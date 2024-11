La cantante Fariana confesó que usa pelucas y contó cómo es su cabello natural: “Vieran el pelazo que yo tengo”

Fariana confesó cómo es su cabello natural - crédito @fariana/IG

En una reciente entrevista, la cantante colombiana Farina, ahora Fariana, reveló que el público la ha regañado en varias oportunidades por los cambios drásticos que se ha hecho en el cabello, pues varias personas creen que se lo está dañando.

La artista ha cambiado de imagen en diferentes momentos de su carrera profesional, ya sea con el fin de promocionar una canción, una novedad en su carrera o para darle un nuevo rumbo a su trabajo musical. Es por esto que se le ha visto el cabello con trenzas, largo, corto, de diferentes colores y peinados a lo largo de su crecimiento profesional.

Sin embargo, ahora está viral en las redes sociales un clip en el que aparece Farina hablando de sus looks, cómo los logra y la revelación de si ha sometido su cabello natural a todos estos procedimientos.

La cantante colombiana Fariana reveló cómo hace sus cambios de 'looks' - crédito cortesía Fariana

En el video Fariana está explicando que le ha tocado aclararles a sus fanáticos que su cabello sigue siendo natural y que se lo cuida muy bien, sin embargo, por ahora lo tiene oculto para ella, pues en esta temporada está usando su cabellera morada, la cual hace parte de los cambios que se ha aplicado.

Pero lo que más llamó la atención es que confesó que tiene su cabello natural, intacto, cuidado y sano, pues lo que utiliza para salir ante el público son diferentes pelucas que va cambiando de acuerdo con la temporada, el modo en el que se encuentre y la promoción en la que esté.

“Este no es mi pelo, esto es peluca. Yo he tenido pelucas de todo los colores. Desde hace varios años vengo poniéndome pelucas de todo los colores”, confirmó Fariana.

En ese momento los entrevistadores la interrumpen y le dicen que están impresionados con la confesión porque luce muy natural, mientras ella continúa contando la realidad de sus cambios de imagen y cómo cuida su cabello natural.

“Mucha gente me escribe: ‘Qué horro como te dañaste el pelo’ y mi pelo está intacto, o sea, si ustedes vieran el pelazo que yo tengo. Mi pelo está intacto, yo lo que hago es que me trenzo y me monto la peluca”, explicó Farina.

Fariana confirmó que usa pelucas y tiene su cabello natural intacto - crédito cortesía Fariana

La cantante aseguró que se cuida su pelo de tal forma que no sufra las afectaciones de una decoloración, el calor de los instrumentos de belleza y otros químicos que se usan en la industria. Además, dijo que en internet hay fotos de cómo es en realidad su aspecto y su tono, el cual es castaño oscuro y largo.

Finalmente, confirmó cómo hacen para que con su cabello le quede natural la peluca y no se note que es algo falso.

“Para poner la peluca, trenzan”, puntualizó.

