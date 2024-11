Reacciones tras la confirmación de Melissa Gate en ‘La casa de los famosos Colombia 2025′: Epa Colombia lanzó contundente comentario

La paisa fue la primera ganadora de las votaciones para entrar a La casa de los famosos Colombia 2025 - crédito @meligate_oficial / Instagram

La casa de los famosos Colombia ha sido uno de los reality show con más impacto en la televisión, tras el éxito de la primera temporada, el canal RCN ha iniciado la promoción de la segunda edición del programa. En esta nueva dinámica, los televidentes tendrán la oportunidad de votar por los famosos que vivirán en la casa.

En la primera tanda de votaciones, la creadora de contenido antioqueña Melissa Gate fue la primera confirmada en un grupo en el que venció a la Manuela Gómez, Juliana Seligmann, Yina Rose, Marilyn Oquendo y Deiry Vargas.

Las votaciones se habían mantenido reñidas por días en los que las cifras apuntaban a que la exconcursante de Protagonistas de nuestra tele, Manuela Gómez, era la ganadora, sin embargo, en los últimos días Melissa logró remontar con un 34,78% de los votos, lo que le dio la victoria.

La entrada directa de Melissa generó una cantidad de reacciones divididas en redes sociales, en donde los internautas felicitaron a la creadora de contenido, mientras que otro grupo se vio molesto por los resultados compartidos por el Canal RCN.

“A los que criticaron a Karen no los quiero ver ahora”, “yo no se quién es ella, prefería a Manuela”, “y los que queríamos a Manuela nos tocó soportar”, “no tenía duda estos resultados”, “Melissa va a ser la próxima ganadora de la casa”, “eso va a ser un desmadre, a fuero Meli”, “la ganadora era Manuela, se robaron los votos”, fueron algunas de las reacciones.

Aunque los comentarios están divididos, e incluso algunos presumen irregularidades en las votaciones, el Canal RCN compartió los porcentajes que obtuvo el primer grupo de mujeres, en el que Deiry Vargas obtuvo 8%, Juliana Seligmann alcanzó 9%, la creadora de contenido Manuela Gómez con 33%, Marilyn Oquendo con 4% y la cantante Yina Rose con 11%.

“Yo dije que no me iba a ver La casa de los famosos Colombia, pero entró Melissa Gate, entonces tocó”, “si los moralistas no se aguantaban a Karen porque era vulgar (todos lo somos) porque ellos son unos seres perfectos, ahora con Melissa can a ir a RCN a protestar”, “ganó Melissa y la Señorita Antioquia en un mismo día, hoy no fue un día para Colombia”, fueron otras de las reacciones en redes sociales.

Epa Colombia habló de los resultados

Además de los miles de comentarios que hay en redes después del triunfo de Melissa, también hubo personalidades de internet que decidieron dar sus opiniones por la primera confirmada en la casa. Epa Colombia no se aguantó y desde su Instagram envió un contundente comentario.

En medio de una dinámica de preguntas y respuestas, le pidieron a Epa su opinión sobre la derrota de Manuela en las votaciones. “Amiga, tú dijiste que no me metiera más en eso, Manuela ya está mandada a recoger, ya pasó de moda, ya es mamá, y esa otra niña (Melissa), que no se sabe qué peinado tiene, toca dejarla... Todo el mundo merece que le den una oportunidad en la vida”, dijo la empresaria de keratinas.

Lo que recordó que hace unos días Epa, Yina Calderón y Melissa tuvieron un roce en redes sociales después de que Yina le pidiera la dirección de su casa supuestamente para agredirla, palabras que Gate respondió en una entrevista para la emisora Mix.

“Eso lo voy a tomar como una amenaza y también me provocó, entonces linda, bueno, linda no porque eres horrenda... Ella empezó a tirarme en redes de una manera muy despectiva y yo me lo tomé personal porque mencionó mi nombre en su mal oliente hocico. De hecho, no me gusta mencionar ese nombre porque no me gusta darle publicidad gratis a nadie”, dijo Melissa en la intervención.

Además, aseguró que ella es conocida en redes sociales por su personalidad, mientras que dijo que la fama de Yina y Epa es por hablar de la vida personal de otros famosos. “Ella se atacó porque me llamaron a mí, y su torcido hocico no aparece en las promociones”, añadió.