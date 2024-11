Hijo del actor Diego Trujillo reveló la razón de su consumo de drogas: “Me desenfoqué”

Simón Trujillo habló sobre su experiencia personal con las drogas - crédito @diegotrujillo/Instagram

Simón Trujillo, hijo del reconocido actor bogotano Diego Trujillo, se ha robado la atención en el mundo de la música rap, aunque no siempre de manera positiva. A sus 19 años, Simón, conocido artísticamente como SAI, ha enfrentado críticas por su estilo musical y las temáticas de sus letras, que reflejan su visión de la sociedad y las realidades juveniles actuales.

El joven cantante ahora compartió su experiencia personal con el consumo de drogas, en una entrevista con El Espectador. Simón habló abiertamente sobre su relación con las sustancias alucinógenas y cómo ha logrado superarlas sin comprometer su salud.

El artista reveló que probó la marihuana por primera vez a los 13 años, motivado por la curiosidad. Según explicó en la entrevista, sus padres siempre le han hablado con franqueza sobre el tema, presentándole la información de manera abierta y sin prohibiciones estrictas. Esta educación le permitió desarrollar un respeto y temor hacia las drogas, lo que considera fundamental para su bienestar.

“Yo la marihuana la probé a los 13 años, como por curiosidad. Digamos que mis papás siempre me han puesto así, todo sobre la mesa, ‘hay esto, hay esto otro’, no es como ‘te prohíbo hacer tal cosa’, sino que es más bien cogerles respeto y miedo a las cosas que, pues, es su vida a la final, también”, contó Trujillo.

En la entrevista, Simón compartió que, tras una ruptura amorosa, volvió a caer en el consumo de drogas, pero logró salir adelante sin mayores consecuencias para su salud: “No volví a fumar, pero ya más adelante, por una novia, en una tusa, de huevón, que es lo peor que usted puede hacer, por estar triste y eso, me puse a probar otras cosas y pues me quedé ahí un rato, jodiendo. Me desenfoqué también de mi centro, pero gracias también al amor que tengo adentro y a la mente que han forjado ellos (sus papás), tengo, pues, las bases y estoy bien”.

En cuanto a su música, desde temprana edad, mostró un interés por las artes escénicas, lo que lo llevó a explorar su talento en la música rap. Sin embargo, su incursión en este género ha sido objeto de controversia, ya que algunos críticos no han recibido bien su estilo y lo han etiquetado como un “gomelo” o “hijo de ‘papi y mami’”, sugiriendo que intenta encajar en un mundo que no le corresponde.

A pesar de esto, el joven ha mantenido su enfoque en la música, una pasión que, según él, ha estado presente a lo largo de su vida. “Yo empecé con redes porque estaba aburrido, hacía videos y eso, pero nunca me he querido dedicar a las redes sociales, siempre he apuntado a la música”, expresó el artista en una entrevista con La Red de Caracol Televisión.

El joven también mencionó la influencia artística de su familia, destacando que su tío es pianista: “Siempre ha estado presente toda mi vida, mi tío es pianista y el arte siempre ha estado en la casa”.

Simón ha encontrado inspiración en la música urbana, buscando representar a Bogotá a través de sus creaciones. El artista ha recibido mensajes de apoyo desde Estados Unidos, donde su música ha comenzado a resonar: “Hicimos un tema que es para los rolos, habla de la capital”, comentó, refiriéndose a una de sus canciones que destaca la esencia de la ciudad.

Además, Trujillo tiene la ambición de colaborar con productores reconocidos a nivel internacional y ha tenido la oportunidad de presentar su música en Estados Unidos, donde ha sido bien recibido. “Me veo en Estados Unidos haciendo música”, afirmó, mostrando su deseo de expandir su carrera más allá de las fronteras colombianas.

Simón Trujillo ha acumulado una considerable cantidad de seguidores en su cuenta de Instagram, donde comparte videos de sus interpretaciones musicales. A pesar de las críticas, el artista ha continuado desarrollando su carrera musical, lanzando canciones que han generado debate en las redes sociales. Su música aborda temas que son relevantes para la juventud actual, lo que ha provocado tanto apoyo como rechazo entre el público.