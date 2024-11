Manuel Turizo dijo qué piensa de ‘+57′, la nueva canción de Karol G con varios artistas de reguetón: su respuesta sorprendió

Manuel Turizo opinó sobre '+57' y los artistas que la interpretaron - crédito EFE y @jbalvin

El cantante colombiano Manuel Turizo se ha convertido en una de las estrellas más destacadas del género urbano de Colombia y se pronunció por primera vez sobre la polémica canción +57 que creó Karol G junto a varios artistas de reguetón y que salió para el público el 7 de noviembre.

En la interpretación se reúnen íconos del reguetón colombiano como ‘La Bichota’, Feid, J Balvin, Maluma, Ryan Castro, Blessd y DF; sin embargo, ha sido blanco de críticas por las expectativas que generó, por su letra, por los artistas que participaron y los que no estuvieron, entre otros aspectos.

De hecho, varios artistas de la música expresaron su opinión al respecto, y la mayoría fue en contra de los famosos y del tema. Sin embargo, la reacción de Manuel Turizo fue de absoluto respaldo hacia sus colegas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Manuel Turizo respaldó a sus colegas con las nueva canción '+57' - crédito Europa Press

De acuerdo con las declaraciones que dio durante su paso por la alfombra roja de los LOS40 Music Awards Santander 2024, que fueron celebrados en el Palau Sant Jordi de Barcelona, no tuvo reparos al respecto de la nueva colaboraciones, ni siquiera porque él no figuraba entre los participantes.

En el momento en el que le preguntaron su opinión frente a la nueva canción +57 y la controversia que ha generado debido a su letra explícita y alusiones a temas sensibles, Turizo no ocultó su entusiasmo y abordo la situación basándose en el junte musical.

“+57 brutal, brutal. Me gustó, me pareció brutal, chévere, bacano. Me parece bacano que la gente del mismo país se una”, expresó el cantante colombiano, reafirmando su postura positiva hacia el proyecto y el apoyo a sus colegas.

A pesar de no formar parte de esta canción, Turizo aplaudió que los artistas colombianos se unan para crear en conjunto y destacó la importancia de ver a figuras del mismo país colaborando en la industria musical, pues en ese mismo espacio le preguntaron respecto a la razón por la que no fue incluido y él aclaró que no había sido una decisión de su parte, pero destacó otros aspectos positivos.

Manuel Turizo opinó de ' 57' y dijo qué pensaba de que no hubiera sido incluido - crédito @los40spain/TikTok

“Pues no sé, la canción no es mía, la verdad como que esa respuesta no me pertenece a mí, pero, pues, normal. Yo siento que son como todos los artistas de Medellín. Y me parece al revés, súper chévere y súper brutal que se unan y hagan algo juntos”, expresó Turizo, dejando en claro su posición conciliadora y de orgullo por lo que esta unión representa para Colombia en la escena musical global.

Turizo, quien ganó el premio a mejor artista en directo en la categoría global latina en los premios mencionados, demostró una vez más su popularidad, el apoyo que recibe por parte de su audiencia, pero también su buen carisma y la buena actitud con la que maneja diferentes temas, algo que fue muy aplaudido por los fans en las redes sociales.

Incluso hubo quienes lo compararon con la cantante Farina, pues varios se mostraron en desacuerdo con las declaraciones que dio la cantante en una entrevista porque lanzó un comentario con indirectas hacia Karol G, pues aseguró que “Definitivamente, no se le quiere dar exposición a otras mujeres del género urbano en Colombia. Es lo que pienso”.

Manuel Turizo dijo qué pensaba de que no estuviera en la canción +57 - crédito @jbalvin/IG

“Le pasan este video a Farina, por favor”, “Bello, por eso es que te amamos tanto”, “A si se opina con empatía y sin envidia”, “Él sí supo responder sin envidia”, son algunos de los mensajes.

A pesar de los cuestionamientos y el debate que ha suscitado +57 debido a sus temas líricos y el retrato de una fiesta que incluye menciones de drogas y sexualización, Turizo se limitó a elogiar el espíritu de unidad que representa la canción. Su mensaje final dejó en claro su respaldo hacia sus colegas y compatriotas, reafirmando el valor de colaborar y proyectar la cultura musical de Colombia al mundo, a pesar de las críticas y los señalamientos.