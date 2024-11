Shakira se hizo viral en redes sociales por un video antes de la fama mundial

La barranquillera cuenta con más de diez albumes de estudio - crédito @shakira / Instagram

Recientemente, se ha vuelto viral en redes sociales un video en el que se puede ver a una joven Shakira de tan solo 13 años, en 1991, promocionando su primer álbum Magia. Este material audiovisual ha capturado la atención de sus seguidores, que han recordado los humildes comienzos de la artista barranquillera.

Shakira aparece luciendo peinados propios de la época y una sonrisa radiante, anunciando con entusiasmo el lanzamiento de su álbum, que incluía varias canciones escritas por ella misma desde los 8 años. La cantante colombiana tuvo que recorrer un arduo camino para alcanzar el éxito mundial que disfruta hoy.

“¿Qué tal, amigos? Yo soy Shakira y los invito a que adquieran mi más reciente trabajo discográfico titulado Magia en el Mercado Mundial del Disco o en Discos La Rumbita”, dijo la artista en el clip audiovisual.

Shakira no solo promocionó su álbum Magia, sino que también invitó a sus fanáticos a visitar dos tiendas donde podían conseguirlo. Con su cabello negro y su rostro tierno, característico de su juventud, la barranquillera comenzó a cantar un fragmento del tema musical.

De inmediato, los seguidores no dejaron de elogiar su trayectoria y cómo, desde tan corta edad, ya mostraba el talento que la llevaría a convertirse en uno de los iconos musicales más grandes del mundo.

“Amo que sus dos hijitos son iguales a ella”, “Yo la conocí con Magia” y “La más inteligente, la másssss, duélale a quien le duela”, fueron algunos de los comentarios en la publicación de ‘Mis Años 90′.

Aun cuando Magia marcó el comienzo de su trayectoria, este trabajo musical no alcanzó las ventas esperadas y la artista no alcanzó el reconocimiento que anhelaba. Sin embargo, su pasión por la música no se desvaneció, en 1993 lanzó su segundo álbum, Peligro, que experimentó un pequeño aumento en ventas, pero tampoco logró el impacto deseado.

Fue hasta dos años después, en 1995, cuando Shakira finalmente alcanzó el éxito comercial y la atención internacional con su tercer álbum, Pies Descalzos. Con esta colección de canciones, que fusiona rock, pop y sonidos latinos, consolidó su presencia en el escenario musical, convirtiéndose en una de las artistas más innovadoras de la industria.

A pesar de que el inicio de su carrera no fue sencillo, sus primeros discos fueron fundamentales en su evolución artística y el ascenso a una carrera sólida marcada por la perseverancia y dedicación.

Shakira, que ha sido nominada recientemente a los Grammy por su álbum Las Mujeres Ya no Lloran, se ha consolidado como una de las artistas colombianas más influyentes a nivel global. A lo largo de su carrera, ha lanzado 12 álbumes que han dejado una huella significativa en la industria musical, con éxitos como Hips Don’t Lie, Antología y Días de Enero.

La carrera de la barranquillera ha trascendido más allá de la música, pues ha incursionado en el mundo de la actuación con éxito, muestra de ello fue el anuncio de Disney, que confirmó su regreso a la pantalla grande con Zootopia 2.

“Estoy aquí para anunciar una gran noticia. ¿Están listos? ‘Gazelle’ regresa a ‘Zootopia 2′. Así es, ‘Gazelle’ está de regreso”, dijo la barranquillera en un video publicado en la cuenta oficial de Walt Disney Animation Studio.

Shakira le dará voz a Gazelle un personaje que apareció en la primera entrega de esta serie de películas que se estrenó en 2016. Además, explicó que su personaje tendrá cambios que dejarán boquiabiertos a los espectadores.

“‘Gazelle’ ha vuelto y tiene un nuevo ‘look’, una nueva canción y, por supuesto, nuevos movimientos de baile”, agregó con entusiasmo.