responsabilidad”.

El defensor señaló que este avance es recibido con cautela, al tiempo que reiteró la necesidad de continuar con el proceso investigativo hasta esclarecer completamente lo ocurrido.

“Recibimos este avance con optimismo y con prudencia. También con la convicción de que el camino correcto es investigar hasta el final, esclarecer plenamente los hechos y sancionar a todos los responsables. Lo ocurrido con Diana no puede repetirse”, escribió Peláez.

De acuerdo con el abogado, la defensa acompañará las actuaciones judiciales que se adelanten en las próximas horas, en las que la Fiscalía imputará cargos y solicitará medida de aseguramiento contra los capturados.

La defensa señaló que la defensa acompañará a la Fiscalía en todas las etapas del proceso judicial - crédito @Felipepelaezr/X

Solicitudes de medidas de protección

En el marco del proceso, la representación legal de la víctima anunció que solicitará medidas específicas para garantizar la seguridad de Diana Ospina, teniendo en cuenta su papel dentro del proceso judicial como víctima y posible testigo.

“Vamos a hacerle una solicitud de las procesales correspondientes, vamos a requerirle que pida unas medidas de protección en favor de Diana; nos parece muy importante salvaguardar su vida, su integridad y, por supuesto, que prestaremos el apoyo que la Fiscalía requiera en las eventuales audiencias de legalización de captura, imputación de cargos y medidas de aseguramiento”, indicó Peláez.

El abogado también advirtió que se preparan para intervenir en las distintas etapas procesales que se desarrollarán, en coordinación con el ente acusador.

“Tienen que venir unos juicios de responsabilidad; nosotros creemos que esto debe pasar muy pronto. La Fiscalía ya tiene algunas pistas muy claras. Como todo lo han podido conocer hasta el momento, nos preparamos de una manera responsable y ética para ponernos a disposición de la Fiscalía; vamos a hacerle la solicitud procesal correspondiente”, agregó.

Avances en la investigación

La Fiscalía cuenta con videos y testimonios como material probatorio - crédito @papoaminCD/X

El caso se remonta al 22 de febrero de 2026, cuando Diana Ospina fue víctima de secuestro tras salir del establecimiento nocturno Theatron, en la localidad de Chapinero. Según las investigaciones, abordó un taxi con destino a su vivienda en el barrio Santa María del Lago.

Antes de perder contacto con su familia, la víctima logró enviar a una amiga las placas del vehículo en el que se movilizaba, información que permitió a las autoridades iniciar el rastreo y avanzar en la reconstrucción de los hechos.

De acuerdo con el expediente, Ospina permaneció retenida durante aproximadamente 40 horas, periodo en el cual los responsables habrían realizado múltiples transacciones bancarias, logrando sustraer cerca de 40 millones de pesos. Además, se habría intentado exigir un rescate adicional de hasta 10 millones de pesos, monto que fue reducido tras contactos con la familia.

La Fiscalía avanza en audiencias de legalización de captura e imputación de cargos - crédito Colprensa

Las autoridades también establecieron, a partir de cámaras de seguridad y testimonios, que la interceptación se produjo mediante una acción coordinada: dos hombres descendieron de otro vehículo y abordaron a la víctima antes de que ingresara a su residencia.

Por su parte, la Fiscalía General de la Nación indicó que cuenta con elementos materiales probatorios; entre ellos videos y declaraciones, que serán presentados ante un juez de control de garantías para sustentar la solicitud de una medida de aseguramiento privativa de la libertad contra los procesados. El ente acusador sostiene que estas evidencias serán clave para avanzar en la judicialización y eventual sanción de los responsables.